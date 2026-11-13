Toyota реализовала более 58 млн автомобилей Corolla за 60 лет

Kyodo: Продажи автомобилей Toyota Corolla превысили 58 млн единиц за 60 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мировые продажи самого популярного в мире автомобиля превысили 58 млн единиц в более чем 150 странах и регионах по состоянию на конец сентября, пишет Kyodo.

Первое поколение Corolla дебютировало в ноябре 1966 года в виде двухдверного седана. В 2020 году линейка пополнилась первым в серии кроссовером Corolla Cross. По итогам 2024 года глобальные продажи модели достигли рекордных 1,66 млн экземпляров.

Ожидается, что следующее, 13-е поколение автомобиля получит разнообразные силовые установки, включая первый в серии электромобиль и подключаемый гибрид. Кроме того, компания планирует вывести на массовый рынок машины с водородным двигателем, испытав прототипы на базе GR Corolla в гонках на выносливость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее легковые автомобили марок Lada и Toyota стали лидерами продаж на российском рынке машин с пробегом.

Также автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend.

Кроме того, бывший высокопоставленный американский чиновник сравнил беспилотную боевую систему LUCAS с автомобилем Toyota Corolla.