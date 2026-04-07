Путин поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане

Tекст: Валерия Городецкая

С начала подтоплений в регионе работают волонтеры «Единой России», сообщается в канале партии в Max. Путин подчеркнул, что федеральные, региональные и местные власти обязаны предоставлять всю необходимую поддержку пострадавшим.

Путин отметил, что крайне важно своевременно информировать граждан о развитии ситуации, оперативно реагировать на обращения и жалобы, а также обеспечивать медицинскую и правовую помощь. Особое внимание, по словам президента, следует уделять контролю над эпидемиологической и санитарной обстановкой в регионе.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость продолжать работы по оценке ущерба, нанесенного стихией.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.