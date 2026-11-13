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Toyota реализовала более 58 млн автомобилей Corolla за 60 лет
Kyodo: Продажи автомобилей Toyota Corolla превысили 58 млн единиц за 60 лет
Японская корпорация Toyota Motor реализовала свыше 58 млн экземпляров модели Corolla по всему миру за 60 лет с момента выпуска первого поколения автомобиля.
Мировые продажи самого популярного в мире автомобиля превысили 58 млн единиц в более чем 150 странах и регионах по состоянию на конец сентября, пишет Kyodo.
Первое поколение Corolla дебютировало в ноябре 1966 года в виде двухдверного седана. В 2020 году линейка пополнилась первым в серии кроссовером Corolla Cross. По итогам 2024 года глобальные продажи модели достигли рекордных 1,66 млн экземпляров.
Ожидается, что следующее, 13-е поколение автомобиля получит разнообразные силовые установки, включая первый в серии электромобиль и подключаемый гибрид. Кроме того, компания планирует вывести на массовый рынок машины с водородным двигателем, испытав прототипы на базе GR Corolla в гонках на выносливость.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее легковые автомобили марок Lada и Toyota стали лидерами продаж на российском рынке машин с пробегом.
Также автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend.
Кроме того, бывший высокопоставленный американский чиновник сравнил беспилотную боевую систему LUCAS с автомобилем Toyota Corolla.