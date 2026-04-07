Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.2 комментария
Путин поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане
Во время совещания по ситуации в Дагестане президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам и активистам, оказывающим помощь местным жителям.
С начала подтоплений в регионе работают волонтеры «Единой России», сообщается в канале партии в Max. Путин подчеркнул, что федеральные, региональные и местные власти обязаны предоставлять всю необходимую поддержку пострадавшим.
Путин отметил, что крайне важно своевременно информировать граждан о развитии ситуации, оперативно реагировать на обращения и жалобы, а также обеспечивать медицинскую и правовую помощь. Особое внимание, по словам президента, следует уделять контролю над эпидемиологической и санитарной обстановкой в регионе.
Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость продолжать работы по оценке ущерба, нанесенного стихией.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане за последние дни погибли шесть человек, спасено более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.