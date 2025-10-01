Ростех поставил Минобороны партию новых платформ «Депеша»

«Высокоточные комплексы» передали армии новую партию платформ «Депеша»

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», поставил Министерству обороны новую партию многофункциональных роботизированных колесных платформ «Депеша», сообщает Ростех.

В компании отметили, что эти машины могут использоваться для перевозки грузов массой до 200 кг, включая продовольствие, топливо, оборудование, а также для эвакуации раненых с передовой.

Платформа «Депеша» изготовлена из легких и прочных материалов и оснащена независимой подвеской, что обеспечивает высокую маневренность и проходимость даже по сложной местности. Компактные размеры позволяют транспортировать систему в багажнике внедорожника или пикапа, что делает её удобной для оперативного применения.

Управление платформой осуществляется с помощью пульта, а для надежной связи может использоваться оптоволоконное соединение. В зоне проведения спецоперации на Украине проходят испытания различных модификаций этой платформы, на ней также тестируются разнообразные боевые модули.

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Роботизированные системы приобрели особое значение на поле боя, поскольку позволяют решать сложные задачи без непосредственного участия человека». По его словам, это позволяет значительно расширить возможности применения комплекса на практике.

