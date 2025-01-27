Немецкий политик осудил Польшу за отказ пригласить Россию на 80-летие освобождения Освенцима

Макс Отте назвал скандалом отказ Польши пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

Tекст: Денис Тельманов

Экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте раскритиковал отказ Польши пригласить российских представителей на мероприятия по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом пишет ТАСС. Отте заявил, что данное решение является скандальным, учитывая роль Красной армии в освобождении лагеря и вклад России во Вторую мировую войну.



«Красная армия освободила Освенцим. Россия приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны. Однако Россия не приглашена на празднование 80-летия освобождения Освенцима. Это настоящий скандал,» – написал он на своей странице в социальной сети X.

Мероприятия пройдут в Освенциме 27 января, где 79 лет назад Красная армия освободила более 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. Российские дипломаты не будут участвовать в этих мероприятиях, как заявил ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. За время войны в Аушвице погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, из которых около миллиона были евреями. Среди жертв также множество поляков, цыган и советских военнопленных. В 1947 году на месте лагеря был основан мемориальный комплекс, напоминающий о страшных событиях той эпохи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти не намерены приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в январе 2025 года. Российские дипломаты решили не участвовать в этих памятных мероприятиях, так как организаторы не планируют упоминать вклад СССР в данное событие. Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире. Польский премьер Дональд Туск заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют в Польше, если он посетит данные мероприятия.