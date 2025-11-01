Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С
Минобороны России получило новые многофункциональные истребители Су-35С для ВКС, изготовленные в рамках действующего гособоронзаказа, сообщили в Ростехе.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию современных истребителей Су-35С, следует из сообщения Ростеха.
Авиационные комплексы изготовили и отправили в рамках выполнения гособоронзаказа, уточнили в пресс-службе госкорпорации.
Отмечается, что все переданные истребители успешно прошли необходимые наземные и летные заводские испытания. В сообщении «Ростеха» особо подчеркивается, что самолеты предназначены для российских ВКС и уже направлены к местам службы.
Пилот Су-35С отметил, что эта машина зарекомендовала себя как надежный авиационный комплекс, способный решать практически любую задачу оперативно-тактической авиации в ходе спецоперации на Украине. Он также выразил благодарность коллективу завода за профессионализм и высокое качество подготовки техники.
Представители госкорпорации подчеркнули, что Су-35С может эффективно завоевывать господство в воздухе, уничтожать воздушные, наземные и надводные цели как в простых, так и в сложных погодных условиях. Су-35С оснащен передовым оборудованием и вооружением большого радиуса действия, благодаря чему считается одним из самых результативных современных истребителей в мире.
Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что корпорация сохраняет высокие темпы производства, увеличивает объемы выпуска, и в этом году планирует поставки новых партий как оперативно-тактической, так и военно-транспортной авиации для Минобороны России.
В Ростехе заявили, что российский многоцелевой истребитель Су-35С успешно применял обширный арсенал вооружения для поражения воздушных и наземных целей в зоне СВО.
