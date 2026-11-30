На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Свободные демократы Германии снесли «брандмауэр» против АдГ при голосованиях
Федеральное правление Свободной демократической партии Германии во главе с Вольфгангом Кубицки отменило действовавший с 2020 года запрет проводить собственные инициативы голосами «Альтернативы для Германии».
Федеральное правление Свободной демократической партии Германии отменило действовавший с 2020 года «брандмауэр» – запрет проводить собственные инициативы голосами «Альтернативы для Германии». По новому решению партия выстраивает голосование по существу дела, независимо от поддержки или отказа других партий, а депутаты в своих решениях в принципе свободны. Коалиции и любое сотрудничество с «экстремальными партиями» по-прежнему исключены, при этом АдГ в тексте больше не названа, сообщает Spiegel.
«Если есть разумные предложения, они будут реализованы, независимо от того, откуда придут голоса», – заявил председатель партии Вольфганг Кубицки. По его словам, партийные решения потребовалось привести в соответствие с реальностью.
Прежний документ, принятый в феврале 2020 года после выборов в Тюрингии, прямо называл АдГ и содержал тезис о необходимости «брандмауэра против правых». Поводом стала история Томаса Кеммериха, который с голосами АдГ получил пост премьер-министра Тюрингии и через несколько дней ушел в отставку после общенационального возмущения.
Новую линию правление приняло единогласно в воскресенье вечером, поводом стала инициатива бывшего министра экономики Нижней Саксонии Йорга Боде, которую поддержали более 500 членов партии, пишет Welt. Представитель партии подтвердил сообщение Politico.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре победа «Альтернативы для Германии» на региональных выборах в Саксонии-Анхальт встревожила Европу перед выборами 2027 года во Франции, Италии и Испании. В августе власти ФРГ проработали четыре сценария жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай победы АдГ на земельных выборах. В апреле прошлого года партия ХДС Фридриха Мерца объявила о готовности сотрудничать с правыми ради стабилизации парламента в условиях роста влияния «Альтернативы для Германии».