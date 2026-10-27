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Финляндия раскрыла затраты на задержание обвиненного в разрыве кабеля танкера
Yle: Финляндия потратила 1,4 млн евро на задержание танкера Eagle S
Власти Финляндии потратили минимум 1,4 млн евро на операцию по задержанию в 2024 году танкера Eagle S, который подозревали в повреждении энергетического кабеля, сообщила телерадиокомпания Yle.
Около 80% расходов ушло на оплату сверхурочных сотрудникам, участвовавшим в задержании, так как операция проходила во время рождественских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на данные финского МВД и Yle.
Энергетический кабель EstLink 2, соединяющий по дну Финского залива Финляндию и Эстонию, был аварийно отключен 5 декабря 2024 года. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука, заподозрив его в причастности к инциденту.
Как писала газета Postimees, эстонские компании сообщали о повреждении трех подводных кабелей.
Арест с судна был снят 2 марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом апелляционный суд Финляндии вернул дело танкера Eagle S в суд первой инстанции.
В прошлом году финская прокуратура потребовала для трех членов экипажа два с половиной года тюрьмы за повреждение кабелей. Финские власти сняли арест с танкера.