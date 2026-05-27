    Нефтяной рынок обречен на новый порядок
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья
    Путин заявил об искренних отношениях с Токаевым
    Суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear
    Севастополь отразил атаку украинских ракет и дронов
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Германия договорилась с Канадой о поставках 1 млн тонн СПГ
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    27 мая 2026, 10:10 • Новости дня

    Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Затраты американских военных на подключение беспилотников-камикадзе к космическим сетям увеличились с 5 до 25 тыс. долларов в месяц из-за перехода на систему Starshield.

    Расходы американского оборонного ведомства на спутниковую связь для ударных дронов LUCAS резко возросли, передает TWZ. Это произошло после того, как компания SpaceX настояла на переводе беспилотников с коммерческой сети Starlink на более защищенную правительственную платформу Starshield.

    «Спустя несколько недель после того, как Соединенные Штаты начали кампанию бомбардировок, руководители SpaceX встретились с чиновниками Пентагона и заявили, что военные платили около 5 тыс. долларов за подключение одного терминала, хотя фактически пользовались услугами более высокого уровня, стоимость которых ближе к 25 тыс. долларов», – сообщает Reuters.

    Военные пытались оспорить эту сумму, указывая, что дроны-камикадзе используют связь лишь несколько минут или часов, однако в итоге согласились на новые условия.

    Беспилотники LUCAS, созданные компанией SpektreWorks в сотрудничестве с военными, представляют собой аналог аппаратов Shahed-136. Стоимость одного дрона составляет около 35 тыс. долларов. Аппараты впервые были задействованы в боевых условиях в конце февраля во время ударов по Ирану, где командование назвало их незаменимым компонентом операции.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг информацию о разногласиях со SpaceX, назвав публикации не соответствующими действительности.

    В свою очередь, основатель компании Илон Маск ранее заявлял, что использование коммерческих терминалов Starlink для систем вооружения нарушает условия обслуживания, и для этих целей существует отдельная правительственная сеть Starshield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX решила увеличить стоимость спутниковой связи для Пентагона.

    Министерство обороны США запустило массовое производство одноразовых ударных беспилотников LUCAS.

    Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти аппараты незаменимыми из-за их высокой эффективности.

    26 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, по оценке военных, заметно усилило сдерживание стран Запада, считает секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Российское нестратегическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник», размещенные на территории Белоруссии, заметно усилили сдерживающий эффект в отношении Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, это размещение стало результатом совместного решения президентов России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», по оценке военных экспертов заметно усилило сдерживающий эффект», – сказал Шойгу на встрече с госcекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

    Шойгу подчеркнул, что выводы о возросшем сдерживающем потенциале основаны на оценках военных экспертов, которые проанализировали последствия размещения российских систем на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии заявили о размещении в стране комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия исключительно в целях защиты страны.

    Ранее российские ракетные комплексы «Орешник» в Белоруссии начали боевое дежурство в рамках договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение комплекса «Орешник» защитой западных рубежей ОДКБ.

    26 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Воронежский студент взял академический отпуск ради службы оператором БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Учащийся Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков оформил академический отпуск, чтобы отправиться на службу в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.

    Студент машиностроительного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков принял решение прервать обучение, передает канал Герои спецоперации Z. Молодой человек изучал мехатронику и разработку роботизированных систем.

    Несмотря на хорошую успеваемость, юноша взял академический отпуск. Это решение было продиктовано желанием отдать воинский долг и освоить новую востребованную специальность.

    В настоящее время Щербаков успешно выполняет задачи оператора БПЛА. Военнослужащий прошел тщательную теоретическую подготовку, отработал необходимые навыки на симуляторах и завершил практические занятия на полигоне, что позволяет ему уверенно управлять беспилотниками самостоятельно.

    «Сейчас я оператор. Мы летаем на «птичках», конкретно работаем по вражеским дронам, которые летят в нашу сторону», – рассказал боец.

    Щербаков заявил, что его цель: закончить службу и университет, и вернуться в армию уже в качестве инструктора.

    Министерство обороны России рассказало о боевом слаживании войск беспилотных систем.

    В Санкт-Петербурге запустили пилотный образовательный проект по подготовке операторов дронов.

    Военнослужащий с позывным «Сварог» назвал тренировки на симуляторах важнейшим этапом обучения.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    27 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    На Уралвагонзаводе заявили о превосходстве Т-90М над танками НАТО

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский основной боевой танк «Прорыв» демонстрирует высочайшую эффективность в зоне спецоперации и прослужит военным еще не одно десятилетие, заявил генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов высоко оценил боевые качества отечественной машины, передает ТАСС.

    «Танк был создан в 90-х годах. Его срок службы – как минимум 50 лет», – сказал он.

    По словам специалиста, военные отмечают отличную работу техники при выполнении задач спецоперации. Сейчас идет непрерывная модернизация машины для повышения защищенности, включая установку всеракурсной системы противодействия вражеским беспилотникам.

    Инженер подчеркнул, что западные Abrams и Leopard уступают российской разработке из-за избыточной массы и слабой проходимости. Предприятие уже проектирует танк следующего поколения с применением новейших технологий.

    Заявление прозвучало на фоне открытия в Москве памятника Юрию Максареву. В октябре 1941 года этот выдающийся руководитель внедрил первый в мире конвейер для поточной сборки легендарных Т-34.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил высокую ремонтопригодность российской бронетехники в условиях реального боя.

    Генеральный директор предприятия Александр Потапов сообщил о значительном увеличении объемов производства боевых машин.

    26 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились новые фотографии загадочного китайского экраноплана, на которых отчетливо видны узлы подвески для внешних грузов или вооружения.

    Китайский экраноплан, получивший неофициальное прозвище «Бохайский морской монстр», вновь попал в объективы камер, пишет издание TWZ.

    На свежих снимках видно, что аппарат оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, а не турбореактивными, как предполагалось ранее. Под каждым крылом появились пилоны, предназначенные для сброса полезной нагрузки.

    Наличие подобных узлов крепления указывает на возможное боевое применение машины. Эксперты полагают, что экраноплан может нести внешние топливные баки, контейнеры с датчиками, спасательное оборудование или наступательное вооружение, включая запускаемые с воздуха беспилотники. Военная окраска аппарата косвенно подтверждает эти догадки.

    Впервые «Бохайский морской монстр» был замечен в июне 2025 года на пирсе в Бохайском заливе. Специалисты не исключают, что текущая версия является лишь уменьшенным демонстратором технологий. В случае успеха проекта Китай может создать более крупный аппарат с увеличенной грузоподъемностью и дальностью полета для выполнения логистических и боевых задач в Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов высоко оценил успехи Китая в развитии беспилотной авиации.

    На учениях в провинции Сычуань разработчики показали новый аппарат с возможностью вертикальной посадки на хвостовую часть.

    Ранее китайские ученые создали уникальный дрон для выполнения полетов в воздухе и перемещения под водой.

    26 мая 2026, 10:58 • Новости дня
    TWZ: В Британии заметили поврежденный самолет-заправщик ВВС США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На авиабазе в Британии обнаружили американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker с серьезными повреждениями от осколков, полученными в ходе недавних конфликтов на Ближнем Востоке.

    Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker с временными заплатками от осколочных попаданий был замечен на авиабазе Милденхолл в Британии, сообщает издание TWZ.

    На снимках, сделанных авиационным фотографом Эндрю Маккелви, видно, что хвостовая часть, вертикальный стабилизатор и закрылки самолета сильно повреждены осколками, а заправочная штанга полностью отсутствует.

    «Он все еще здесь и припаркован на стоянке для посетителей в северной части базы», – рассказал Маккелви. Борт с номером 63-8028 принадлежит 168-му крылу Национальной гвардии Аляски. По данным FlightRadar24, самолет прибыл в Милденхолл из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Точное место получения повреждений остается неизвестным, однако в марте сообщалось о пяти заправщиках, пострадавших при ударе по авиабазе в Саудовской Аравии.

    Это уже второй подобный случай: в прошлом месяце на базе в Британии был замечен другой KC-135 с осколочными повреждениями. Ожидается, что самолеты отправятся на базу Тинкер в Оклахоме для капитального ремонта. Всего во время недавних боевых действий было повреждено или уничтожено более 40 американских самолетов, а удары по военным объектам США на Ближнем Востоке нанесли ущерб как минимум 228 структурам и единицам техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле первый поврежденный осколками американский самолет-заправщик KC-135R совершил транзитную посадку на британской территории.

    Вылетевший из Тель-Авива другой борт этого типа экстренно изменил курс над Средиземным морем из-за аварийной ситуации.

    Во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии повреждения получили пять американских воздушных танкеров.

    26 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

    @ Dawid Tatarkiewicz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.

    «На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.

    При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.

    «Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.

    Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.

    «Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.

    «РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.

    В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.

    Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.

    По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».

    В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.

    26 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Французский политик Филиппо обвинил ЕК в лицемерии из-за дронов ВСУ в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский оппозиционный деятель Флориан Филиппо раскритиковал поездку главвы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Литву, отмечая, что балтийские страны уже несколько недель атакуют украинские беспилотники, а сама глав ЕК во всем винит Россию.

    Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Литву, где она намерена осудить Россию за «вторжение дронов» в воздушное пространство стран Балтии, передает ТАСС. Политик заявил, что эти беспилотники запускаются с Украины.

    «В то время как украинские беспилотники уже несколько недель атакуют балтийские страны, Урсула фон дер Ляйен поехала в одну из них, Литву, чтобы «осудить Россию»!», – написал он в соцсетях, сопроводив пост смайликом, означающим конфуз. По его словам, цель поездки – нагнетание страха и напряженности для продвижения войны против России и создания «европейской армии». Филиппо также призвал к выходу Франции из Евросоюза и установлению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен во вторник посетит Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер.

    Ранее руководство Евросоюза резко осудило информацию о подготовке Киевом атак на российскую территорию с использованием латвийской инфраструктуры и расценило это как угрозу всему объединению.

    Позже СМИ отмечали, что участившиеся падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории государств НАТО спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства Латвии.

    26 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    В ОДКБ анонсировали проведение масштабных учений четырех стран

    Tекст: Мария Иванова

    В следующем году на территории сразу четырех государств состоятся совместные командно-штабные и спасательные маневры сил коллективной безопасности.

    Организация Договора о коллективной безопасности запланировала серию маневров в Таджикистане, Киргизии, России и Белоруссии, передает РИА «Новости». Об этом рассказал генеральный секретарь объединения Таалатбек Масадыков во время заседания комитета секретарей советов безопасности.

    «Планом предусмотрено проведение в 2027 году командно-штабных и спасательных учений на территории Республики Таджикистан «Взаимодействие», на территории Кыргызской Республики «Нерушимое братство», на территории Российской Федерации «Рубеж-2027», на территории Республики Беларусь «Кобальт-2027»», – заявил Масадыков.

    По словам генерального секретаря, страны-участницы также проведут совместную деловую игру. В ходе этого мероприятия объединенный штаб и оперативные группы отработают алгоритмы реагирования на различные кризисные ситуации в зоне ответственности организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков анонсировал проведение масштабных военных маневров на территории России осенью этого года.

    Министерство обороны РФ сообщило о планах проведения совместных учений организации в России, Белоруссии и Казахстане

    Министр обороны Андрей Белоусов обсудил с генсеком альянса вопросы развития военной составляющей и системы кризисного реагирования.

    26 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    ЕС впервые выделил деньги на вооружение Прибалтики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средства из фонда развития депрессивных регионов Европейского союза впервые перераспределены на оборонные проекты в Прибалтике после серии инцидентов с украинскими беспилотниками, сообщили в ЕС.

    Еврокомиссия впервые в своей истории направила 1,5 млрд евро из фонда развития депрессивных регионов Евросоюза на военные нужды стран Прибалтики после падения на территории этих стран дронов ВСУ.

    Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной реакции Брюсселя на инциденты с беспилотниками, передает ТАСС.

    «Уже сейчас 1,5 млрд евро из Европейского фонда регионального развития могут быть инвестированы в военные проекты. Новый инструмент – это Восточный инвестиционный фонд на 28 млрд евро, который был специально создан два месяца назад для стран восточного фланга ЕС. И еще 12 млрд евро по программе SAFE – они есть в наличии, важно их использовать», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии отметила, что в целом 40 млрд евро из разных финансовых источников уже направлены на усиление обороны восточного фланга Евросоюза. Эти средства, по ее словам, предназначены для укрепления военной инфраструктуры и повышения готовности стран региона к новым инцидентам с дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер.

    Ранее во вторник французский оппозиционный политик Флориан Филиппо раскритиковал визит фон дер Ляйен в Литву из-за ее позиции по инцидентам с украинскими беспилотниками в Прибалтике.

    До этого руководство Евросоюза резко осудило информацию о подготовке Киевом атак на российскую территорию с использованием латвийской инфраструктуры и расценило это как угрозу всему объединению.

    26 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    WSJ: ВМС США возобновили эскорт танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные корабли снова начали обеспечивать проход торговых судов через Ормузский пролив, уже проведя греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти, пишет Wall Street Journal.

    Военно-морские силы США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным издания, речь идет о конвоях для гражданских судов в одном из ключевых мировых нефтяных коридоров.

    «Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана», – пишет газета. Объем груза, по оценке издания, эквивалентен примерно 270 тыс. тонн нефти.

    Как уточняет Wall Street Journal, в ближайшие дни американские военные моряки планируют провести через Ормузский пролив около десяти судов. В их числе ожидаются крупные супертанкеры и контейнеровозы, для которых пролив остается важнейшим маршрутом поставок энергоресурсов и грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миссия «Проект Свобода» по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе могла возобновиться уже на этой неделе.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении сотен иностранных судов воспользоваться предложением ВМС США о сопровождении через Ормузский пролив. Но позже американские военные отразили атаки Ирана на два торговых судна США, пересекавших Ормузский пролив.

    27 мая 2026, 07:45 • Новости дня
    Глава Уралвагонзавода заявил о мировом лидерстве российских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские конструкторы-танкостроители опережают западных конкурентов, но не останавливаются в разработке новых машин и платформ, сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    Российские инженеры-танкостроители успешно обходят западных конкурентов, продолжая активную работу над новыми машинами и платформами, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов во время церемонии открытия памятника Юрию Максареву в Москве.

    «Российская конструкторская мысль идет с опережением в сравнении с западными странами», – заявил руководитель предприятия. При этом он подчеркнул, что у специалистов концерна нет права сбавлять темпы работы. В качестве примера Потапов привел Южную Корею, которая за короткий срок смогла занять прочные позиции на мировом рынке вооружений.

    По словам гендиректора, сегодня Россия создает лучшие танки в мире в достаточном количестве. Однако предприятие не стоит на месте, постоянно совершенствуя технику, поскольку танк будущего останется решающим средством поражения на поле боя. Сейчас ведется разработка новых платформ, при этом база Т-90 сохраняет огромный потенциал для модернизации.

    Монумент Юрию Максареву открыли в столице 26 мая. В 1940-х годах, будучи директором Уралвагонзавода, он внедрил первый в мире танковый конвейер. Позднее, в период с 1961 по 1978 год, Максарев руководил Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил о мировом лидерстве России в танкостроении.

    В августе прошлого года глава Уралвагонзавода Александр Потапов сообщил о подъеме отечественной отрасли.

    Специалисты концерна занялись улучшением мощности двигателей боевых машин.

    27 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    «Ростех»: Наземные роботы «Импульс» подтвердили эффективность в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Многоцелевые гусеничные дроны «Импульс» успешно выполняют задачи на линии фронта, демонстрируя высокую живучесть под огнем и способность буксировать тяжелые артиллерийские орудия, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Созданные при участии госкорпорации наземные роботы успешно применяются в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Аппараты способны работать автономно по заданному маршруту, а также управляться по радиоканалу или с помощью оптоволокна.

    На линии соприкосновения задействованы роботы огневой поддержки «Импульс БМ-А», оснащенные автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, и логистические платформы «Импульс-М».

    «Полученные нами «Импульсы» демонстрируют хорошую эффективность. Это касается как вооруженных, так и транспортных роботов. При этом они отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия», – рассказал военнослужащий.

    По словам бойца, гусеничное шасси обеспечивает машинам высокую проходимость в сложных условиях. Техника способна перевозить до 500 килограммов груза на подъемах и до одной тонны по ровной местности. Роботы также могут буксировать гаубицу Д-30 весом более трех тонн.

    Дальность действия комплексов может быть значительно увеличена за счет использования ретрансляторов на беспилотниках. Это позволяет дронам работать на расстоянии десятков километров от оператора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе военные получили сотни многофункциональных комплексов «Импульс». Ранее российские инженеры успешно испытали прототип этой гусеничной платформы на передовой.

    Разработчики оснастили данный многоцелевой аппарат боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом.

    27 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    Корабль ТОФ «Николай Вилков» провел артиллерийские стрельбы в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большой десантный корабль «Николай Вилков» в ходе учения в Японском море выполнил артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

    Большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» выполнил артиллерийские стрельбы в ходе учений в Японском море, передает РИА «Новости». «В заливе Петра Великого большой десантный корабль «Николай Вилков» (БДК) Тихоокеанского флота провел комплексное учение по предназначению, с практической отработкой задач десантной подготовки и отражению средств нападения условного противника», – сообщили в пресс-службе флота.

    В бухте Десантная экипаж отработал подход к берегу и разместил морской десант в твиндеке корабля. После этого БДК вышел в открытое море, где прошли учения по противовоздушной обороне. В них задействовали расчеты корабельных артиллерийских установок и операторов переносных зенитно-ракетных комплексов.

    Важным этапом тренировки стала отработка защиты от роботов. Моряки поэтапно отражали атаки малоразмерных беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. Для этого применялись крупнокалиберные пулеметы, автоматическое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. В завершение учений экипаж сдал нормативы по выгрузке техники и личного состава на побережье полигона. Всего в мероприятиях участвовали около 50 военнослужащих и порядка 10 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы у берегов Камчатки.

    В марте экипажи ракетных катеров «Р-29» и «Р-297» провели серию зачетных стрельб по целям в Японском море.

    Немного ранее большой десантный корабль «Адмирал Невельской» отработал высадку морского десанта в заливе Петра Великого.

    27 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСВТС: Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос по сравнению с 2025 годом и насчитывает десятки миллиардов долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Объем экспортных контрактов на поставку военного оборудования заметно увеличился по сравнению с 2025 годом, передает РИА «Новости».

    Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подтвердил рост интереса иностранных покупателей. «Не один десяток миллиардов», – ответил глава ведомства на вопрос об актуальной стоимости портфеля заказов в долларах.

    Он также согласился с утверждением о превышении прошлогодних показателей. Наибольший интерес к оборонной продукции проявляют ближневосточные страны. Иностранных заказчиков особенно привлекают российские системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и передовые комплексы радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров оценил объем экспортных заказов на российское вооружение в 70 млрд долларов.

    Президент Владимир Путин отметил факт поставок продукции военного назначения десяткам стран по итогам 2025 года.

    Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев связал рост числа заявок от иностранных партнеров с успешным применением техники в настоящих боевых условиях.

    27 мая 2026, 09:53 • Новости дня
    Сеул собрался строить новые атомные подводные лодки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея намерена разработать новый класс атомных подводных лодок в рамках проекта Jang Bogo N, чтобы существенно повысить возможности своих военно-морских сил.

    Министерство национальной обороны Южной Кореи опубликовало документ, в котором изложены амбиции по развитию военно-морского флота страны, сообщает портал TWZ.

    Программа, получившая название Jang Bogo N, подразумевает создание атомных подводных лодок, которые обеспечат значительно возросшие оперативные возможности по сравнению с нынешними дизельными аналогами.

    «Республика Корея будет прозрачно и твердо выполнять свои обязательства по ядерному нераспространению, опираясь на доверие международного сообщества», – подчеркнули в ведомстве.

    Ожидается, что процесс строительства займет до десяти лет, а срок службы лодок превысит 30 лет. Точные сроки и количество планируемых к постройке субмарин пока не раскрываются.

    Появление атомных подлодок позволит Сеулу эффективнее реагировать на ракетно-ядерные угрозы со стороны Северной Кореи, отмечают авторы документа. Кроме того, новые корабли с неограниченной дальностью хода и высокой мобильностью смогут лучше противодействовать растущим военным возможностям Китая в регионе. В настоящее время атомными субмаринами располагают лишь шесть стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея нашла возможность для создания собственных атомных подводных лодок.

    Позже Сеул настоял на постройке субмарин исключительно на южнокорейских верфях.

    Посол России Зиновьев предупредил о рисках развертывания такого оружия для безопасности на Корейском полуострове.

    Штурмовики группы «Центр» вышли к днепропетровской Новопавловке
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки
    Минобороны Литвы назвало вторжение украинских дронов новой реальностью
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции
    Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

    Нефтяной рынок обречен на новый порядок

    На Ближнем Востоке замаячил мирный договор, который может вернуть судоходство через Ормузский пролив в прежнее русло. Однако эксперты уверены, что глобальный рынок нефти как прежде уже никогда не будет, ящик Пандоры уже открыт. И дело даже не в том, введет или нет Иран плату за проход торговых судов через пролив. Какова теперь новая нормальность? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Украина обрушила с воздуха прибалтийский туризм

    Туристическая отрасль стран Прибалтики внезапно оказалась в состоянии кризиса. «Люди боятся приезжать сюда», жалуются представители местных турфирм. А все потому, что Латвия, Литва и Эстония фактически оказались мишенями для дальнобойных украинских БПЛА. И винить в происходящем они могут только себя самих. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

