  • Новость часаУшаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
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    Хуситы уничтожают два государства одновременно
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    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
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    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 19:14 • Новости дня

    Финляндия раскрыла затраты на задержание обвиненного в разрыве кабеля танкера

    Yle: Финляндия потратила 1,4 млн евро на задержание танкера Eagle S

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Финляндии потратили минимум 1,4 млн евро на операцию по задержанию в 2024 году танкера Eagle S, который подозревали в повреждении энергетического кабеля, сообщила телерадиокомпания Yle.

    Около 80% расходов ушло на оплату сверхурочных сотрудникам, участвовавшим в задержании, так как операция проходила во время рождественских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на данные финского МВД и Yle.

    Энергетический кабель EstLink 2, соединяющий по дну Финского залива Финляндию и Эстонию, был аварийно отключен 5 декабря 2024 года. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука, заподозрив его в причастности к инциденту.

    Как писала газета Postimees, эстонские компании сообщали о повреждении трех подводных кабелей.

    Арест с судна был снят 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом апелляционный суд Финляндии вернул дело танкера Eagle S в суд первой инстанции.

    В прошлом году финская прокуратура потребовала для трех членов экипажа два с половиной года тюрьмы за повреждение кабелей. Финские власти сняли арест с танкера.

    27 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между Россией и Европой носят несистемный характер, а европейские представители на встречах требуют от Москвы капитуляции, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: «Россия должна». Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    По его словам, европейцы считают, что мир на Украине на российских условиях будет означать капитуляцию Западной Европы.

    «Почему это будет капитуляция Западной Европы – совершенно непонятно, но они не могут ее допустить», – добавил замминистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Александр Грушко заявил о значительных усилиях США по выработке формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России поддержать кандидатуру переговорщика от Евросоюза при его искренней заинтересованности в мире.

    В тот же день Грушко заявил о фактическом самоисключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

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    27 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Премьер Дании: Звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину не согласовывался

    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не согласовывали с европейскими союзниками телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    Глава датского правительства крайне скептически отнеслась к самостоятельной инициативе Осло и Хельсинки, передает ТАСС.

    «Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», – заявила Фредериксен в эфире радиостанции DR.

    Ранее канцелярия финского лидера сообщила, что Стубб и Стёре в ходе переговоров выступали исключительно как представители своих стран, а не всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Европейские политики заявили о завершении телефонных переговоров с главой российского государства.

    Зарубежные издания ожидали диалога лидеров трех стран для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа прокомментировал ситуацию с энергетикой в государствах Евросоюза поговоркой о вырытой яме.

    Глава государства высказался о проблемах европейских стран с энергоносителями во время выступления на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – сказал Путин.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ вводятся с 17 июня 2026 года и с 1 ноября 2027 года соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки топлива европейским странам.

    В воскресенье Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на рынке Европы в 20%.

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    27 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа

    Премьер Норвегии Стере назвал разговор с Путиным содержательным

    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом был содержательным и продолжался полтора часа.

    Стере заявил, что разговор с Путиным длился 90 минут. Беседа политиков затронула важные вопросы, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

    «Это был 90-минутный разговор. Он был содержательным, затрагивал важные вопросы», – сказал премьер Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин обсудил с финским и норвежским коллегами возобновление переговоров по Украине. Президент Финляндии Александр Стубб также назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии согласования данного звонка с европейскими союзниками.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    26 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    В Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев

    Politico: В ФРГ возмутились отказом ряда стран кредитовать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз рассчитывает до конца года согласовать новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму около 45 млрд евро, несмотря на сопротивление ряда стран-участниц объединения.

    Лидеры стран Евросоюза планируют до конца текущего года достичь соглашения по очередному пакету мер поддержки киевских властей на сумму около 45 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.

    При этом крупнейшие сторонники Украины в Евросоюзе предупредили о готовности заблокировать требования так называемой группы «друзей сплочения» (Friends of Cohesion), призывающей увеличить бюджет ЕС, если некоторые из входящих в нее стран не проявят солидарности с Киевом.

    «Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят выделить хоть еще один евро в рамках фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы для нашей общей безопасности?» – заявил газете немецкий дипломат.

    Государства, ранее отказавшиеся от участия в последнем крупном кредитном соглашении для Украины на 90 млрд евро, сигнализируют о намерении вновь отклонить инициативу. На заседании Европейского совета в этом месяце лидеры Чехии и Словакии заявили о нежелании участвовать в кредитовании. Ожидается, что Венгрия также откажется от участия в новом пакете помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза запланировали согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на внеочередном саммите. В руководство ЕС 21 октября подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался выступать гарантом по многомиллиардному европейскому кредиту для Украины.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

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    27 октября 2026, 00:42 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемого в связи со смертью брата князя Монако

    В Монако нашли мертвым троюродного брата князя Альбера II Антуана де Масси

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Монако обнаружила тело 29-летнего троюродного брата князя Альбера II Антуана де Масси и задержала мужчину, который общался с ним перед смертью.

    Полиция обнаружила тело Антуана де Масси вечером в воскресенье в парке рядом с бульваром Ларвотто после того, как его семья сообщила о пропаже молодого человека, пишет газета Monaco-Matin.

    Правоохранительные органы начали расследование причин смерти члена княжеской семьи. Изучив записи с камер видеонаблюдения, следователи задержали мужчину, который общался с погибшим незадолго до трагедии.

    «Мужчина вступил в контакт с жертвой, когда тот еще находился на бульваре Ларвотто, этот человек был идентифицирован и задержан в понедельник утром», – сообщил генеральный прокурор Монако.

    По его словам, срок содержания подозреваемого под стражей продлен на 24 часа. Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая несчастный случай.

    Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен выразили глубокую печаль в связи со смертью де Масси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом князь Альбер II осудил первый в истории княжества теракт. В Монако тогда задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева.

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    27 октября 2026, 05:20 • Новости дня
    FT назвала судебные дрязги угрозой секретности самого скрытного миллиардера

    FT: Суды стали угрожать секретности богача Питера де Пютрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебные приставы на острове Джерси дважды безуспешно пытались вручить повестку финансисту Питеру де Пютрону для дачи показаний в суде, но вполне вероятно, что число судебных разбирательств заставит его разоблачиться.

    Летом приставы приходили по верному адресу финансиста, однако им не позволили встретиться с ним. Назначенная на 1 сентября дата дачи показаний прошла без его участия, пишет Financial Times.

    «Подобная неуловимость, по-видимому, свойственна этому финансисту, Питеру де Пютрону, одной из самых влиятельных и загадочных фигур в мире трейдинга», – пишет газета.

    Питер де Пютрон контролирует лондонскую компанию G-Research, которая занимается технологиями и количественными исследованиями, разрабатывая стратегии для офшорного хедж-фонда. Его инвестиции направлены в различные бизнесы: от оборонных компаний, работающих с ИИ, до команды «Формулы-1» Williams, с участием которой связан текущий затяжной судебный спор.

    Финансист известен крайней скрытностью: он назначает встречи в последний момент, запрещает электронные устройства и скрывает свой номер телефона от партнеров. В интернете нет ни одной его фотографии.

    «По имеющимся данным, он высокого роста (более 180 см), подтянут, со светлыми волосами. Те, кому доводилось с ним встречаться, описывают его манеру общения как напряженную, прямолинейную, а порой и неловкую. В то же время его имя привлекает внимание общественности – и становится предметом юридических разбирательств», – отмечает FT.

    Газета сообщает, что строительство центра обработки данных в Южной Каролине, к которому, по всей видимости, причастен предприниматель, столкнулось с резким протестом со стороны местных жителей. А затяжной судебный спор между командой «Формулы-1» Williams и ее бывшим сотрудником привел к требованию дать показания, что может еще сильнее привлечь к нему общественное внимание, лишив столь трепетно создаваемого флера таинственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский миллиардер Рубен переехал в Монако из Британии из-за налогов. Bloomberg заявило, что состояние богатейших американцев выросло вчетверо за десять лет.

    Весной Китай опередил США по числу долларовых миллиардеров.

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    27 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Кнайсль предупредила Австрию о последствиях высылки дипломатов России

    Карин Кнайсль оценила последствия высылки из Вены дипломатов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила о необходимости сохранения дипломатических каналов в трудные времена на фоне высылки российских представителей из Вены.

    Экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства прокомментировала решение Вены объявить персонами нон грата четырех сотрудников посольства России, передает РИА «Новости».

    «Дипломатические каналы всегда нужно сохранять. В трудные времена они нужны еще больше. Они не нужны вам в солнечные дни – они нужны в дождливые», – заявила Кнайсль.

    Бывший министр отметила, что для небольших государств взаимная высылка дипломатов может критически сказаться на работе представительств.

    По словам Кнайсль, если Москва ответит зеркально на действия Вены, учитывая предыдущие подобные шаги, в австрийском посольстве может практически не остаться сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Австрии 23 октября объявили четырех российских дипломатов персонами нон грата. Российское посольство в Вене пообещало ответить на высылку дипломатических работников.

    Телеканал OE24 сообщил, что Австрию покинут дипломаты России из посольства и представитель при ОБСЕ.

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    27 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»

    Англичанин Гарри Кейн получил «Золотой мяч»

    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»
    @ IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus / Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получил престижную награду «Золотой мяч» как лучший футболист прошедшего сезона.

    Торжественная церемония вручения наград прошла в лондонском театре «Палладиум», передает РИА «Новости» со ссылкой на France Football.

    Приз английскому форварду передал двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. В сезоне-2025/26 Кейн забил 73 гола в 65 матчах за клуб и сборную Англии, с которой занял третье место на чемпионате мира 2026 года.

    Среди женщин третий «Золотой мяч» в карьере получила испанка Алексия Путельяс, представляющая «Барселону». Возглавляющий сборную Испании по футболу Луис де ла Фуэнте признан лучшим тренером сезона, а лучшим наставником женских команд стал Пере Ромеу.

    Голкипер сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял четвертое место в голосовании за приз лучшему вратарю сезона. Обладателем этой награды стал выступающий за «Атлетик» испанец Унаи Симон, выигравший в 2026 году чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голкипер сборной России Матвей Сафонов оказался в числе претендентов на звание лучшего вратаря года. В августе он занял десятое место в списке лучших вратарей мира по версии телеканала ESPN.

    В июле форвард Англии Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира.

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    27 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Совет ЕС выделил Киеву почти 5 млрд евро на военные нужды

    Совет ЕС: Украина получит 4,9 млрд евро из Европейского фонда мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет Европейского союза принял пакет из восьми решений о предоставлении Киеву 4,9 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF), о чем сообщается на его сайте.

    «Сегодня Совет принял восемь решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Эти решения предусматривают частичное возмещение через ЕФМ военной помощи, уже предоставленной государствами-членами, на общую сумму 4,7 млрд евро. Они также предусматривают дополнительное финансирование Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) на общую сумму 230 млн евро», – сказано в сообщении Совета Европы.

    Принятые меры, как указано в заявлении, стали шагом к реализации политического соглашения от 25 сентября 2026 года о мобилизации 6,6 млрд евро. Совокупный объем поддержки Киева по линии Европейского фонда мира достиг 10,8 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала военную поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о налогах для получения финансовой помощи от Евросоюза.

    Газета Politico узнала, как в Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев.

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    27 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    В парламенте Словакии призвали сохранить каналы связи с Россией

    Вице-спикер парламента Словакии призвал сохранить диалог с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Братислава выступает за сохранение дипломатических каналов связи с Москвой ради прочного и справедливого мира в Европе, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    «Словакия заинтересована в стабильных отношениях с Соединенными Штатами, эффективном сотрудничестве в рамках ЕС, а также в сохранении дипломатических каналов связи с Российской Федерацией», – подчеркнул Гашпар в беседе с ТАСС.

    По его словам, ключевой задачей европейской дипломатии должно стать достижение общих решений. Он добавил, что подобные шаги будут способствовать укреплению безопасности на континенте, снижению риска дальнейшей эскалации и созданию условий для мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил о планах продолжать взаимодействие с Россией в не подпадающих под санкции областях. Фальков раскрыл темы заседания российско-словацкой межправкомиссии.

    До этого вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар сообщил о возобновлении работы российско-словацкой межправительственной комиссии.

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    27 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Тбилиси указали на лицемерие Европы из-за попытки блокады России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» указала на лицемерие Европы, которая ищет точки соприкосновения с Россией и при этом требует от Грузии ввести санкции против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя переговоры президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, депутат от «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «все чаще на Западе говорят о готовности восстановить доверие с Россией».

    «На примере Грузии, от которой требовали и требуют ввести санкции против России, фактически ввергнув нашу страну в войну, видны двойные стандарты евробюрократии», – сказал он.

    «Мирная политика властей Грузии при этом жестко критикуется Брюсселем и отдельными странами ЕС, – сказал Матикашвили. – Теперь они сами громче и громче говорят о необходимости долгосрочных гарантий мира».

    Его коллега по партии и парламенту Звиад Шаламберидзе заявил, что «виден кризис Европы из-за попыток блокады России, и теперь отдельные страны начали больше задумываться о своих национальных интересах».

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что «вывод, который сделала общественность Грузии за эти годы, состоит в приоритете национальных интересов».

    Напомним, президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, в ходе которого обсуждалось возобновление переговоров по Украине.

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