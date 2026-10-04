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Британский миллиардер Рубен переехал в Монако из Британии из-за налогов
The Times: Разбогатевший в России миллиардер Рубен уехал из Британии
Британский миллиардер и совладелец инвестиционной компании Reuben Brothers Дэвид Рубен переехал из Лондона в Монако на фоне ожидаемого изменения налогового законодательства новым правительством, сообщает The Times.
По данным The Times, один из богатейших людей Великобритании Дэвид Рубен переехал этим летом в княжество Монако. Отъезд бизнесмена последовал за приходом к власти лейбористов, которые планируют ужесточить налоговое законодательство, пишет РБК.
В конце октября британское правительство может повысить налог на прирост капитала для финансирования оборонных расходов. Кроме того, 88-летний миллиардер лишился специального статуса, который позволял ему платить налоги в Великобритании только с полученных внутри страны доходов. Вместе с Рубеном государство покинули и другие состоятельные граждане, включая стального магната Лакшми Миттала и гонщика Льюиса Хэмилтона.
Братья Дэвид и Саймон Рубены сколотили первоначальный капитал в 1990-х годах на торговле металлами в России после распада СССР. Позднее они инвестировали средства в коммерческую недвижимость, инфраструктуру и дата-центры. Совокупное состояние семьи оценивается в 28 млрд фунтов стерлингов, что делает их вторыми по богатству в Великобритании. Младший брат Саймон перебрался в Монако около 40 лет назад из-за проблем со здоровьем и отсутствия в княжестве подоходного налога.
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