Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море

Tекст: Александр Тимохин

Начиная с 10 сентября ВМФ России проводит крупнейшие за последние годы стратегические командно-штабные учения «Океан-2024». «В учениях принимает участие весь Военно-морской флот, часть Воздушно-космических сил, силы Народно-освободительной армии Китая», – заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Главнокомандующий заявил, что привлечено более 400 кораблей и судов, а численность привлеченного личного состава около 90 000 человек. Учения – командно-штабные, «воюют» в основном на картах, но силы, обозначающие все те, которые реально привлекались бы «по войне», в море вышли и действуют – и корабли, и подлодки, и авиация, и береговые войска.

Минобороны уже рассказало о ряде эпизодов учений. Так, например, фрегат «Адмирал Головко» Северного флота (СФ) провел стрельбы ракетами «Калибр», артиллерийскую стрельбу по морской цели провели корабли Каспийской флотилии, расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтфлота уничтожили отряд боевых кораблей условного противника, а морская авиация провела поиск вражеских подлодок в акватории Баренцева моря.

По понятным причинам дополнительные подробности не приводятся. Однако вполне можно описать то, как должны выглядеть эти учения. На войне войска могут только то, что до этого тщательно отработали на учениях. Иногда удается прыгнуть выше головы и удачно сымпровизировать, но это скорее исключение из правил. А значит, чтобы на настоящей войне проявить себя хорошо, на учениях необходимо создать именно такие условия, которые будут на настоящей войне, и действовать соответственно.

С чем может столкнуться ВМФ России в случае большой войны? Запад главным ударным средством против кораблей видит авиацию с противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) и подлодки с торпедами. Это значит, что ВМФ России необходимо отрабатывать отражение ударов авиации и подводных лодок.



Как защитить российские корабли от авиации НАТО

Как будет выглядеть типовой авиаудар НАТО по крупному отряду боевых кораблей? В нем примет участие 24-28 ударных самолетов, из которых два-четыре – это постановщики помех, подавляющие корабельные радиолокаторы, остальные – ударные машины.

На расстоянии в несколько десятков километров прикрытые помехами самолеты выпускают по две противокорабельные ракеты (скорее всего, американские дозвуковые Harpoon), и этот залп из 44-48 ракет идет к цели. Чуть позже с самолетов, ставящих помехи, будут выпущены противорадиолокационные ракеты (ПРР) – 4-8 единиц. По времени залпы будут совмещены так, чтобы малозаметные и идущие над водой дозвуковые «Гарпуны» и еще меньшие по размеру, но скоростные (под 3000 км/ч) противорадиолокационные ракеты с пикирования подошли к кораблям одновременно.

У командиров наших кораблей встанет выбор – или заранее выключить радиолокаторы и получить в борт залп из нескольких ракет, или же защищаться от «Гарпунов» и им подобных, но потом получить в антенны быстрые ПРР. К этому тяжелому выбору надо быть готовым, и учения – отличная возможность отработать групповую ПВО. По сообщению Минобороны, отражение ударов с воздуха в ходе данных учений уже отрабатывается.

Для этого надо заранее подготовить и экипажи кораблей, и сами корабли с технической точки зрения, и запасы ракет-мишеней, похожих на те ракеты, которые будут использовать наши враги.



Если стрелять по старым советским ракетам в количестве одной-двух единиц, толку от таких учений не будет. Адекватные ракеты-мишени у флота есть, при госиспытаниях их применяют.

Особая ситуация здесь у Тихоокеанского флота. Рядом Япония, а ее авиационные ПКР – сверхзвуковые, малогабаритные ракеты ASM-3. Каждый истребитель Mitsubishi F2 несет пару таких ракет. Соответственно – типовой целью для корабельных зенитно-ракетных комплексов кораблей Тихоокеанского флота является залп из 44-48 малогабаритных сверхзвуковых ракет.

Отразить такой удар – крайне непростая задача. Подготовка к ней осложняется тем, что у нас нет соответствующих по своим тактико-техническим характеристикам ракет-мишеней. Тем не менее тихоокеанцам стоит пострелять по каким-нибудь сверхзвуковым ракетам, которые есть у флота, лишь бы их пустили на малых высотах.

Как бороться с подводными лодками

Второй угрозой для наших кораблей являются западные подлодки. Успешно и вовремя засечь такие подлодки могут новейшие фрегаты ВМФ РФ проекта 22350 и корветы проектов 20380 и 20385.

Эти корабли имеют буксируемые гидроакустические станции. Работая группами, они смогут создать огромные зоны полного акустического контроля, внутри которых даже самая бесшумная иностранная подлодка будет обнаружена. При попытке лодки атаковать наши корабли с большого расстояния торпедами, управляемыми по оптико-волоконному кабелю, фрегаты и корветы должны быть в состоянии защититься с помощью антиторпед, которые должны входить в боекомплект их комплексов «Пакет-НК».

Чтобы отработать такие действия, ВМФ может перевести корветы с Балтики на Северный флот, там же сосредоточить все строевые фрегаты проекта 22350. Это позволит создать на севере зоны, в которых натовские подлодки не смогут находиться, и отработать задачи противолодочной борьбы.

У Тихоокеанского флота тоже есть такие возможности. Сочетание совместно действующих новых корветов проекта 20380 с имеющимися советскими большими противолодочными кораблями (БПК) проекта 1155 (включая модернизированный в фрегат «Маршал Шапошников») тоже может оказаться достаточно эффективным. Пока же, согласно заявлениям Минобороны, в противолодочных мероприятиях участвуют БПК и малые противолодочные корабли (МПК) проекта 1124М.

Российский Военно-морской флот способен после минимального времени на подготовку драться с нужным уровнем использования своих новейших кораблей, с учетом реальных возможностей противника и по адекватным тактическим схемам. Для этого нужна минимальная подготовка. Для некоторых описанных выше вещей она займет считанные дни.

В свете того, что наши главные враги – США и Великобритания – не имеют с нами общих границ на суше, готовиться к войне с ними надо максимально быстро. Идущие сейчас стратегические учения «Океан-2024» – отличный способ добиться всего вышеперечисленного.