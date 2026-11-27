Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Анонсирована индексация стоимости эвакуации автомобилей в Москве
Дептранс: С 1 января в Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей
Стоимость перемещения и хранения автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 января 2027 года, сообщил столичный департамент транспорта.
С начала следующего года изменится стоимость эвакуации и хранения транспортных средств на спецстоянках, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.
«Корректировка тарифов на перемещение и хранение транспортных средств на спецстоянках осуществляется в пределах экономически обоснованного уровня тарифа. В его себестоимость включаются реальные затраты города – на топливо, зарплаты работников, ремонт и обслуживание техники и так далее», – пояснили в ведомстве.
Плата за хранение не взимается, если автомобиль забирают в течение суток после помещения на стоянку. При оплате до возврата машины действует скидка 25%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу департамент транспорта Москвы сообщил об изменении тарифов на проезд в городском транспорте со 2 января 2027 года.
В конце прошлого месяца ведомство анонсировало изменение цен на платную парковку.
В октябре департамент транспорта сообщил об увеличении стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру в загруженные часы.