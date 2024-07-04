На Украине не подтвердили интервью Зеленского Карлсону

ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.0 комментариев
У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.24 комментария
Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США
«Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.
Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.
Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.
Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.
Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.
Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии
Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».
В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.
На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.
Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.
Украинский омбудсмен Лубинец: Родственники чиновников из Киева использовали детей-сирот для побега за границу
По словам украинского омбудсмена, это произошло в марте 2022 года при эвакуации 68 воспитанников Центра детской реабилитации в детский лагерь немецкого Вупперталя, пишет издание «Страна».
Лубинец отметил, что часть из 20 сопровождающих ранее не работала с детьми, а некоторые и вовсе никогда не были трудоустроены.
По его словам, таким способом Украину покинули родственники сотрудников киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей. Оказавшись за пределами Украины, каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей и не вернулся обратно.
Ранее погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов.
Старшего брата Иоанна Ащеулова приговорили к 17,5 годам заключения, Алексея – к 17 годам, Тимофея – к 17 годам, передает ТАСС.
Каждый из осужденных проведет первые три года в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Также всем братьям ограничена свобода на два года после отбытия наказания.
Ожидается, что защита намерена обжаловать это решение, адвокаты в ходе рассмотрения дела настаивали на снисхождении.
Источник сообщал, что все трое Ащеуловых признались в суде в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии.
Эта мера направлена на гармонизацию украинского законодательства с общеевропейским в области экологии, заявили в ведомстве, передает «Московский комсомолец».
Власти уже занялись разработкой законопроекта, направленного на ограничение использования пластика, который загрязняет окружающую среду, отметили там.
В феврале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование допустило разлив нефтепродуктов и попадание их в реку Немышля в Харьковской области, спровоцировав экологическую катастрофу.
Зеленский: Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас поддержка США или мы останемся одни
В интервью агентству Bloomberg Зеленский призвал Трампа поделиться с Киевом своими знаниями о том, как завершить конфликт, если у него таковые имеются. Украинский лидер также выразил готовность лично встретиться с бывшим президентом США для выслушивания его предложений, передает ТАСС
«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», - сказал президент Украины в интервью Bloomberg.
«Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни», - сказал Зеленский.
По данным агентства Politico, со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, а также провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно сохранения части украинской территории Москвой.
«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что Россия всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение этого кризиса, он возник в результате «абсолютно бесцеремонной политики США» и их сателлитов.
Глава Российского государства в июне перечислял условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
По его словам, Киев готов к диалогу и прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира», однако украинские власти «не готовы пойти на компромисс», передает ТАСС.
Касательно вопроса о компромиссах Ермак отметил, что имеет ввиду «территориальную целостность Украины, суверенитет и демократию».
Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.
Ученые призвали НАТО не принимать Украину в альянс из-за угрозы глобального кризиса
Как отметило издание, письмо подписали 61 человек – представители университетов, изданий и аналитических центров США. Они полагают, что вступление Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и затяжному противостоянию между двумя крупнейшими ядерными державами мира, передает РИА «Новости».
Эксперты напомнили, что согласно традиционной интерпретации пятой статьи устава Североатлантического альянса, США будут обязаны вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. Однако действия Москвы на Украине не угрожают безопасности и процветанию США и не будут представлять угрозу в будущем. Поэтому Вашингтон не должен давать никаких обещаний относительно войны с Россией из-за Украины, подчеркнули они.
Напомним, в среду страны НАТО не смогли договориться о многолетней помощи Украине.
По их данным, члены альянса согласовали предоставление Киеву 40 млрд евро помощи в течение 2025 года. Агентство отмечает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «не смог достичь успеха» в попытках обеспечить Украине долгосрочную военную поддержку, передает ТАСС.
Ранее политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, почему США решили «навести порядок» в помощи Украине. По его словам, это связано с тем, что часть военной помощи, переданной Западом Киеву, периодически разворовывается.
Политолог Корнилов: США с радостью возглавят коррупцию, которая существует на Украине
«По сути, сейчас существует ряд отдельных инициатив стран НАТО по поставкам вооружений. Например, чехи совместно с некоторыми государствами пытаются закупить снаряды, Дания и Нидерланды планируют передавать F-16. Но все эти решения принимаются отдельными игроками, а не Североатлантическим альянсом целиком», – напоминает политолог Владимир Корнилов.
Таким образом роль блока становится «вторичной, а то и третичной», что беспокоит «некоторых американских деятелей», добавляет эксперт. Кроме того, существует проблема координации усилий стран НАТО. «Альянс стремится к более адресной и оперативной помощи. При этом офис Зеленского действует по принципу «Дайте больше!». Что бы ни передавали западные партнеры –будет мало. «Благодарность» Киева всегда оборачивается критикой из-за того, что им якобы не додали либо дали не вовремя», – указал аналитик.
Вместе с тем, определенная часть военной помощи, переданной Киеву, периодически разворовывается, отметил политолог. По его словам, это в некотором смысле беспокоит американских чиновников. «Однако в целом США с удовольствием возглавят всю ту коррупцию, которая существует на Украине», – считает эксперт.
Не исключено, что именно поэтому в НАТО появится должность ответственного за долгосрочную помощь Украине. «Попытки наладить контроль над процессами предпринимались и прежде. Другое дело, что все это происходило на нескольких зарубежных площадках. Сейчас же цель американцев, вероятно, – объединить помощь под единым управлением, тем самым упростив себе жизнь», – заключил Корнилов.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс возьмет на себя координацию помощи Украине, чтобы «навести порядок» в этом вопросе. По ее словам, об этом будет объявлено на предстоящем саммите блока, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
«В течение двух лет страны объединялись, чтобы предложить помощь Украине, и теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы навести порядок во всей этой щедрой поддержке, оказываемой Украине», – сказала Смит в интервью Bloomberg.
«НАТО также собирается взять на себя координацию обучения», добавила постпред США. «У нас сложилась ситуация, когда многие страны Европы и Соединенные Штаты проводят обучение, и теперь НАТО заявляет, что может координировать эти усилия. Опять же, чтобы обеспечить большую согласованность в дополнение к этим двум инициативам», – отметила она.
Кроме того, по словам Смит, страны–члены Североатлантического альянса по итогам саммита планируют назначить своего специального представителя, который будет находиться в Киеве. «Это не означает, что координация помощи будет осуществляться на Украине, но мы, скорее всего, назначим человека, который будет управлять всей той хорошей работой, которую мы проводим с украинцами по модернизации их сил и созданию их будущих сил, из Киева», – пояснила дипломат.
Она также отметила, что в НАТО не берутся давать прогнозы по срокам завершения украинского конфликта, однако альянс готов поддержать инициативы по восстановлению мира в этой стране. Смит отдельно подчеркнула, что речь идет именно о мирных инициативах, которые исходят из Киева.
Напомним, о планах НАТО назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине ранее писала газета The Wall Street Journal. По информации издания, этот пост займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет работать в Киеве. Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.
По словам американских чиновников, эти шаги позволят лучше координировать усилия стран Запада по предоставлению Украине военной поддержки, а в перспективе сделают украинскую армию более похожей на армию НАТО.
Согласно данным следствия, Симан вывез из Украины различные вещи, включая предметы роскоши, такие как очки Gucci и дыхательная маска из самолёта. Также он забрал слитки золота и серебра, а с погибших солдат снимал береты и кольца. Всё это происходило в Буче и Ирпене, в Киевской области, сообщили СМИ.
По информации, полученной от прокурора, Симан вступил в украинский добровольческий батальон «Карпатская Сечь» в конце марта 2022 года. Однако для граждан Чехии, желающих служить в иностранной армии, требуется разрешение от президента. Но у Симана его не было.
Известно, что в настоящее время Симан находится под стражей, поскольку есть «обоснованное подозрение», что он может скрыться.
Напомним, в конце мая боевик «Айдара» рассказал об убийстве мирных жителей в ЛНР.
Из-за атаки ВСУ большая часть Энергодара осталась без электричества и водоснабжения, создана угроза жизнеобеспечению населенного пункта, сообщил градоначальник, передает РИА «Новости».
Ранее в среду глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские военные нанесли с помощью дронов удар по подстанции в городе, пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции.
Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе.
По его словам, удары пришлись по подстанции «Радуга» в Энергодаре, которая снабжает и сам город, и относится к энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, передает ТАСС.
Восемь человек пострадали, им оказана помощь.
Лихачев считает, что это была первая атака, «где осознанно под удар были подведены сотрудники Запорожской электростанции».
В среду стало известно об артиллерийском ударе ВСУ по посту радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. В результате атаки пост был полностью уничтожен.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили текущую ситуацию на фронте
Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, в ходе разговора обсуждалась ситуация на поле боя, усилия по укреплению противовоздушной обороны и повышению устойчивости энергобезопасности Украины перед наступлением зимы, передает ТАСС.
Также Блинкен выразил поддержку приверженности Украины проведению реформ и ее стремлению к большей евроатлантической интеграции. Он вновь подтвердил неизменную поддержку Киева со стороны Вашингтона.
Напомним, в среду президент США Джо Байден распорядился направить Украине новую военную помощь.
Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине, и сейчас он целенаправленно его затягивает, заявил Белоусов на заседании Совета министров обороны стран СНГ, передает РИА «Новости».
При этом западные государства потворствуют «временному правительству Украины» в насаждении нацизма в «самых острых его проявлениях», а также пытаются исказить историческую правду.
Россия дорожит солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории.
В мае Белоусов сообщал, что западные страны передали киевскому режиму различной помощи на сумму более 278 млрд долларов с 2022 года для эскалации и затягивания вооруженного конфликта на Украине.