Британский миллиардер заявил об отсутствии в стране сильных политиков

Британский миллиардер Рэтклифф заявил об отсутствии в стране сильных политиков

Tекст: Мария Иванова

Предприниматель Рэтклифф считает текущую ситуацию в Британии крайне тяжелой, передает ТАСС.

«Нам нужны политики, которые довольно тверды, чтобы решать по-настоящему сложные проблемы, и нам нужны политики, которые будут принимать решения во благо страны, а не лишь во благо себя или своей партии. И у нас давно нет таких политиков», – заявил владелец химической группы Ineos.

Бизнесмен отметил слабость властей в вопросах иммиграции и социальных выплат. По его мнению, государству необходимы жесткие меры, иначе страну ждут серьезные последствия. Он убежден, что Британия стремительно катится вниз без видимых перспектив на улучшение.

Отдельную критику вызвала остановка разработки нефтегазовых месторождений в Шотландии. Лейбористская партия после возвращения к власти в 2024 году отказалась выдавать новые разрешения на добычу в Северном море. Предприниматель подчеркнул парадоксальность ситуации, когда вместо использования собственных природных ресурсов государство их блокирует.

Высокие налоги также провоцируют отток состоятельных граждан из Британии. Сам Рэтклифф с состоянием более 15 млрд фунтов еще в 2020 году стал налоговым резидентом Монако.

Ранее страну покинули многие другие богатые люди, включая Лакшми Миттала и Нассефа Савириса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил слова Джима Рэтклиффа о мигрантах.

В 2024 году королевство покинули почти 11 тыс. обладателей многомиллионных состояний.

Более половины британских миллионеров заявили о готовности уехать из страны из-за возможного введения налога на богатство.