«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».2 комментария
Песков: Путин в четверг встретится с президентом Киргизии Жапаровым
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в четверг, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня важный день для российско-кыргызстанских отношений. Во второй половине дня состоится встреча президентов России и Кыргызстана. Президент Жапаров будет в Москве с кратким рабочим визитом. Президенты проведут отдельную беседу, продолжат ее за рабочим обедом. Ожидаем такое полноформатное длительное общение глав государств», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
После официальной встречи и делового обеда у Путина запланированы мероприятия непубличного характера.
Ранее пресс-служба Кремля сообщил, что в ходе телефонного разговора президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров уделили особое внимание развитию совместных торгово-экономических проектов.