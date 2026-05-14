    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Экс-канцлер Германии Меркель избавилась от пиджаков и увлеклась садоводством
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны
    Путин рассказал о регулярном обсуждении ключевой ставки с Центробанком
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 15:59 • Новости дня

    Путин призвал создавать новые виды конкурентной продукции

    Tекст: Ольга Иванова

    России необходимо развивать собственные технологии и выпускать конкурентоспособную продукцию для обеспечения безопасности и экономического роста, заявил президент России Владимир Путин.

    Современные вызовы подтвердили важность создания собственной технологической инфраструктуры и независимого производства критически важной продукции, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре «Россия».

    «Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства», – подчеркнул глава государства.

    Президент отметил успешность стратегической линии страны, направленной на отказ от слепого копирования иностранных решений.

    «Оправдывает себя наша стратегическая линия, а именно: не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться», – приводит его слова канал Кремля в Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    На самом мероприятии Владимир Путин сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

    В прошлом году российский лидер заявил о невозможности достижения технологического лидерства исключительно путем импортозамещения.

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    13 мая 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    @ Пелагия Тихонова/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф состоялась в Сенатском дворце Кремля, передает ТАСС. К беседе также присоединились министр финансов Антон Силуанов и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Дилма Руссефф прибыла в российскую столицу для участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное экономическое мероприятие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Предыдущие переговоры сторон состоялись в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда участники обсуждали расширение расчетов в национальных валютах, создание цифровой инвестиционной платформы и привлечение новых партнеров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу в Кремле.

    В июне прошлого года Владимир Путин обсудил с Дилмой Руссефф создание цифровой платформы БРИКС.

    В марте 2025 года правление Нового банка развития переизбрало ее на пост главы организации.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 18:05 • Новости дня
    В Казани презентовали первое судно на водородном топливе

    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На международном форуме «Россия – исламский мир: KazanForum 2026» в Казани продемонстрировали инновационное судно на водородных топливных элементах, успешно завершившее заводские ходовые испытания на Волге.

    На международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum 2026» продемонстрировали судно, работающее на водородных топливных элементах. Разработка успешно завершила все необходимые заводские ходовые испытания.

    «В октябре прошлого года мы закончили его испытания на акватории завода Горького на Волге, соответственно, по тем программам, методикам, которые на тот момент мы предполагали реализовать. Мы их, собственно, абсолютно все реализовали», – рассказал ТАСС главный конструктор Центрального конструкторского бюро «Балтсудопроект» Андрей Обухов.

    По словам Обухова, получены все необходимые акты соответствия и классификации от Российского классификационного общества. В ходе испытаний подтвердились все заявленные в техническом задании характеристики, что позволяет перейти к этапу эксплуатации судна и передаче его судовладельцу.

    Проект был разработан ЦКБ «Балтсудопроект» Крыловского государственного научного центра. Закладка судна состоялась в феврале 2023 года на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане, а спуск на воду прошел в 2024 году. Судно вмещает 10 пассажиров и двух членов экипажа, способно развивать скорость до 12,2 км/ч по тихой воде и работать автономно до пяти часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испытания первого прототипа электросудна на водороде прошли в России в октябре 2023 года.

    Ранее сообщалось, что прошлогодний международный форум «Россия – исламский мир: KazanForum 2025» завершился подписанием 130 соглашений на сумму свыше 1 млрд рублей.

    14 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва планирует активно развивать взаимовыгодное технологическое сотрудничество с иностранными партнерами, избегая изоляции при укреплении суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России.

    Российские власти настроены на открытое взаимодействие в сфере машиностроения, передает ТАСС. Выступая на юбилейном съезде профильного союза, Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития отрасли.

    «Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», – сказал президент.

    По словам российского лидера, страна стремится к укреплению собственного технологического суверенитета. При этом Москва совершенно не собирается замыкаться в себе. Напротив, государство выбирает путь развития открытого и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

    «Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Глава государства также сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Ранее российский лидер отметил успешное выполнение возросшего государственного заказа оборонными предприятиями.


    14 мая 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин рассказал о регулярном обсуждении ключевой ставки с Центробанком

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей упомянул постоянные консультации с профильными ведомствами по вопросам кредитно-денежной политики и доступности долгосрочного финансирования.

    Российский лидер Владимир Путин выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС. В ходе мероприятия поднимались актуальные экономические вопросы.

    «Сейчас все-таки десятый съезд – юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    В конце апреля Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.

    Длительное удержание жесткой денежно-кредитной политики усложнило обслуживание долгов клиентам банков.

    14 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Президент Владимир Путин принял участие в десятом юбилейном съезде Союза машиностроителей России, который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои «технологические ключи» ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения [качества] жизни людей и обеспечения безопасности государства», – заявил президент..

    Предыдущий визит президента на съезд состоялся десять лет назад, в апреле 2016 года. Тогда он оценивал состояние машиностроения с учетом мировой конъюнктуры. В последующие годы российский лидер регулярно направлял участникам приветствия, подчеркивая важность отрасли для укрепления промышленного потенциала страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах создания универсального авиадвигателя ПД-35 для военной и гражданской техники.

    13 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал ОПК «обходить шипы» и добиваться результатов
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский оборонно-промышленный комплекс должен уверенно идти вперед и преодолевать любые трудности для достижения необходимых стране целей, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин в среду посетил Московский институт теплотехники, передает РИА «Новости». Глава государства наградил коллектив предприятия орденом «За доблестный труд». В ходе церемонии президент подчеркнул важность преодоления препятствий на пути к успеху.

    «Юрий Семенович (Соломонов) сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства вручил орден «За доблестный труд» генеральному конструктору Юрию Соломонову.

    Специалисты Московского института теплотехники создали стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Ярс» и «Булава».

    13 мая 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Бердымухамедовым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым развитие стратегического партнерства и двусторонние проекты.

    О телефонном разговоре российского лидера с национальным лидером Туркмении сообщается на сайте Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который в эти дни находится в Казани в связи с участием в XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир. KazanForum», – указано в сообщении.

    По данным российской стороны, Путин и Бердымухамедов уделили основное внимание развитию двусторонних отношений Москвы и Ашхабада. Отмечено, что разговор был посвящен укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

    В Кремле уточнили, что лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в других областях.

    Ранее Путин заявил о планах России запустить новые инвестпроекты в Туркмении.

    13 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Глава Нового банка развития передала Путину приветствие от Лулы да Силвы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Нового банка развития Дилма Роуссефф передала президенту России Владимиру Путину приветствие от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

    Во время официального визита Дилма Роуссефф передала Владимиру Путину слова поддержки от бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает РИА «Новости».

    «Президент Лула передает вам горячий привет, а также большое уважение», – сказала Роуссефф во время беседы в Кремле.

    Она подчеркнула высокую значимость встречи с главой государства. Политик отметила, что этот диалог крайне важен для будущей работы Нового банка развития.

    Делегация прибыла в Россию ради участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное финансовое событие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    14 мая 2026, 08:54 • Новости дня
    Шойгу передал президенту Киргизии привет от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Бишкеке передал лидеру Киргизии Садыру Жапарову добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.

    «Позвольте передать вам дружеский привет и добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он высоко оценивает итоги переговоров с вами в апреле в Москве. Они внесли весомый вклад в развитие отношений сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией», – сказал Шойгу на встрече Жапарова с секретарями Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

    Российский политик также выразил надежду на обсуждение ситуации вокруг Украины и Ирана. «В первую очередь, к ним относятся конфликты вокруг Украины и Ирана, а также продолжающаяся нестабильность в Афганистане», – отметил Шойгу.

    Помимо этого, секретарь Совбеза отметил важность обмена мнениями по глобальным и региональным кризисам, влияющим на безопасность в рамках ШОС. Особое внимание, по его словам, Москва уделяет сотрудничеству с Бишкеком в сфере безопасности, что соответствует Стратегии развития организации до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президенты России и Киргизии провели рабочую встречу в Москве.

    Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за многолетнюю поддержку двустороннего сотрудничества.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов призвал страны ШОС наращивать военное взаимодействие.

    14 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Путин назначил Мартыненко новым послом России в Кабо-Верде

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин освободил Юрия Материю от дипломатических обязанностей, передав пост руководителя миссии в островной африканской стране Андрею Мартыненко.

    Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Мартыненко Андрея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа.

    Отдельным распоряжением президент снял с должности Юрия Материю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Владимир Путин назначил Анну Пономареву послом в Чехии.

    В том же месяце глава государства утвердил Сергея Андреева на пост руководителя дипмиссии в Словакии.

    В конце осени российский лидер освободил Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков: Кремль объявит сроки поездки Путина в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай объявят в скором времени, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В ближайшее время мы их объявим. Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что визит пройдет «в самое ближайшее время».

    Напомним, Китай посетил президент США Дональд Трамп, он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп пообещал выстраивать двустороннюю торговлю исключительно на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Путин заявил о росте обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объемы производства в российской обрабатывающей промышленности продемонстрировали значительный рост, превысив показатели досанкционного периода, сообщил президент России на юбилейном X съезде Союза машиностроителей страны.

    Президент Владимир Путин сообщил о существенном росте показателей отечественной обрабатывающей промышленности. По сравнению с досанкционным 2021 годом объемы производства увеличились на четверть, передает ТАСС.

    Глава государства озвучил эти данные во время выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России. Он подчеркнул значимость достигнутых успехов в текущих экономических условиях.

    «Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем, о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки, результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года», – заявил президент.

    Ранее на съезде Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции. Также российский лидер отметил увлечение молодых инженеров самбо.

    До этого первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта отечественного машиностроения на 28 %.

    14 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    Путин продлил полномочия замглавы МИД Рябкова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова до лета 2027 года.

    Путин продлил срок государственной службы заместителю главы МИД Сергею Рябкову до 8 июля 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года глава государства продлил срок госслужбы Сергею Рябкову до 8 июля 2026 года.

    В феврале текущего года российский лидер пролонгировал полномочия замглавы МИД Александра Грушко до 25 апреля 2027 года.

    Весной 2025 года президент увеличил срок службы заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина до 2026 года.

    14 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости привлечения в оборонную промышленность ветеранов СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей подчеркнул важность опыта бойцов спецоперации в решении производственных задач и призвал отказаться от жесткого деления предприятий на оборонные и гражданские.

    Президент России Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей заявил, что опыт ветеранов спецоперации принесет значительную пользу отечественной промышленности, передает ТАСС. Выступая в Национальном центре «Россия», глава государства также призвал отказаться от формального разделения предприятий на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сектор.

    «Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята, мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи, хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях, знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения», – отметил президент.

    Ранее на съезде Владимир Путин призвал повысить скорость принятия решений в промышленности. Он отметил, что предприятия ОПК уверенно выполняют выросший с началом спецоперации гособоронзаказ, и добавил, что объем обрабатывающей промышленности страны увеличился в 2025 году на четверть по отношению к 2021 году.

    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    В Киеве уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Пашинян: Армения не хочет попасть под вторичные санкции из-за России
    Тбилиси попросил Рим помочь наладить диалог с Евросоюзом
    Рубио назвал беспрецедентным рост китайской армии
    Уехавший в Израиль комик Михаил Шац отказался считать себя эмигрантом
    Москвичи назвали неочевидные способы борьбы с выгоранием

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

