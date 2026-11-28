Tекст: Катерина Туманова

Инцидент произошел в пятницу вечером, когда оба самолета готовились к вылету. Рейс 638, направлявшийся в Даллас, задел крыло рейса 2152, летевшего в Чикаго, передает CBS News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"По данным Федерального управления гражданской авиации, рейс 638 авиакомпании American Airlines задел крыло рейса 2152 авиакомпании American Airlines вскоре после 17:00 по местному времени, когда оба самолета выруливали на взлетную полосу", - сказано в материале.

После столкновения оба лайнера вернулись к выходам на посадку. В American Airlines сообщили, что самолеты отстранены от полетов для осмотра техническими специалистами. Пассажиров пересадят на другие рейсы.

Управление аэропортов столичного региона Вашингтона заявило, что пожарные и спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. На расписание других рейсов инцидент не повлиял. Пострадавших нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг рейс American Airlines из Сан-Диего в Чикаго экстренно сел в Финиксе. В начале месяца во Флориде частный самолет Learjet 60 рухнул на стоянку домов на колесах. В октябре ABC сообщил о столкновении самолетов Delta в Нью-Йорке.