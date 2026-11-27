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Российский боксер Субханкулов уступил кубинцу титул чемпиона мира IBF
Россиянин Субханкулов проиграл олимпийскому чемпиону из Кубы титул IBF
Российский боксер Артур Субханкулов уступил олимпийскому чемпиону кубинцу Энди Крусу Гомесу в поединке за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг.
Двое судей отдали победу кубинцу со счетом 116:110, один – россиянину со счетом 114:112. В 12-раундовом поединке турнира IBA. Pro 22 в Уфе Субханкулов дважды побывал в нокдауне – во втором и восьмом раундах, передает ТАСС.
Крус Гомес также был отправлен в нокдаун в концовке восьмого раунда. В десятом раунде с россиянина сняли очко за удары по затылку.
На счету 34-летнего Субханкулова, занимавшего до боя вторую строчку рейтинга IBF, 12 побед и одно поражение. 31-летний кубинец Крус Гомес одержал восьмую победу при одном поражении в профессиональной карьере, начавшейся в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боксер Мурат Гассиев на турнире в Москве выиграл у немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.
В тот же день россиянин Артем Сусленков победил бывшего временного чемпиона мира WBO британца Джо Джойса и завоевал титул WBA.
Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в полутяжелом весе.