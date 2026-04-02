WSJ: LUCAS в США назвали Toyota Corolla среди дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший высокопоставленный чиновник США сравнил новую беспилотную боевую систему LUCAS с автомобилем Toyota Corolla, намекая на массовый и бюджетный характер разработки, передает РБК со ссылкой на Wall Street Journal (WSJ).

«У системы LUCAS, вероятнее всего, нет компонентов высшего класса, но она создана так, чтобы быть доступной в большом количестве по невысокой цене», – приводит издание мнение экспертов.

Стоимость одного беспилотника, по данным Пентагона, составляет от 10 до 55 тыс. долларов, в то время как крылатые ракеты Tomahawk обходятся не менее чем в 2 млн долларов за единицу. Основой для разработки стал иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

LUCAS способен нести до 18 кг взрывчатых веществ, а радиус его действия может превышать 740 км. Первые испытания этой системы прошли в декабре 2025 года, после чего дроны были размещены на американских базах на Ближнем Востоке. Эксперты подчеркивают, что низкая стоимость LUCAS делает его привлекательным для массового использования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон планирует массово производить одноразовые ударные дроны LUCAS на основе иранских аппаратов семейства Shahed для замены дорогих крылатых ракет.

В марте 2026 года командование Центрального командования США впервые подтвердило боевое применение дешевых дронов LUCAS в рамках операции Epic Fury по целям на территории Ирана.

Глава Центрального командования адмирал Брэд Купер назвал дроны-камикадзе LUCAS незаменимыми в войне против Ирана из-за их высокой эффективности и низкой стоимости по сравнению с традиционными крылатыми ракетами.