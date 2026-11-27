«Самолет» определил цену выкупа акций у несогласных с реструктуризацией

Tекст: Вера Басилая

Группа «Самолет» утвердила стоимость выкупа бумаг у акционеров, выразивших несогласие с реструктуризацией задолженности компании. Стоимость выкупа одной ценной бумаги зафиксирована на уровне 326,92 рублей, говорится в официальном сообщении застройщика.

Установленная цена включает премию около 16% к уровню закрытия торгов на Московской бирже 26 ноября, когда акции девелопера стоили 282,8 рублей.

Общая сумма, которую группа «Самолет» направит на выкуп бумаг, не может превышать 10% от стоимости ее чистых активов в соответствии с законодательными ограничениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник группа «Самолет» запланировала обсудить вопрос реструктуризации корпоративного долга на заседании совета директоров.

В сентябре девелопер расплатился с инвесторами и закрыл выпуск ценных бумаг БО-П20.

В том же месяце стоимость акций «Самолета» обвалилась более чем на 10% на торгах Мосбиржи.