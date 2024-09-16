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Корабли ВМФ России и ВМС Китая провели ракетные стрельбы в Японском море
В рамках учений «Океан-2024» корабли ВМФ России и ВМС Китая провели ракетные стрельбы в Японском море
В Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений «Океан-2024», сообщило Минобороны России.
Корабли «действовали в составе совместного отряда». С российской стороны были задействованы 15 боевых кораблей, в том числе флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев», корветы «Совершенный», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», две дизельные подводные лодки. Поддержку оказывали свыше десяти самолетов и вертолетов Морской авиации.
ВМС Китая были представлены эсминцами «Синин» и «Уси», а также фрегатом «Линь И», передает РИА «Новости».
Морские тральщики «Анатолий Шлемов» и «Яков Баляев обеспечили» противоминное обеспечение отряда.
В рамках учений силы России и Китая устранили угрозу атаки безэкипажных катеров и FPV-дронов условного противника. Кроме того, глубинные авиабомбы и глубинные установки РБУ-6000 использовали против обнаруженной субмарины условного противника. Также был отбит авианалет условного противника.
Сообщается, что «в ходе розыгрыша морского боя с корабельной группой условного противника экипаж фрегата «Маршал Шапошников» выполнил практический пуск крылатой ракеты комплекса «Уран».
Напомним, начиная с 10 сентября ВМФ России проводит крупнейшие за последние годы стратегические командно-штабные учения «Океан-2024». В учениях принимает участие весь Военно-морской флот, часть Воздушно-космических сил, силы Народно-освободительной армии Китая.