Австрия третий год подряд не пригласила Россию на мероприятия по случаю освобождения Маутхаузена

Tекст: Ольга Иванова

Австрия в третий раз не пригласила представителей России на мероприятия в память об освобождении нацистского концлагеря Маутхаузен. Любинский отметил, что с начала специальной военной операции контакты с Австрией сведены к минимуму, что касается и участия в официальных мероприятиях, включая мемориальную церемонию Маутхаузена, передает РИА «Новости».

По словам Любинского, российское посольство и другие дипломатические представительства не получают приглашений на мероприятия. Тем не менее российская сторона организует свои памятные мероприятия, которые вызывают значительный интерес.

Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал в Австрии с 1938 по 1945 год. В лагере погибли более ста тысяч узников, включая 32 180 советских граждан. Среди погибших был Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории лагеря действует мемориал, который ежегодно посещают делегации и тысячи посетителей.

Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире.

Между тем российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, напомнив о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, и призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.