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    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    21 комментарий
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    27 января 2025, 06:32 • Новости дня

    Немецкий политик осудил Польшу за отказ пригласить Россию на 80-летие освобождения Освенцима

    Макс Отте назвал скандалом отказ Польши пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-кандидат в президенты ФРГ Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.

    Экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте раскритиковал отказ Польши пригласить российских представителей на мероприятия по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом пишет ТАСС. Отте заявил, что данное решение является скандальным, учитывая роль Красной армии в освобождении лагеря и вклад России во Вторую мировую войну.

    «Красная армия освободила Освенцим. Россия приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны. Однако Россия не приглашена на празднование 80-летия освобождения Освенцима. Это настоящий скандал,» – написал он на своей странице в социальной сети X.

    Мероприятия пройдут в Освенциме 27 января, где 79 лет назад Красная армия освободила более 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. Российские дипломаты не будут участвовать в этих мероприятиях, как заявил ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

    Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. За время войны в Аушвице погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, из которых около миллиона были евреями. Среди жертв также множество поляков, цыган и советских военнопленных. В 1947 году на месте лагеря был основан мемориальный комплекс, напоминающий о страшных событиях той эпохи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти не намерены приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в январе 2025 года. Российские дипломаты решили не участвовать в этих памятных мероприятиях, так как организаторы не планируют упоминать вклад СССР в данное событие. Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире. Польский премьер Дональд Туск заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют в Польше, если он посетит данные мероприятия.

    26 января 2025, 11:57 • Новости дня
    Российские дипломаты отказались посещать годовщину освобождения Освенцима

    Российские дипломаты отказались участвовать в годовщине освобождения Освенцима в Польше

    Российские дипломаты отказались посещать годовщину освобождения Освенцима
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

    Российские дипломаты не примут участия в мероприятии, организованном Польшей в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), сообщает «РИА Новости». Посол России в Варшаве Сергей Андреев подчеркнул, что, хотя теоретически они могли бы присутствовать, участие в событии, где не будет упоминаться роль Красной армии в освобождении лагеря, не имеет смысла для России.

    Тем не менее, как отметил посол, российские дипломаты планируют отмечать годовщину освобождения Освенцима в своем кругу. Они намерены провести это событие достойным образом, отдавая дань памяти тем, кто участвовал в освобождении концлагеря и спасении его узников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в мемориальных мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, где также соберутся выжившие в Холокосте канадцы. Раввин Борода назвал оскорблением неприглашение России на годовщину в Освенциме. Польский премьер Дональд Туск заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют в Польше, если он посетит мероприятия по случаю 80-летия освобождения Освенцима.

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    24 января 2025, 11:30 • Новости дня
    Германия отказалась участвовать в параде Победы в Москве
    Германия отказалась участвовать в параде Победы в Москве
    @ Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин не собирается участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве из-за продолжающегося конфликта на Украине, сообщил посол Германии в России Александер Ламбсдорф.

    Посол подчеркнул, что пока продолжается конфликт на Украине, Германия не может принимать участие в военном параде в Москве. Ламбсдорф отметил, что на официальном уровне Берлин никак не будет представлен на параде, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не направляла приглашения США на празднование 80-летия Победы, но готова принимать всех желающих почтить этот день.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве.

    Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    25 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана «западной демократией»

    Захарова охарактеризовала угрозы Туска Орбану как проявление западной демократии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как проявление «западной демократии».

    Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале угрозы Туска, направленные в адрес Орбана.

    «А потому что такая западная демократия», – написала Захарова.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России.

    Напомним, Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

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    25 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Маск выступил по видеосвязи на предвыборном мероприятии немецкой АдГ

    Илон Маск по видеосвязи выразил поддержку АдГ и обвинил правительство ФРГ в подавлении свободы слова

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск выступил перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поддержав немецкую культуру и критикуя мультикультурализм и правительство ФРГ.

    Американский предприниматель Илон Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии» в ходе предвыборного мероприятия в городе Галле, передает ТАСС.

    В своем видеообращении он выразил восхищение партией, подчеркнув важность сохранения немецкой идентичности и выступая против мультикультурализма.

    «Я очень восхищаюсь АдГ. Гордиться тем, что ты немец, – это нормально», – заявил Маск.

    Маск отметил, что немцы не должны чувствовать вину за прошлое своей страны, и добавил, что будущее мировой цивилизации может зависеть от предстоящих выборов в Бундестаг. Он также подверг критике немецкое правительство, обвинив его в подавлении свободы слова и использовании «тоталитарного подхода», включая заключение граждан за посты в социальных сетях.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель после выступления Маска провозгласила: «Make Germany great again!» – лозунг, напоминающий предвыборные кампании Дональда Трампа.

    Ранее Маск опубликовал лозунг, который использовала кандидат на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алиса Вайдель, заменив слово «Америка» на «Европа».

    Также Маск выразил уверенность в том, что только АдГ способна спасти Германию, что вызвало резкую реакцию канцлера Олафа Шольца.

    Миллиардер из США считает, что «Альтернатива для Германии» одержит «эпическую» победу на предстоящих выборах и что только она в состоянии спасти Германию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Маск вмешивается в выборы в Германии и других странах, используя свои социальные сети.

    Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц осудил Маска за статью в поддержку партии «Альтернатива для Германии».

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    25 января 2025, 18:49 • Новости дня
    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России

    Премьер Польши Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России

    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России, следует из сообщения польского главы правительства в соцсети.

    Туск отметил, что если Орбан действительно решит заблокировать санкции в критический момент войны, то станет ясно, что он «выступает против безопасности и будущего Европы», «играет в команде Путина», передает ТАСС.

    «Со всеми последствиями этого факта», – подчеркнул Туск.

    Ранее Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    26 января 2025, 07:56 • Новости дня
    Трамп предложил расселить беженцев из Газы в арабских странах

    Трамп заявил о возможности переселения беженцев из сектора Газа в арабские страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для временного и долгосрочного расселения беженцев из сектора Газа, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что сотрудничество с арабскими странами может позволить переселенцам из сектора Газа жить в спокойствии.

    «Я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогли бы для разнообразия жить в спокойствии… Это может быть как временно, так и долгосрочно», – заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.

    Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщил, что администрация Трампа рассматривает вопрос о том, как восстановить Газу, и где временно разместить около 2 миллионов палестинцев. Одним из потенциальных мест для их переселения могла бы стать Индонезия. Однако, как отметили в индонезийском МИД, Джакарте о таких планах неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которого обсуждались вопросы регионального мира и стабильности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

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    25 января 2025, 23:22 • Новости дня
    Трамп возобновил поставки Израилю авиабомб MK-84

    Трамп решил отправить Израилю 1 800 бомб MK-84 после снятия запрета Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить поставки Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, сообщает Axios. Ранее такой запрет был введен администрацией Джо Байдена. Израильские должностные лица подтвердили, что Белый дом распорядился о снятии ограничений и готовится к отправке оружия.

    Портал Axios отмечает, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 будут погружены на судно и доставлены в Израиль. Эти бомбы ранее хранились на складах в США. Байден опасался применения данных вооружений в секторе Газа из-за возможных жертв среди мирных жителей.

    Параллельно с этим, 15 января стало известно о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. Также стороны договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины. Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.

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    26 января 2025, 04:39 • Новости дня
    Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку в Дженине

    На Западном берегу израильские военные застрелили двухлетнюю девочку

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время рейда в окрестностях Дженина израильские военные застрелили двухлетнюю девочку, а ее мать была ранена, сообщило палестинское Минздрав.

    Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку на Западном берегу реки Иордан в ходе рейда около Дженина, передает Al Jazeera. По данным палестинского Минздрава, ребенок погиб от огнестрельного ранения в голову, а ее беременная мать получила легкие ранения.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала расследование инцидента после появления сообщений о гибели ребенка, сообщает The Times of Israel. ЦАХАЛ подтвердил, что во время операции в районе Дженина открыл огонь по боевикам, укрывшимся в здании. Известно о пострадавших мирных жителях, включая ребенка.

    Пресс-служба ЦАХАЛа ранее информировала о масштабной контртеррористической операции в Дженине под названием «Железная стена», которая началась с беспилотных ударов по инфраструктуре города. Операция продолжается, и за это время уже погибли как минимум 14 палестинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские полицейские застрелили неизвестного мужчину, напавшего с ножом на трех человек в Ган-Явне. В публикациях сообщалось, что десятки людей стали жертвами артиллерийских обстрелов и авиаударов по сектору Газа со стороны Израиля. ЕС осудил израильскую полицию за непропорциональное применение силы и неуважительные действия в отношении участников церемонии прощания с палестинской журналисткой Ширин Абу Акле в Восточном Иерусалиме.

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    25 января 2025, 00:01 • Новости дня
    Израиль потребовал от ООН закрыть офисы БАПОР в Иерусалиме

    Израиль уведомил ООН о требовании прекратить деятельность БАПОР до 30 января

    Tекст: Максим Попов

    До 30 января БАПОР должно покинуть Иерусалим и остановить свою деятельность в городе по закону, заявил постпред Израиля при ООН Дани Данон.

    Как передает ТАСС, постпред Израиля при ООН Дани Данон уведомил генерального секретаря всемирной организации о том, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме до 30 января.

    В официальном заявлении постпредства еврейского государства говорится: «БАПОР необходимо прекратить всю свою деятельность в Иерусалиме и очистить все помещения в городе не позднее 30 января».

    Подчеркивается, что решение связано с приближающимся вступлением нового закона в силу. Данон в своем уведомлении также отметил, что рабочие места БАПОР должны быть освобождены к указанной дате.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 4 ноября Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с агентством БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС. До этого сотрудник Ближневосточного агентства ООН погиб в Газе от израильской ракеты, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможных разрушительных последствиях запрета Израилем деятельности этого агентства, оказывающего помощь палестинским беженцам.

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    25 января 2025, 03:08 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по Южному Ливану

    Израильские истребители атаковали позиции «Хезболлах» в Южном Ливане

    Tекст: Максим Попов

    Истребители израильских ВВС обстреляли предполагаемые позиции и склады «Хезболлах» в Южном Ливане, выпустив ракеты по районам близ Кфар-Шуба и Шебаа, сообщил портал Lebanon 24.

    Израильские ВВС нанесли ракетные удары по целям в Южном Ливане. Атаки были направлены на предполагаемые огневые позиции и склады шиитской милиции «Хезболлах» в районе Эс-Садана, на шоссе между населенными пунктами Кфар-Шуба и Шебаа. Данных о последствиях авиаударов нет, передает ТАСС.

    Известно, что до этого израильские беспилотники атаковали цели в поселке Яхмур-эш-Шкиф и обстреляли несколько домов в Марун-эр-Расе и Яруне. В течение суток спецподразделения ЦАХАЛ взорвали не менее восьми объектов «Хезболлах» в городах Кфар-Кила, Хоула и Эт-Тейбе. В районе Айтарун израильский механизированный патруль блокировал дорогу, ведущую в Барашит и Бинт-Джбейль.

    Тем временем ливанская армия и миротворцы из Временных сил ООН в Ливане после ухода израильских войск зашли на территорию населенных пунктов Джиббин и Шейхин. Командование ливанской армии предупредило население о необходимости воздержаться от возвращения до завершения разминирования жилых кварталов.

    Напомним, соглашение о перемирии, достигнутое 27 ноября 2024 года, предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке ВСООНЛ и отвод «Хезболлах» за реку Литани. Израиль должен был вывести свои войска с юга Ливана в течение 60 дней. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что условия сделки не полностью выполнены ливанской стороной, поэтому вывод израильских сил продолжится после 27 января в согласовании с США.

    Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

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    24 января 2025, 13:45 • Новости дня
    Польша столкнулась с проблемой роста соцтуризма из-за льгот для украинцев

    Вице-спикер Сейма Босак заявил, что льготы для украинцев в Польше вызвали волну социального и медицинского туризма

    Tекст: Вера Басилая

    Польское правительство столкнулось с проблемой роста социального и медицинского туризма со стороны украинских граждан, заявил вице-маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) и лидер ультраправого объединения «Конфедерация» Кшиштоф Босак.

    Босак заявил, что введенные льготы для украинцев привели к преимущественному положению этой категории среди всех иностранцев, что спровоцировало волну приездов в Польшу, передает ТАСС.

    По его словам, не все украинцы, приехавшие в Польшу, действительно являются беженцами, и многие из них не проживают на территории страны постоянно. Он добавил, что масштабы этой проблемы пока неизвестны, но информация об этом регулярно поступает от работников социальной и медицинской сфер.

    С июля 2024 года Варшава ввела более строгие условия для получения пособий, таких как «800 плюс», которые теперь доступны только семьям, чьи дети обучаются в польских школах. В настоящее время в Польше проживает более 900 тыс. украинских беженцев.

    Ранее кандидат в президенты Польши от партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский предложил лишить украинцев, не работающих и не платящих налоги, права на получение социальных выплат.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости общества от конфликта на Украине, указывая на недовольство из-за стиля жизни некоторых украинских беженцев, включая молодых мужчин, управляющих новейшими автомобилями и живущих в роскошных отелях.

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    26 января 2025, 19:23 • Новости дня
    Нетаньяху поблагодарил Трампа за снятие ограничений на поставки бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за снятие ограничений на поставки бомб, заявив о важности этого шага для безопасности страны.

    Нетаньяху выразил благодарность Трампу за снятие ограничений на поставки 2000-фунтовых бомб, передает РИА «Новости», это решение было воспринято в Израиле как значимый шаг на пути укрепления безопасности страны.

    В опубликованном заявлении премьер-министр отметил, что благодарит президента Трампа за выполнение обещаний по обеспечению Израиля нужными средствами для самозащиты. Нетаньяху подчеркнул, что этот шаг поможет Израилю противостоять общим угрозам и обеспечивать мир и процветание в регионе.

    Накануне Трампа снял запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при экс-президенте США Джо Байдене.

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    25 января 2025, 19:58 • Новости дня
    Движение ХАМАС обвинило Израиль в сбоях в выполнении соглашения по Газе

    Движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за сбои в выполнении соглашения в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС обвинило израильские власти в нарушении условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сославшись на запрет палестинцам возвращаться на север анклава.

    Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в создании препятствий для реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В официальном заявлении движения говорится, что израильская сторона медлит с выполнением определенных пунктов договоренности. В частности, отмечается, что палестинцам, перемещенным из района Ар-Рашид, все еще запрещено возвращаться с юга на север анклава.

    «В этой связи ХАМАС возлагает на Израиль ответственность за любые сбои в выполнении соглашения и за их последствия», – говорится в документе.

    Также в заявлении подчеркивается необходимость скорейшего разрешения текущих вопросов для достижения устойчивого мира в регионе.

    Израиль ранее освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

    ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц.

    Израиль ранее отказался предоставить жителям сектора Газа возможность возвращения в северную часть анклава из-за удержания заложницы.

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    25 января 2025, 15:58 • Новости дня
    Израиль освободил 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Этот шаг был частью обмена на освобождение четырех израильских заложниц из сектора Газа, передает РИА «Новости».

    По данным радиостанции, 114 палестинских заключенных были отпущены из тюрьмы Офер и отправлены в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. Другая группа из 70 заключенных была депортирована в Египет, а оставшиеся 16 человек отправились в сектор Газа.

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что четверо израильских заложниц были переданы представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа.

    Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан.

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    25 января 2025, 22:46 • Новости дня
    Стало известно о планах Нетаньяху встретиться с Трампом в феврале в Вашингтоне

    Нетаньяху запланировал визит к Трампу в Вашингтон до завершения сделки по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первой половине февраля, передает N12. По данным телеканала, встреча может состояться еще до завершения первого этапа сделки по освобождению заложников из сектора Газа.

    Ранее, 15 января, глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что благодаря посредническим усилиям Дохи, Каира и Вашингтона, Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников. Также предусмотрено введение режима прекращения огня в секторе.

    Первый этап соглашения продлится 42 дня. В его рамках ХАМАС обязался освободить 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах израильского государства. Встреча между Нетаньяху и Трампом может сыграть важную роль в дальнейшей реализации этого соглашения и укреплении двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в защиту Илона Маска, которого обвиняют в нацистском приветствии на инаугурации Трампа, назвав миллиардера большим другом Израиля. Биньямин Нетаньяху также обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

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