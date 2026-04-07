Глава МЧС: Шесть человек погибли из-за стихии в Дагестане, спасены 200

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, глава МЧС России Александр Куренков сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что с 25 марта регионы Северного Кавказа подверглись аномальным дождям, ранее не характерным для этого района.

По его словам, в Дагестане в 25 населенных пунктах были подтоплены более 6 тыс. домов и приусадебных участков. Повреждены также объекты транспортной инфраструктуры, нарушено энерго- и газоснабжение.

Куренков отметил, что ситуация усугубилась прорывом дамбы Геджухского водохранилища, что привело к подтоплению частных домов в Мамедкале и ограничению движения на федеральной трассе «Кавказ».

«При этом подразделениями МЧС России спасено более 200 человек. К сожалению, шесть человек погибли», – сказал он.

В настоящее время, по словам министра, в десяти населенных пунктах республики остаются подтопленными свыше 2 тыс. домов и приусадебных участков. Эвакуация населения была проведена заблаговременно, для приема пострадавших граждан развернуто 55 пунктов временного размещения.

Куренков подчеркнул, что информирование и оповещение жителей осуществлялись своевременно. Он отметил, что развитие ситуации носило стремительный характер и привело к резкому подъему уровня воды в реках и быстрому затоплению населенных пунктов. Группировка сил МЧС будет увеличена в случае ухудшения обстановки, однако на данный момент ресурсов достаточно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Дагестана с среды ожидаются сильные дожди, грозы, штормовой ветер и подъем уровня воды в реках до опасных отметок.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать всю необходимую помощь пострадавшим от аномальных осадков.

Материальная поддержка полагается 15,5 тыс. жителей Дагестана, чье имущество пострадало из-за непогоды.