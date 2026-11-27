Tекст: Игорь Иножарский

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва формирует кабинет на четвертый и последний срок с уклоном в центр: министром финансов назначен глава Bradesco Луис Карлос Трабуку, а главой аппарата правительства станет сенатор Камило Сантана, пишет Bloomberg.

Опытный банкир и давний доверенный Лулы, Трабуку должен укрепить доверие рынков к бюджетным планам правительства. В экономическую команду войдет и министр планирования Бруно Моретти, которого Лула ранее назвал «волшебником» за умение находить в бюджете место для приоритетов правительства, включая социальные программы.

Вице-президент Жералду Алкмин возглавит новое министерство общественной безопасности, создание которого было ключевым предвыборным обещанием Лулы. Выбор объясняется его успехами в снижении числа убийств в штате Сан-Паулу и умением договариваться с губернаторами разных политических взглядов. Сантана и Алкмин рассматриваются и как возможные преемники Лулы, который покинет пост через четыре года.

Готовящиеся меры бюджетной экономии должны принести в следующем году от 8,7 млрд до 10,4 млрд долларов. Дефицит бюджета приближается к 10% ВВП, федеральный долг продолжает расти.

В пятницу бразильские активы выросли на ожиданиях большей бюджетной ответственности после недели распродаж, вызванной словами Лулы об отсутствии спешки с формированием кабинета. Новое правительство вступит в должность 5 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал лидерам России, США и Китая собраться вместе, выпить и поговорить. В середине ноября переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил добиваться Нобелевской премии мира во время четвертого срока. В прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием на пост президента Бразилии.