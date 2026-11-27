Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
«Самолет» назвал цену выкупа акций у несогласных с реструктуризацией инвесторов
«Самолет» определил цену выкупа акций у несогласных с реструктуризацией
Девелоперская группа «Самолет» утвердила цену выкупа акций у акционеров, которые не согласились с реструктуризацией долга компании, сообщается в пресс-релизе.
Группа «Самолет» утвердила стоимость выкупа бумаг у акционеров, выразивших несогласие с реструктуризацией задолженности компании. Стоимость выкупа одной ценной бумаги зафиксирована на уровне 326,92 рублей, говорится в официальном сообщении застройщика.
Установленная цена включает премию около 16% к уровню закрытия торгов на Московской бирже 26 ноября, когда акции девелопера стоили 282,8 рублей.
Общая сумма, которую группа «Самолет» направит на выкуп бумаг, не может превышать 10% от стоимости ее чистых активов в соответствии с законодательными ограничениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник группа «Самолет» запланировала обсудить вопрос реструктуризации корпоративного долга на заседании совета директоров.
В сентябре девелопер расплатился с инвесторами и закрыл выпуск ценных бумаг БО-П20.
В том же месяце стоимость акций «Самолета» обвалилась более чем на 10% на торгах Мосбиржи.