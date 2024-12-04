  • Новость часаТакер Карлсон сообщил об интервью с Лавровым
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям
    Украинские политики начали готовиться к смене власти
    Царев объяснил удар «Орешником» по «Южмашу»
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии
    Иран готов отправить силы в Сирию по запросу Дамаска
    Захарова назвала Литву «пониженной и оскорбленной»
    Объявлено о планах 13 международных брендов выйти на рынок России
    Аналитики предсказали падение доллара и рост криптовалют в следующем году
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    10 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    34 комментария
    4 декабря 2024, 03:24 • Новости дня

    Карлсон заявил, что посольство США запретило Зеленскому соглашаться на интервью

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что посольство США в Киеве запретило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому давать интервью Карлсону.

    Карлсон в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), заявил, что более года предпринимал попытки взять интервью у Зеленского. По словам Карлсона, он пытался договориться через различных посредников и обсуждал возможность интервью с людьми из окружения Зеленского, передает РИА «Новости».

    Однако, как заявил Карлсон, правительство США препятствовало проведению интервью. «Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: «Вы не можете давать интервью», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам Карлсона, «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро».

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. Карлсон также отмечал, что хочет взять интервью у Зеленского, но Киев заявил, что журналиста «нет в графике» украинского лидера.

    3 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал содержимое серебристого чемодана Rimowa, с которым прибыл в Киев, уточнив, что в нем находились дорожные принадлежности и белье.

    По словам канцлера, в чемодане находились «по большей части дорожные принадлежности, белье и еще некоторые необходимые вещи», передает ТАСС.

    Шольц прибыл в Киев с серебристым чемоданом марки Rimowa, что вызвало широкий интерес среди пользователей соцсетей и журналистов, которые стали активно обсуждать, что может находиться внутри.

    Из-за комментария Шольца об отправке вооружения на сумму 650 млн евро для Украины появились шутки, предполагавшие, что чемодан может содержать вооружения.

    Напомним, в понедельник он прибыл в Киев для переговоров с Зеленским, чтобы обсудить военную и гуманитарную поддержку.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг.

    Коментарии (26)
    3 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Украинские политики начали готовиться к смене власти

    На Украине начали создавать политические альянсы против Зеленского

    Украинские политики начали готовиться к смене власти
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине началась активная подготовка к возможной смене власти, создаются альянсы и планируются медиакампании, стремящиеся к сближению с окружением Дональда Трампа, пишет издание «Страна.ua».

    Как передает РИА «Новости», на Украине политические круги начали активно готовиться к смене власти. В тексте публикации говорится: «Все начали дружно интриговать против Зеленского, искать выходы на близкое окружение Трампа. Создаются альянсы, планируются медиакампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти».

    Согласно источнику, политические проекты направлены на сближение с окружением бывшего президента США Дональда Трампа, что является частью стратегического изменения политической обстановки в стране. Это связано с ожиданием серьезных изменений в руководстве Украины.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин отметил, что, по его мнению, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Рады.

    Коментарии (11)
    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Коментарии (3)
    3 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину

    AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину для наблюдения за перемирием

    AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны изучают возможность отправки своих военных на Украину для мониторинга условий прекращения огня, если соглашение будет достигнуто, пишет агентство AFP.

    По информации источников AFP, некоторые европейские страны обсуждают возможность отправки своих военных на Украину для наблюдения за соблюдением условий возможного прекращения огня, передает ТАСС.

    Отмечается, что обсуждения ведутся на уровне отдельных стран, а не в рамках Североатлантического альянса. Обсуждение не связано с предстоящим заседанием НАТО, которое запланировано на 3-4 декабря, говорится в материале.

    Ранее новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия. Генсек НАТО Марк Рютте заявлял о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине, подчеркнув, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду.

    Коментарии (24)
    3 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Украина срочно запросила у НАТО 20 систем ПВО
    Украина срочно запросила у НАТО 20 систем ПВО
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к НАТО за помощью в предоставлении 20 систем противовоздушной обороны, включая Hawk и NASAMS.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о необходимости срочного предоставления НАТО 20 систем противовоздушной обороны, чтобы предотвратить энергетический блэкаут, сообщает «Газета.Ru».

    По его словам, Украина уже уведомила партнеров о своих потребностях и получила положительный отклик. «Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – которые помогут нам избежать блэкаута», – сказал Сибига.

    Министр отметил, что обсудит на встрече глав МИД стран НАТО ситуацию в энергетическом секторе Украины после последней ракетной атаки России. Он подчеркнул, что Россия стремится лишить страну возможности производить электроэнергию, поэтому Украине необходима значительная поддержка и солидарность международных партнеров.

    Сибига выразил благодарность союзникам за быструю реакцию на запрос и подчеркнул, что Украина рассчитывает на усиление так называемого воздушного щита. В случае получения систем ПВО, ВСУ смогут более эффективно защищать критически важные объекты энергетической инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил о помощи Украине на сумму 62 млрд долларов при президенте Джо Байдене, Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов, а Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды.

    Коментарии (24)
    3 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
    Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, активные наступательные действия сейчас ведутся севернее Курахово, что может лишить ВСУ в Солнцевке и самом Курахово возможности объединиться, передает РИА «Новости». Рогов подчеркнул, что текущее наступление позволит разделить противника на еще большее количество сегментов.

    Кроме того, российские силы продвигаются южнее Курахово, заставляя отступать подразделения ВСУ и освобождая территории, добавил он. В частности, были освобождены свыше пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. До этого он сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 10:56 • Новости дня
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    @ Zuma\TASS

    Отмечая 30-летие подписания Будапештского меморандума, официальный Киев подчеркнул важность предоставления Украине юридически обязывающих гарантий безопасности и настаивает на полном членстве в НАТО как единственной реальной защите от агрессии.

    5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, который давал обещания безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Этот документ должен был стать важным шагом в укреплении глобального ядерного разоружения.

    МИД Украины заявил, что в 2014 году Россия, один из гарантов меморандума, якобы нарушила свои обязательства, начав «агрессию против Украины», которая в 2022 году переросла в «полномасштабное вторжение». Это, по мнению украинской стороны, является грубым нарушением международного права и Статута ООН.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что якобы нарушение Россией меморандума «подорвало доверие к идее ядерного разоружения и создало опасный прецедент, который побудил другие страны стремиться к ядерным арсеналам». Украина считает своей стратегической ошибкой недостаточные меры защиты в 1990-х годах.

    Украина призывает США, Великобританию, Францию и Китай, а также всех участников Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать предоставление ей действенных гарантий безопасности. Единственным реальным гарантом безопасности Украина видит полноправное членство в НАТО, которое способно стать противодействием «российской агрессии и шантажу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны, как заявил президент Владимир Путин.

    Коментарии (20)
    3 декабря 2024, 04:59 • Новости дня
    Российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье

    Российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска с использованием беспилотников создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области, что позволяет значительно ограничивать передвижения ВСУ на этом участке фронта.

    Российские военные успешно создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил разведчик-пулеметчик специальной бригады ЮВО с позывным «Шахтер».

    «Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается», – приводит агентство его слова.

    По словам военного, ВСУ вынуждены прибегать к использованию легковых автомобилей для логистических операций. Попытки выдвижения на грузовиках приводят к их уничтожению.

    Напомним, ранее российские десантники «Корнетом» уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

    Коментарии (11)
    3 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Песков: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России
    Песков: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой своей безопасности, что стало одной из причин начала специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, потенциальное членство Украины в НАТО угрожает безопасности России, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что «это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности».

    Он отметил, что безопасность одного государства не может быть обеспечена в ущерб другому.

    «Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся», – заявил Песков, добавив, что потенциальное решение о вступлении Украины в НАТО не ликвидирует первопричины нынешних событий.

    По словам представителя Кремля, такие шаги могут стать угрожающими для России, что и послужило одной из причин для начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. По словам президента Владимира Путина, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны.

    Коментарии (19)
    3 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Первый государственный велосипедный завод СССР обанкротили в Харькове

    Харьковский велосипедный завод признали банкротом из-за долга в 41,8 млн гривен

    Первый государственный велосипедный завод СССР обанкротили в Харькове
    @ Е. Киреев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом Харьковский велосипедный завод, задолжавший более 41 млн гривен (1 млн долларов) кредиторам.

    Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом Харьковский велосипедный завод, передает ТАСС. Процедура банкротства была инициирована заявлением физического лица-предпринимателя, которому завод задолжал почти 800 тыс. гривен. Общая сумма задолженности предприятия перед всеми кредиторами составляет 41,8 млн гривен, что превышает 1 млн долларов.

    Харьковский велосипедный завод был создан в 1923 году на базе эвакуированной велосипедной фабрики Лейтнера из Риги. Завод стал одним из основных центров велосипедного машиностроения СССР. В 1926 году здесь начали производить велосипед «Украина», который стал самой массовой моделью в СССР и экспортировался в десятки стран.

    В 1970-х производство достигало 800 тыс. велосипедов в год, включая спортивные и детские модели. Завод выпускал высококлассные велосипеды, а в 1983 году был выпущен 23-миллионный велосипед. После распада СССР в 1990-х годах завод столкнулся с экономическими трудностями, и попытки восстановить его прежнюю славу оказались безуспешными.

    Коментарии (13)
    3 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Романовкой в Донецкой народной республике и Новодаровкой в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    «Южная» группировка освободила Романовку, поразила формирования 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне действия группировки потери противника составили до 370 военнослужащих, также ВСУ потеряли там БМП, пять автомобилей и станцию РЭБ. Уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила технику и живую силу у Шевченко, Гродовки и Димитрова, отразила 12 контратак. Украинская сторона потеряла более 555 человек, четыре боевые бронированные машины и несколько артиллерийских орудий.

    Группировка «Восток» освободила Новодаровку в Запорожской области.

    Группировка «Север» нанесла поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и другим формированиям в Харьковской области, в зоне ее ответственности потери украинской стороны превысили 40 человек, уничтожена САУ.

    Группировка «Запад» поразила украинские соединения в районах Купянска, Лозовой и Ивановки. Отражены 11 контратак, потери ВСУ составили до 460 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы и станцию РЭБ.

    На Харьковском направлении группировка «Днепр» поразила 124-ю и 126-ю бригады теробороны, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и три автомобиля.

    Ранее российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР.

    1 декабря Минобороны сообщало, что за осень 2024 года Российская армия освободила 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 14:06 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску поддержал планы Трампа по Украине

    Politico: Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску поддержал планы Трампа по Украине

    Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску поддержал планы Трампа по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что будет поддерживать решения избранного президента США Дональда Трампа по мирному соглашению на Украине, пишет Politico.

    По данным Politico, Джеорджеску заявил о своем намерении следовать курсу Дональда Трампа по вопросу мирного соглашения на Украине, передает РИА «Новости». «Все, что президент Трамп делает по этой теме, я тоже однозначно сделаю», – заявил он.

    Кроме того, Джеорджеску выразил полную поддержку усилиям Трампа в области экономического национализма.

    Ранее план посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, разработанный в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем, стал доступен общественности и был опубликован OSW Report. Британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявлял, что для Трампа урегулирование конфликта на Украине может стать как вызовом, так и возможностью. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее выразил мнение о способности Трампа урегулировать конфликт на Украине.

    Коментарии (3)
    3 декабря 2024, 06:51 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о переговорах с бойцом ВСУ в окопах под Петровкой

    Ансар Ильясов попытался убедить украинского военного сдаться в плен

    Tекст: Максим Попов

    Штурмовик Ансар Ильясов поделился подробностями о том, как уговаривал бойца ВСУ сдаться в плен в окопах под Петровкой в ДНР, рискуя собственной жизнью.

    Как сообщает РИА «Новости», штурмовик 15-й бригады группировки войск «Центр» Ансар Ильясов рассказал, как уговаривал военного ВСУ сдаться во время зачистки украинских окопов. Операция проходила в ДНР, в лесополосе перед населенным пунктом Петровка, где противник занимал хорошо укрепленные позиции.

    По словам Ильясова, во время боя он вступил в переговоры с украинским военным, пытаясь убедить его сдаться. «Когда уже непосредственно запрыгнули в эту «кишку», был у нас контакт с противником. Мы перекинулись гранатами, потом заобщались, нашли контакт с ним, разговаривали», – рассказал штурмовик.

    Ильясов подчеркнул, что час пытался убедить противника сдаться, рискуя собственной жизнью, но тот отказался. Он также предложил бойцу ВСУ безопасно отойти с позиций, но это предложение также было отклонено. В результате штурмовику пришлось ликвидировать противника.

    Ранее российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье. Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней. Экипаж Ми-28 уничтожил технику и личный состав ВСУ в курском приграничье.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней

    Экипаж танка Т-72Б3 поддержал наступление на красноармейском направлении, несмотря на серьезную поломку

    Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней
    @ Andrey Titov/ Business Online/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Экипаж танка Т-72Б3, несмотря на поврежденную башню, успешно прикрыл огнем БМП с штурмовиками при наступлении на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

    Экипаж танка Т-72Б3 из группировки «Центр» сумел прорвать оборону противника и прикрыть огнем штурмовые подразделения, несмотря на повреждения, полученные в бою, передает РИА «Новости». Танк был атакован вражескими FPV-дронами и артиллерийскими снарядами, в результате чего был поврежден поворотный механизм башни.

    Для выполнения боевой задачи экипаж танка принял решение продолжить операцию. Командир машины координировал действия экипажа, помогая наводчику-оператору направлять огонь на огневые точки противника.

    «Работали, как на САУшке, доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу», – отметил младший лейтенант Григорий Крышталь.

    По словам командования, усилия танкистов позволили уничтожить укрепленные пулеметные позиции, огневые точки, а также живую силу противника. Экипаж своими действиями сковал противника в маневре, не позволив ему вести ответный огонь и обеспечив успешное наступление штурмовых подразделений.

    До этого российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    В Киеве начало затапливать станцию метро «Демиевская»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице станция метро «Демиевская», открытая в 2010 году, снова подверглась затоплению, несмотря на недавний ремонт тоннеля.

    Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Отмечается, что ранее на этой линии уже имелись проблемы с протеканием тоннеля, что вынудило закрыть ее на ремонт на восемь месяцев. По завершении ремонтных работ движение было возобновлено, но теперь вода снова проникает на станцию.

    Станция расположена на Оболонско-Теремковской линии в Голосеевском районе и является 47-й станцией киевского метрополитена. Ее открытие изначально планировалось в 2007-2008 годах, однако проект был реализован лишь спустя несколько лет.

    В январе на станции метро «Академгородок» на красной ветке в Киеве с потолка начала сочиться вода, влага испортила отделку и штукатурку. Аналогичная ситуация сложилась в марте на станции метро «Выдубичи».

    Коментарии (0)
    Главное
    Протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом
    Маск предупредил о риске банкротства США
    Правящая партия Южной Кореи извинилась за своего президента
    Грузия ответила странам Прибалтики на санкции против своих официальных лиц
    Стал известен размер вменяемых арестованным топ-менеджерам РЖД взяток
    Фетисов назвал виновных в нейтральном статусе российских спортсменов
    В Антарктиде ввели в эксплуатацию новый зимовочный комплекс станции «Восток»

    Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири»

    Газпром впервые за пять лет запустил «Силу Сибири» на полную мощность. И сделал он это на месяц раньше плана. Китай скупает весь трубопроводный газ, идущий из России, потому что наше предложение одно из самых выгодных. Получится ли у России пойти дальше и нарастить прокачку газа по трубе с проектных 38 до 44 млрд кубов и даже до 60 млрд кубов? И не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2»? Подробности

    Перейти в раздел

    Шольц приехал в Киев спасать карьеру

    Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Наибольший интерес к себе привлек серебристый чемодан, с которым он вышел из поезда на перрон. Впрочем, внимания заслуживает и очередной пакет помощи Украине, включивший в себя системы ПВО, танки Leopard-1 и зимнюю экипировку. Какие цели преследует Шольц в Киеве? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Каким будет финал «Холодной войны 2.0»

    35 лет исполнилось заявлению лидеров Советского Союза и США о том, что холодная война между двумя сверхдержавами закончилась. Однако Москва и Вашингтон по-разному понимали причины окончания взаимного противостояния – и то, как теперь необходимо строить международные отношения. Возникшая в итоге «Холодная война 2.0» должна быть закончена, с одной стороны, и так же – и совершенно иначе. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............