Tекст: Игорь Иножарский

В воскресенье израильский кабинет безопасности согласился на ввод в сектор Газа 4 тыс. военнослужащих Международных сил стабилизации (ISF) в качестве пилотного проекта, основной задачей которого объявлено разоружение движения ХАМАС, при этом единственным противником решения стал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, пишет Ynet со ссылкой на израильских и американских должностных лиц.

Израильский дипломатический источник заявил, что мандат ISF будет четко ограничен разоружением ХАМАС, подчеркнув, что цель Израиля «ясна и не изменилась» и что восстановление Газы не начнется до полной демилитаризации анклава и сдачи оружия боевиками; по его словам, Израиль одновременно пытается смягчить гуманитарную ситуацию, занимаясь санитарией и подготовкой к зиме, а ХАМАС при этом нарушает договоренности и использует страдания гражданского населения для укрепления своей власти.

Итамар Бен-Гвир, возглавляющий правую партию «Оцма Йехудит», на заседании кабинета заявил, что ввод иностранных войск до разоружения ХАМАС является ошибкой, заявив: «Мы достигли огромных успехов в Газе, но, на мой взгляд, ошибочно привлекать иностранные силы до того, как ХАМАС отдаст свое оружие», и призвал продолжать давление на движение и поощрять эмиграцию, передает портал Israel National News.

В руководящем органе инициативы, называемом Советом мира, одобрение израильского кабинета назвали «переломным моментом» в реализации плана Трампа, заявив, что ISF станет первым и необходимым шагом, а глава совета Николай Младенов сообщил о подписании с Израилем соглашения о статусе сил, устанавливающего правовые рамки работы международного контингента в Газе, и выразил надежду, что это приблизит переход к демилитаризации и восстановлению анклава.

Высокопоставленный представитель Совета мира уточнил, что многонациональный контингент возглавит американский генерал в звании двух звезд, а в его состав войдут военные из Косово, Албании и Марокко, при этом первые подразделения должны зайти в Газу в ближайшее время; параллельно планируется направить в Египет для подготовки 4 тыс. палестинских полицейских, которые позже войдут в гражданскую полицию сектора, наладить механизм распределения гуманитарной помощи и ввести в Газу палестинский технократический комитет управления, тогда как администрация Трампа, по словам чиновников, намерена добиться разоружения ХАМАС и перевести достигнутые с премьером Нетаньяху договоренности «из бумаги в действия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле американист Малек Дудаков назвал условием реализации соглашения США и ХАМАС по разоружению движения возможный уход Биньямина Нетаньяху с поста премьера Израиля. В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп в израильском парламенте заявил о завершении конфликта в секторе Газа и пообещал региону мир и процветание. В том же месяце МИД Катара сообщил о принятии движением ХАМАС и Израилем плана Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.