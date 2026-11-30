На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Кристиан Диор арестован в Калифорнии
Калифорниец Кристиан Диор арестован за незаконное хранение оружия
Житель Калифорнии Кристиан Диор Дегрейт был арестован после того, как заместители шерифа округа Сан-Бернардино обнаружили в его доме в Аделанто заряженную винтовку штурмового типа с магазином на 100 патронов.
Кристиан Диор Дегрейт был арестован после того, как заместители шерифа округа Сан-Бернардино обнаружили в его доме в Аделанто заряженную винтовку штурмового типа с магазином на 100 патронов, пишет TMZ.com.
Мужчина ранее был осужден и по условиям приговора не имел права хранить оружие. Ему предъявлены обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами как лицом с судимостью, хранении магазина большой емкости, владении штурмовым оружием и короткоствольной винтовкой.
Дегрейт носит то же имя, что и основатель модного дома Dior, однако к модельеру отношения не имеет: Кристиан Диор умер в Италии в 1957 году.
Арест произошел через неделю после задержания в Иллинойсе мужчины по имени Капитан Америка, обвиненного в убийстве. По версии прокуратуры округа Пеория, Капитан Америка передал подруге предполагаемой жертвы записку с подтверждением смерти и требованием денег, прежде чем женщина сбежала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд Москвы арестовал связанного с иностранными спецслужбами гражданина России по обвинению в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. В ноябре посольство России в США взяло на контроль дело российского гражданина Игоря Дью, находящегося в тюрьме калифорнийского округа Санта-Клара. В сентябре в доме помощника кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкер прошли обыски из-за подозрений в незаконном хранении оружия.