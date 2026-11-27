Дептранс: С 1 января в Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей

Tекст: Валерия Городецкая

С начала следующего года изменится стоимость эвакуации и хранения транспортных средств на спецстоянках, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

«Корректировка тарифов на перемещение и хранение транспортных средств на спецстоянках осуществляется в пределах экономически обоснованного уровня тарифа. В его себестоимость включаются реальные затраты города – на топливо, зарплаты работников, ремонт и обслуживание техники и так далее», – пояснили в ведомстве.

Плата за хранение не взимается, если автомобиль забирают в течение суток после помещения на стоянку. При оплате до возврата машины действует скидка 25%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу департамент транспорта Москвы сообщил об изменении тарифов на проезд в городском транспорте со 2 января 2027 года.

В конце прошлого месяца ведомство анонсировало изменение цен на платную парковку.

В октябре департамент транспорта сообщил об увеличении стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру в загруженные часы.