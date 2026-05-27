  • Новость часаВ Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нефтяной рынок обречен на новый порядок
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья
    Севастополь отразил атаку украинских ракет и дронов
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    Германия договорилась с Канадой о поставках 1 млн тонн СПГ
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    16 комментариев
    27 мая 2026, 10:36 • Новости дня

    Cолдаты Израиля начали скупать рыбацкие сети для защиты от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Армии обороны Израиля вынуждены самостоятельно приобретать рыболовные снасти, чтобы уберечь боевую технику от атак беспилотников-камикадзе.

    Бойцы израильской армии массово закупают сети у рыбаков на Галилейском море и Средиземноморском побережье, чтобы защититься от дронов, передает TWZ. Подобные меры стали необходимостью из-за высокой опасности со стороны беспилотников движения «Хезболла» на юге Ливана.

    «Действительно, солдаты ЦАХАЛ экипируются рыболовными сетями, большинство из которых приобретается в городе Тверия на берегу Галилейского моря», – подтвердил изданию высокопоставленный израильский военный. Снаряжение позволяет обездвижить дрон или удержать его на безопасном расстоянии от техники до момента взрыва.

    Ситуация усугубляется тем, что «Хезболла» стала оснащать свои аппараты тепловизорами для ночных атак и оптоволоконным управлением, неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы Израиля уже распределили в войсках около 158 тыс. кв. метров защитных сетей и планируют закупить еще партию площадью примерно в 20 футбольных полей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» применили против израильских танков неуязвимые для радиоэлектронной борьбы дроны на оптоволокне.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о запуске специального проекта по нейтрализации угрозы атак беспилотников.

    Армия обороны Израиля начала строительство собственного завода по производству FPV-дронов.

    25 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям, сообщает Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». В ходе визита глава ведомства заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач, следует из сообщения Минобороны в Max. Внимание уделили вопросам интеграции современных технологий в войсках.

    Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил Белоусову о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.

    Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки «Восток».

    Начальник управления войск беспилотных систем доложил о кратном увеличении расчетов операторов дронов.

    Комментарии (18)
    25 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов

    Ростех объявил о создании зенитного комплекса «Цитадель» против дронов

    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов
    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Отечественные инженеры завершили разработку нового оружия для борьбы с дронами, передает Telegram-канал Ростеха.

    Премьера 30-миллиметрового комплекса состоится на Международном форуме по безопасности, который пройдет в подмосковной «Лайв Арене» с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности России.

    Система предназначена для уничтожения мультикоптеров и беспилотников самолетного типа. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционным взрывателем. Умная автоматика сама рассчитывает идеальную точку подрыва на основе траектории полета цели. Благодаря этому расход боеприпасов существенно снижается по сравнению с традиционными аналогами.

    «Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника», – рассказали в госкорпорации. Оптический канал функционирует в видимом и инфракрасном диапазонах. Установка отличается высокой степенью автоматизации на всех этапах работы – от поиска угрозы до ее ликвидации. Заявленные характеристики уже получили подтверждение в реальных условиях эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные задействовали зенитный пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне спецоперации.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила новейший 30-миллиметровый снаряд с дистанционно-управляемым взрывателем для борьбы с дронами.

    В январе войска получили на вооружение новые автоматизированные комплексы «Зубр» для противодействия беспилотным аппаратам.

    Комментарии (28)
    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    Комментарии (3)
    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    Комментарии (16)
    26 мая 2026, 08:28 • Новости дня
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»

    «Ростех» впервые показал новейший зенитный комплекс «Цитадель» против дронов

    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках I Международного форума по безопасности состоялся дебютный показ зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», предназначенного для защиты объектов от дронов.

    Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» с 30-мм пушкой был впервые продемонстрирован публике на I Международном форуме по безопасности в Подмосковье, передает ТАСС.

    Разработка госкорпорации «Ростех» призвана обеспечить круглосуточную защиту стационарных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов самолетного и мультикоптерного типов.

    На выставочной экспозиции специалисты представили боевой модуль, оснащенный 30-мм пушкой ЗАК-30, а также обзорную радиолокационную станцию. По данным разработчиков, боекомплект одного такого модуля включает 300 снарядов. Комплекс способен эффективно поражать самолетные дроны на наклонной дальности до тысячи метров, а малоразмерные мультикоптеры – на дистанции до 800 метров.

    В состав системы также интегрирован пункт управления, который может находиться на расстоянии около одного километра от группы боевых модулей. Для полноценного обслуживания зенитного комплекса требуется расчет из пяти военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали данное орудие для уничтожения дронов в зоне проведения спецоперации.

    Ранее госкорпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия малогабаритным воздушным целям.

    Комментарии (4)
    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Комментарии (34)
    25 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    @ Jackson Adkins/U.S. Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летом ядерные реакторы американского боевого авианосца USS Gerald R. Ford обеспечат электричеством военную базу в Вирджинии в рамках масштабной проверки систем резервного энергоснабжения, пишет TWZ.

    Военно-морские силы США планируют использовать атомный авианосец USS Gerald R. Ford в качестве плавучей электростанции для снабжения базы на суше, сообщает TWZ. Эксперимент пройдет на военно-морской базе Норфолк в штате Вирджиния.

    «Этим летом база ВМС в Норфолке будет получать энергию от авианосца. Мы намерены экспортировать энергию с корабля на базу», – заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Чао.

    Корабль оснащен двумя ядерными реакторами A1B, общая мощность которых оценивается в 1400 мегаватт. Подобная инициатива направлена на обеспечение бесперебойной работы критически важных объектов в случае потери основных источников энергии из-за атак или стихийных бедствий.

    Кроме того, энергия реакторов может применяться для опреснения воды в гуманитарных целях. Использование кораблей для снабжения берега электричеством не является новым для американских военных: начиная с 1929 года суда неоднократно привлекались для помощи гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после 326 дней в море.

    Длительность этого боевого дежурства превысила предыдущий рекорд пятидесятилетней давности.

    В конце марта корабль прибыл в хорватский Сплит после ремонта на Крите.

    Комментарии (4)
    26 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, по оценке военных, заметно усилило сдерживание стран Запада, считает секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Российское нестратегическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник», размещенные на территории Белоруссии, заметно усилили сдерживающий эффект в отношении Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, это размещение стало результатом совместного решения президентов России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», по оценке военных экспертов заметно усилило сдерживающий эффект», – сказал Шойгу на встрече с госcекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

    Шойгу подчеркнул, что выводы о возросшем сдерживающем потенциале основаны на оценках военных экспертов, которые проанализировали последствия размещения российских систем на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии заявили о размещении в стране комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия исключительно в целях защиты страны.

    Ранее российские ракетные комплексы «Орешник» в Белоруссии начали боевое дежурство в рамках договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение комплекса «Орешник» защитой западных рубежей ОДКБ.

    Комментарии (5)
    26 мая 2026, 08:04 • Новости дня
    Ростех передал Воздушно-космическим силам новую партию истребителей Су-35С

    ОАК передала ВКС новую партию многофункциональных истребителей Су-35С

    Ростех передал Воздушно-космическим силам новую партию истребителей Су-35С
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы России пополнились новыми многофункциональными истребителями поколения 4++, предназначенными для завоевания превосходства в воздухе и уничтожения удаленных объектов.

    Очередная партия многофункциональных самолетов поступила в распоряжение военных, передает Ростех. Поставку техники осуществила Объединенная авиастроительная корпорация

    Эти машины способны эффективно уничтожать инфраструктуру на значительном удалении от аэродромов базирования.

    «Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять», – отметил летчик Воздушно-космических сил.

    По его словам, авиация успешно выполняет задачи по перехвату целей, прикрытию ударных групп, а также ведет глубокую разведку позиций неприятеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация завершила поставки истребителей Су-35С по плану 2025 года.

    Ранее Ростех передал Министерству обороны партию этих самолетов после успешных наземных и летных заводских испытаний.

    Госкорпорация исполняет все необходимые объемы производства вооружения и военной техники для нужд спецоперации на Украине.

    Комментарии (4)
    25 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Daily Express: Запад ужаснулся после российского удара «Орешником»

    Daily Express: Применение российской ракеты «Орешник» напугало западные страны

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новейшей российской ракеты «Орешник» в ходе недавней атаки вызвало сильную тревогу в западных странах, заявила британская газета Daily Express.

    Применение новейшего оружия во время ответного удара по украинским объектам серьезно напугало Запад, передает РИА «Новости». Британское издание Daily Express назвало российскую ракету «Орешник» ужасающей.

    «Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь», – говорится в публикации газеты.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием, в том числе «Орешником», были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Военные эксперты назвали данную ночную атаку одной из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Воронежский студент взял академический отпуск ради службы оператором БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Учащийся Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков оформил академический отпуск, чтобы отправиться на службу в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.

    Студент машиностроительного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков принял решение прервать обучение, передает канал Герои спецоперации Z. Молодой человек изучал мехатронику и разработку роботизированных систем.

    Несмотря на хорошую успеваемость, юноша взял академический отпуск. Это решение было продиктовано желанием отдать воинский долг и освоить новую востребованную специальность.

    В настоящее время Щербаков успешно выполняет задачи оператора БПЛА. Военнослужащий прошел тщательную теоретическую подготовку, отработал необходимые навыки на симуляторах и завершил практические занятия на полигоне, что позволяет ему уверенно управлять беспилотниками самостоятельно.

    «Сейчас я оператор. Мы летаем на «птичках», конкретно работаем по вражеским дронам, которые летят в нашу сторону», – рассказал боец.

    Щербаков заявил, что его цель: закончить службу и университет, и вернуться в армию уже в качестве инструктора.

    Министерство обороны России рассказало о боевом слаживании войск беспилотных систем.

    В Санкт-Петербурге запустили пилотный образовательный проект по подготовке операторов дронов.

    Военнослужащий с позывным «Сварог» назвал тренировки на симуляторах важнейшим этапом обучения.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    На Уралвагонзаводе заявили о превосходстве Т-90М над танками НАТО

    На Уралвагонзаводе создали всеракурсную систему защиты танков Т-90М от дронов

    На Уралвагонзаводе заявили о превосходстве Т-90М над танками НАТО
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский основной боевой танк «Прорыв» демонстрирует высочайшую эффективность в зоне спецоперации и прослужит военным еще не одно десятилетие, заявил генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов высоко оценил боевые качества отечественной машины, передает ТАСС.

    «Танк был создан в 90-х годах. Его срок службы – как минимум 50 лет», – сказал он.

    По словам специалиста, военные отмечают отличную работу техники при выполнении задач спецоперации. Сейчас идет непрерывная модернизация машины для повышения защищенности, включая установку всеракурсной системы противодействия вражеским беспилотникам.

    Инженер подчеркнул, что западные Abrams и Leopard уступают российской разработке из-за избыточной массы и слабой проходимости. Предприятие уже проектирует танк следующего поколения с применением новейших технологий.

    Заявление прозвучало на фоне открытия в Москве памятника Юрию Максареву. В октябре 1941 года этот выдающийся руководитель внедрил первый в мире конвейер для поточной сборки легендарных Т-34.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил высокую ремонтопригодность российской бронетехники в условиях реального боя.

    Генеральный директор предприятия Александр Потапов сообщил о значительном увеличении объемов производства боевых машин.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    TWZ: Китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения
    TWZ: Китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились новые фотографии загадочного китайского экраноплана, на которых отчетливо видны узлы подвески для внешних грузов или вооружения.

    Китайский экраноплан, получивший неофициальное прозвище «Бохайский морской монстр», вновь попал в объективы камер, пишет издание TWZ.

    На свежих снимках видно, что аппарат оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, а не турбореактивными, как предполагалось ранее. Под каждым крылом появились пилоны, предназначенные для сброса полезной нагрузки.

    Наличие подобных узлов крепления указывает на возможное боевое применение машины. Эксперты полагают, что экраноплан может нести внешние топливные баки, контейнеры с датчиками, спасательное оборудование или наступательное вооружение, включая запускаемые с воздуха беспилотники. Военная окраска аппарата косвенно подтверждает эти догадки.

    Впервые «Бохайский морской монстр» был замечен в июне 2025 года на пирсе в Бохайском заливе. Специалисты не исключают, что текущая версия является лишь уменьшенным демонстратором технологий. В случае успеха проекта Китай может создать более крупный аппарат с увеличенной грузоподъемностью и дальностью полета для выполнения логистических и боевых задач в Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов высоко оценил успехи Китая в развитии беспилотной авиации.

    На учениях в провинции Сычуань разработчики показали новый аппарат с возможностью вертикальной посадки на хвостовую часть.

    Ранее китайские ученые создали уникальный дрон для выполнения полетов в воздухе и перемещения под водой.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    В России создали автоматическую РЛС для наведения дронов-перехватчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смоленские специалисты представили новейшую радиолокационную станцию, способную в автоматическом режиме наводить ударные беспилотники на цели.

    Отечественный центр радиоэлектронных систем «Завант» спроектировал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер», передает ТАСС. Разработка предназначена для высокоточного наведения ударных дронов-перехватчиков на различные объекты.

    «Вот эта радиолокационная станция, мы называем ее «Снайпер» из-за очень высокоточного наведения на цель ударных беспилотников-перехватчиков. Мы изначально разрабатывали эту систему как автоматическую», – рассказал заместитель генерального директора компании Андрей Калугин в эфире телеканала «Звезда».

    По словам руководителя, новая станция наведения может запускать дрон-перехватчик полностью автоматически, без какого-либо участия оператора. Отмечается также, что РЛС вместе с беспилотниками интегрированы в единую систему «Таран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские разработчики представили систему на базе искусственного интеллекта для малой ПВО.

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.

    Российские военные установили рекорд по числу сбитых украинских беспилотников с помощью дрона-перехватчика «Елка».

    Комментарии (6)
    25 мая 2026, 07:15 • Новости дня
    Богдан раскрыл боевое предназначение второго летчика истребителя Су-57Д

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вторым пилотом двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д может быть опытный командир, который будет оперативно принимать решения и руководить авиагруппой непосредственно в воздухе, заявил заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Сергей Богдан, который совершил первый полет на этом самолете.

    Место напарника в новейшем боевом самолете Су-57Д может занять опытный руководитель, передает ТАСС. Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, совершивший первый полет на этой машине, пояснил, что такой подход позволит эффективно управлять авиагруппой прямо в небе.

    «Что касается роли второго пилота для Су-57Д, то я убежден, что в каких-то боевых порядках, особенно в ходе какой-то серьезной операции, нужно обязательно иметь в составе группы руководителя, который может принимать решения непосредственно в воздухе», – отметил шеф-пилот.

    Герой России добавил, что присутствие командира на борту повысит эффективность действий в условиях радиопомех. По его словам, управление с земли часто осложняется проблемами со связью на больших расстояниях, тогда как находящийся в гуще событий опытный летчик сможет оперативно оценивать обстановку и координировать действия подразделения.

    Летные испытания многофункционального Су-57Д начались 19 мая. В Ростехе подчеркнули, что двухместная модификация способна управлять объединенной группой пилотируемой и беспилотной авиации в рамках единого информационного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от управления новым двухместным самолетом.

    Новая версия истребителя пятого поколения получила официальное обозначение Су-57Д.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары оказались результативными из-за неэффективной работы украинских средств ПВО и острой нехватки боеприпасов для американских систем, сообщают украинские медиа.

    В публикации подчеркивается, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла эффективно отразить российские удары, что привело к многочисленным попаданиям по целям. Там отметили, что во время удара Россия «синхронизировала запуск ракет с разных направлений для одновременного захода в воздушное пространство противника.

    «Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед. Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов», – приводит РИА «Новости» выдержку из заметки в украинских медиа.

    В материале сказано, что одной из причин провала стал дефицит боеприпасов для американских систем ПВО, который усугубился на фоне боевых действий в Иране. Запасы США истощены для собственных нужд и на Украину совсем не хватает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор рассказал подробности ударов по Киеву. Эксперт Анпилогов назвал удар по Украине в ночь на 24 мая самым серьезным за время СВО. Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в каналах газеты ВЗГЛЯД в «Макс» и Telegram.

    Комментарии (0)
    Главное
    Штурмовики группы «Центр» вышли к днепропетровской Новопавловке
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки
    Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции
    Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
    НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

    Нефтяной рынок обречен на новый порядок

    На Ближнем Востоке замаячил мирный договор, который может вернуть судоходство через Ормузский пролив в прежнее русло. Однако эксперты уверены, что глобальный рынок нефти как прежде уже никогда не будет, ящик Пандоры уже открыт. И дело даже не в том, введет или нет Иран плату за проход торговых судов через пролив. Какова теперь новая нормальность? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина обрушила с воздуха прибалтийский туризм

    Туристическая отрасль стран Прибалтики внезапно оказалась в состоянии кризиса. «Люди боятся приезжать сюда», жалуются представители местных турфирм. А все потому, что Латвия, Литва и Эстония фактически оказались мишенями для дальнобойных украинских БПЛА. И винить в происходящем они могут только себя самих. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации