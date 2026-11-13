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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

    2 комментария
    13 ноября 2026, 12:04 • Новости дня

    Toyota реализовала более 58 млн автомобилей Corolla за 60 лет

    Kyodo: Продажи автомобилей Toyota Corolla превысили 58 млн единиц за 60 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японская корпорация Toyota Motor реализовала свыше 58 млн экземпляров модели Corolla по всему миру за 60 лет с момента выпуска первого поколения автомобиля.

    Мировые продажи самого популярного в мире автомобиля превысили 58 млн единиц в более чем 150 странах и регионах по состоянию на конец сентября, пишет Kyodo.

    Первое поколение Corolla дебютировало в ноябре 1966 года в виде двухдверного седана. В 2020 году линейка пополнилась первым в серии кроссовером Corolla Cross. По итогам 2024 года глобальные продажи модели достигли рекордных 1,66 млн экземпляров.

    Ожидается, что следующее, 13-е поколение автомобиля получит разнообразные силовые установки, включая первый в серии электромобиль и подключаемый гибрид. Кроме того, компания планирует вывести на массовый рынок машины с водородным двигателем, испытав прототипы на базе GR Corolla в гонках на выносливость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее легковые автомобили марок Lada и Toyota стали лидерами продаж на российском рынке машин с пробегом.

    Также автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend.

    Кроме того, бывший высокопоставленный американский чиновник сравнил беспилотную боевую систему LUCAS с автомобилем Toyota Corolla.

    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума отклонила законопроект, предусматривающий административную ответственность и штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение, сообщил зампред комитета нижней палаты по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый.

    Документ внесла в июне 2024 года группа депутатов от ЛДПР. Проект предлагал дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей наказание за опасное вождение. Инициатива также предусматривала лишение прав на срок от одного до трех месяцев за повторное нарушение, передает РИА «Новости».

    «Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно», – заявил Погорелый.

    Депутат пояснил, что при субъективном взгляде инспектора вынужденный маневр, такой как экстренное торможение перед внезапно выбежавшим пешеходом, может быть квалифицирован как опасное вождение. Камеры фото- и видеофиксации также не отличат намеренное хамство от вынужденного действия, что создает почву для нарушений прав добросовестных водителей.

    Погорелый добавил, что за каждый отдельный элемент опасного вождения уже установлена административная ответственность, а для борьбы с умышленным хулиганством на дороге есть работающий механизм, по которому автохамов привлекают к уголовной ответственности. «Санкции здесь жестче, чем предлагал законопроект – штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет. Работа в этом направлении продолжается на площадке МВД и Минтранса. Безопасность на автодорогах – приоритет нашей работы», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    В августе прошлого года депутат Сергей Колунов сообщил о возможном повышении административных штрафов за нарушение нормативов шума автомобилями в ночное время.

    Летом прошлого года Госдума одобрила увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей.

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    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

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    10 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    В Болгарии в массовом ДТП погибли не менее десяти человек

    Не менее 10 человек погибли в ДТП с более чем 50 автомобилями в Болгарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Болгарии не менее десяти человек погибли и многие пострадали в результате столкновения более чем 50 автомобилей на автомагистрали «Фракия», сообщил губернатор области Ямбол Георги Чалыков.

    Авария произошла в районе города Ямбол в условиях густого тумана, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

    В МВД Болгарии уточнили, что инцидент на автомагистрали «Фракия» произошел около 07:00 утра (около 08:00 мск). В ДТП столкнулись автобус, а также несколько десятков легковых и грузовых автомобилей. На месте продолжается спасательная операция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком на юго-востоке Турции.

    Ранее около 30 школьниц получили травмы в аварии с автобусом и трактором на юге Израиля.

    Также 15 человек погибли в индийском Гвалиоре из-за наезда грузовика на толпу у храма.

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    10 ноября 2026, 21:05 • Новости дня
    Госдума одобрила регистрацию находящихся в международном розыске автомобилей

    Госдума одобрила в первом чтении регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий регистрировать в России находящиеся в международном розыске автомобили.

    В настоящее время законодательство запрещает совершать регистрационные действия с числящимися в розыске транспортными средствами. Новый документ предусматривает возможность регистрации таких автомобилей с учетом особенностей, которые определит МВД России, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на защиту граждан, купивших ввезенные в страну машины и позднее выяснивших факт их нахождения в международном розыске, в том числе по инициативе недружественных государств. Зарубежные правоохранительные органы не всегда предоставляют информацию о причинах объявления техники в розыск, что затрудняет принятие объективных решений.

    В пояснительной записке подчеркивается вынужденность обращения автовладельцев в суды для защиты прав. Однако даже при удовлетворении требований прекращение розыска и удаление сведений из базы данных Интерпола остается исключительной прерогативой инициировавшей розыск страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект о регистрации находящихся в международном розыске автомобилей.

    В прошлом месяце МВД сообщило о снятии с розыска сотен разыскиваемых Канадой и Германией машин.

    В мае в ведомстве заявили об отсутствии необходимости предоставлять страховку для регистрации транспортного средства.

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    10 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    Выплаты за поврежденный ВСУ автотранспорт установили в ДНР

    В ДНР ввели компенсации до 1 млн рублей за поврежденный ВСУ автотранспорт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой народной республике ввели компенсационные выплаты за поврежденный из-за атак Вооруженных сил Украины автотранспорт в размере до 1 млн рублей, соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.

    Единовременная выплата предусмотрена для зарегистрированных в ДНР граждан. Размер компенсации будет определяться на основании отчета об оценке или акта экспертного исследования, передает ТАСС.

    При утрате транспортных средств категорий L3 и А выплата ограничивается 350 тыс. рублей, при повреждении – 87,5 тыс. рублей. Владельцы утраченного транспорта категорий М1, М1G, N1, N1G и B смогут получить до 1 млн рублей, за поврежденный – 250 тыс. рублей.

    Отмечается, что размер выплаты включает расходы на оценку повреждений (до 12 тыс. рублей). Порядок предоставления компенсаций будет утвержден Минтрудом республики. Соответствующий указ вступил в силу во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сенатор России от ДНР Александр Волошин заявил о необходимости выплаты Киевом репараций в размере более 1 трлн рублей для восстановления республики.

    До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн также сообщил о выделении почти 2,5 млрд рублей на выплаты жителям приграничья за утраченные из-за атак ВСУ автомобили.


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    12 ноября 2026, 07:42 • Новости дня
    МВД назвало причину ДТП с семью погибшими в Марий Эл

    Выезд на встречную полосу стал причиной гибели семи человек в ДТП в Марий Эл

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Creta в Звениговском районе Марий Эл, предварительно, стал выезд на встречную полосу, сообщили в МВД республики.

    Водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Creta, передает РИА «Новости».

    В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Lada Priora, а также водитель и пассажирка Hyundai Creta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли семь человек.

    Ранее на трассе в Моркинском районе республики столкнулись Lada Priora и школьный автобус.

    В том же месяце 10 человек пострадали в ДТП на трассе Йошкар-Ола – Уржум.

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    12 ноября 2026, 19:26 • Новости дня
    Правительство поддержало идею о продаже красивых автономеров с доработкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инициатива о резервировании привлекательных автомобильных номеров через портал «Госуслуги» получила поддержку правительства, однако там потребовали доработать ее ко второму чтению в Госдуме.

    Правительство выступило за принятие законопроекта, однако указало на необходимость его корректировки. «Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом указанных замечаний», – цитирует итоговый документ ТАСС.

    Кабмин обратил внимание на то, что новая редакция документа отличается от ранее поддержанной. Депутаты предложили разделить номера на уникальные и индивидуальные, исключив положение об определении перечня доступных комбинаций регистрирующим органом. По оценке властей, это создает правовую неопределенность и лишает процедуру прозрачности.

    Кроме того, исключение полномочий МВД несет риски раскрытия информации об использовании определенных буквенно-цифровых комбинаций на автомобилях охраняемых лиц и государственных органов. В правительстве уверены в необходимости закрепить за министерством полномочия по регулированию порядка резервирования, тогда как кабмин должен устанавливать размер платы и порядок ее взимания через портал государственных услуг.

    Реализация инициативы позволит увеличить доходы федерального бюджета за счет поступления платы за номера без дополнительных государственных расходов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил вероятность вступления новых правил в силу с 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инициативу о легальном приобретении регистрационных знаков через портал госуслуг доработали с учетом замечаний правительства.

    В апреле проект о продаже красивых регистрационных знаков решили доработать после рассмотрения профильным комитетом Госдумы.

    В прошлом году президент России Владимир Путин поддержал инициативу о продаже автомобильных номеров через портал «Госуслуги».

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    11 ноября 2026, 06:49 • Новости дня
    Автомобиль насмерть сбил троих пешеходов в Лос-Анджелесе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате наезда легковой машины на людей в американском городе Лос-Анджелес погибли три человека, еще несколько пострадавших получили тяжелые травмы.

    Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную пожарную службу.

    «Три человека погибли на месте. Медики пожарной службы Лос-Анджелеса перевозят в местные больницы еще как минимум троих пострадавших в критическом состоянии», – говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ульяновске водитель легкового автомобиля наехал на людей на разделительной полосе.

    В американском городе Уичито автомобиль въехал в толпу на футбольном матче.

    Также в результате наезда автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе пострадали более 20 человек.

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    12 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    МВД напомнило о сроках использования зимней резины

    МВД напомнило о запрете на летнюю резину с декабря по февраль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.

    «Эксплуатация транспортного средства запрещается в случаях, когда: на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т) не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В МВД добавили, что также запрещено пользоваться транспортом, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые с июня по август, а также если зимние шины или шины с шипами установлены не на все колеса.

    Автоюрист Лев Воропаев уточнил, что обязательных требований к смене с 1 декабря летней резины на зимнюю для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 т нет. Однако такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля в случае отсутствия зимней резины должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция включила смену летней резины на зимнюю в чек-лист готовности автомобиля к холодам.

    Также Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря.

    В том же месяце автоюрист Лев Воропаев назвал необязательной смену летней резины на зимнюю в ноябре.

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    12 ноября 2026, 19:22 • Новости дня
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту.

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении центра в Max.

    Причины ограничений не называются. Движение остановили в 19:16 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

    В середине сентября водителей призвали соблюдать спокойствие из-за остановки проезда по путепроводу.

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    12 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Дептранс Москвы призвал водителей не выезжать на летней резине из-за снега

    Дептранс призвал московских автомобилистов не ездить на летней резине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине в четверг из-за прогнозируемого снега с дождем.

    Столичным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на машинах с летней резиной в связи с ожидающимися осадками, указал департамент в своем Telegram-канале.

    Водителям, которые уже поменяли шины на зимние, посоветовали перед началом поездки проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об ожидающихся в столице снеге и гололедице.

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    12 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Несколько пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

    Прокуратура: Несколько пассажиров пострадали в аварии с автобусом в Уфе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Уфе несколько пассажиров микроавтобуса получили различные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия около остановки «Городской дворец культуры».

    Утром в четверг в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Газель Некст», передает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

    В результате аварии несколько пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об организации пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уфе в результате массового дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек.

    Также в Башкирии при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса погибли два человека.

    В том же месяце в башкирском городе Октябрьский пять человек получили травмы в аварии с участием скорой помощи.

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    13 ноября 2026, 03:55 • Новости дня
    МВД призвало заменить продленные в 2023 году водительские права

    Tекст: Катерина Туманова

    В МВД России напомнили, что водители, чьи удостоверения истекали в ноябре 2023 года и были автоматически продлены на три года, должны заменить документы в текущем месяце.

    В ведомстве уточнили, что замена обязательна для тех водителей, которые воспользовались постановлением правительства об особенностях разрешительной деятельности, передает РИА «Новости».

    «В ноябре 2026 года необходимо заменить водительское удостоверение… тем, у кого оно истекло в ноябре 2023 года в случае, если владелец удостоверения воспользовался правом продления срока действия», – заявили в пресс-службе ведомства.

    В МВД добавили, что поменять права в этом месяце также обязаны граждане, у которых срок их действия истекает в ноябре 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре эксперт сообщил об изменении правил сдачи теоретического экзамена на водительские права с марта 2027 года. Юрист предупредил автомобилистов об уборке улиц за неоплаченные штрафы. Эксперт заявил об угрозе лишения прав из-за сбитого лося.

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    Россия, США и Китай продолжают согласовывать повестку возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне на следующей неделе. По данным газеты South China Morning Post, стороны решили сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования. Реально ли закрепить такие правила на практике и какие задачи на самом деле стоят перед «ядерным треугольником»? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Как живое на Украине становится мертвым

      Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    • Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков
      Запад встал на путь переговоров

      Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Мировая торговля собирается в новые блоки

      Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Зимняя рыбалка в 2026–2027 году: запреты, нормы вылова, разрешенные снасти и штрафы

      Зимняя рыбалка остается одним из самых популярных видов отдыха, но правила для рыболовов-любителей различаются в зависимости от региона и вида рыбы. Какие ограничения действуют на водоемах, сколько рыбы можно поймать за сутки, какими снастями разрешено ловить и чем грозит нарушение правил?

    • Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

      Сбережения можно разместить на банковском вкладе, вложить в ценные бумаги, драгоценные металлы или валюту – у каждого способа свой уровень доходности, риска и доступности денег. Как работает каждый вариант, сколько он может принести, какие налоги придется заплатить и как распределить средства в зависимости от суммы?

    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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