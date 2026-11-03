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    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    3 ноября 2026, 20:01 • Новости дня

    Хакерская атака на криптовалютную биржу Binance готовилась с июня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Злоумышленники начали подготовку к масштабной атаке на криптовалютную биржу Binance несколько месяцев назад, используя социальную инженерию и поддельные предложения о работе.

    «Злоумышленники использовали целый ряд методов, включая социальную инженерию с помощью фальшивых собеседований при приеме на работу, загрузку вредоносного программного обеспечения, компрометацию внутренних инструментов ИИ, компрометацию конечных точек и сложный метод авторизации транзакций», – говорится в отчете торговой площадки, который цитирует ТАСС.

    Летом взломщики атаковали цепочку поставок, когда один из инженеров установил модифицированную версию программы для искусственного интеллекта. В сентябре хакеры нашли профиль другого сотрудника и провели с ним фальшивые видеособеседования от лица руководства вымышленной компании. В конце общения инженеру предложили выполнить тестовое задание на рабочем компьютере, однако репозиторий содержал вредоносный код.

    В результате 20 октября взломщики получили контроль над данными коллег инженера, проникли во внутренний сервис Binance и совершили кражу. Биржа сообщила об атаке 29 октября, оценив возможные потери в 6,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance частично восстановила возможность вывода средств для пользователей после масштабного взлома.

    Президент США Дональд Трамп заявил о расследовании Вашингтоном возможной причастности северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у торговой площадки.

    В пятницу Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.

    2 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения

    МЧС: Выявлена использованная хакерами для кибератаки на приложение уязвимость

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты МЧС выявили уязвимость, которую злоумышленники использовали для кибератаки на мобильное приложение ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

    Информация об инциденте направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает МЧС в Мах. В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения повторных инцидентов и восстановления штатной работы сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям мобильного приложения из-за массированной кибератаки.

    В ведомстве заявили о функционировании системы оповещения населения в штатном режиме.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о росте угрозы кибератак из-за развития искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 00:57 • Новости дня
    Белоруссию подключили к системе спутниковой связи «Рассвет»

    Tекст: Антон Антонов

    Белоруссия получила для тестирования несколько терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет», которые планируется использовать для нужд МЧС, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач.

    «Совсем недавно несколько устройств было передано для тестирования. Пока мы их рассматриваем в специальных органах, в частности, они могут быть использованы в МЧС», – сообщил Ткач в эфире телеканала СТВ.

    После расширения спутниковой группировки до необходимого уровня услуги связи можно будет предоставлять на коммерческой основе, в том числе на территории Белоруссии. Ткач отметил, что переданное оборудование позволяет оперативно развернуть терминал и быстро установить соединение, передает ТАСС.

    Замминистра подчеркнул прогрессивность российской разработки и ее соответствие мировым стандартам. Он добавил, что в системе «Рассвет» применяются уникальные технологии, отсутствующие у зарубежного аналога Starlink. В качестве примера необходимости такой связи Ткач напомнил об урагане в Гомельской области, когда из-за отключения электричества и разрядки аккумуляторов возникли серьезные проблемы с координацией восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы российской спутниковой системы.

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    1 ноября 2026, 01:11 • Новости дня
    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance

    ФБР назвало КНДР ответственной за кражу 6 млрд долларов у Binance

    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея стоит за кражей более 6 млрд долларов в виртуальных активах у криптовалютной биржи Binance, заявило ФБР.

    ФБР подтвердило причастность КНДР к похищению виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов с криптовалютной биржи Binance.

    «Федеральное бюро расследований публикует информацию о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года. ФБР называет эту специфическую северокорейскую вредоносную киберактивность «торговым предательством», – сказано в заявлении ведомства.

    В ФБР уточнили, что их агенты совместно с партнерами из Секретной службы (USSS) и Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) наблюдали за тем, как участники хакерской группы TraderTraitor конвертировали украденные активы в основном в Ethereum (ETH).

    Ожидается, что затем эти активы будут дополнительно отмыты путем их конвертации с использованием сервисов DeFi и Instant swap, поскольку они подготавливают их к дальнейшим этапам отмывания, сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу биржа Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от недавней хакерской атаки. В пятницу ФБР начало выяснять масштабы и возможные последствия взлома площадки. В тот же день пользователей биржи предупредили о риске мошенничества с предложением помощи в возврате похищенных хакерами средств.

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    1 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance

    Экономист Лизан: ФБР пытаются сделать КНДР крайней во взломе Binance

    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможно, ФБР не удалось найти источник взлома криптобиржи Binance. В этой ситуации ведомство по привычке обвинило КНДР. Запад, в свою очередь, не поверит ни в какое ответное заявление Пхеньяна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США Пхеньяну приписали кражу 6 млрд долларов в виртуальных активах.

    «Заявления ФБР о якобы причастности КНДР к краже 6 млрд долларов с криптобиржи Binance не слишком убедительны. Бюро не сообщило о проведении какого-либо комплексного расследования, не предоставило технические аспекты, которые бы оценили непредвзятые сторонние ИТ-специалисты. В отчете службы указаны только краткие, ничем не подкрепленные обвинения и список ETH и BTC-адресов», – отметил экономист Иван Лизан.

    По его словам, для подобной кражи необязательно иметь крупную группу хакеров и технический центр, оборудованный множеством компьютеров. «Найти дыры в системе безопасности криптобиржи можно с помощью буквально нескольких специалистов и продвинутой нейронной сети. Другими словами, это мог сделать много кто практически в любой стране мира», – указал спикер.

    «Возможно, в реальности ФБР не удалось найти источник взлома. В этой ситуации американским спецслужбам удобнее всего сделать КНДР крайней, используя ее как сторону, которая все стерпит. Запад, в свою очередь, не поверит ни в какое ответное заявление Пхеньяна», – детализировал собеседник.

    Эксперт добавил, что руководство самой Binance вряд ли причастно к краже. «Операция влечет сильные репутационные издержки. К тому же будь у биржи убытки, ее владельцы могли бы их покрыть за счет зарезервированных средств», – объяснил Лизан.

    Ранее ФБР в своем официальном заявлении сообщило, что КНДР якобы несет ответственность за кражу более 6 млрд долларов в виртуальных активах с криптовалютной биржи на Binance. Это крупнейшая в истории кража криптоактивов.

    «ФБР совместно с партнерами из Секретной службы США и Налогового управления наблюдали, как мошенники, использующие схему TraderTraitor, конвертируют украденные активы, в основном в Ethereum. Ожидается, что эти активы будут отмываться с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена, готовя их к дальнейшим этапам отмывания», – говорится в релизе.

    В связи с этим ФБР призвало частные компании, включая операторов THORNode, RPC-узлов, биржи мгновенного обмена, DeFi-сервисы, фирмы, занимающиеся анализом блокчейна, и других поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, блокировать транзакции с адресами, используемыми участниками программы TraderTraitor.

    Бюро также приложило полный список ETH и BTC-адресов. «По указанным адресам хранятся или хранились активы, полученные в результате кражи, и они управляются северокорейскими деятелями, занимающимися торговлей ценными бумагами, или тесно с ними связаны», – сказано в заявлении. Со своей стороны, Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от атаки.

    При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в процессе расследования возможной причастности северокорейских хакеров к краже. «Мы не знаем. Мы изучаем это», – сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, следует ли приписывать взлом северокорейским хакерам.

    В прошлом году ФБР обвинило Пхеньян в краже криптовалюты Ethereum на 1,5 млрд долларов с биржи ByBit. Причиной была названа финансово мотивированная хакерская группа, известная под никами Lazarus Group, APT38, BlueNoroff и Stardust Chollima. По словам американской стороны, группировка якобы спонсируется властями Северной Кореи.

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    2 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    Путин подписал указ о передаче государству невостребованных вкладов умерших

    Путин утвердил порядок изъятия выморочных вкладов в пользу государства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке передачи государству признанных выморочным имуществом денег и драгоценных металлов умерших граждан.

    Документ регламентирует обращение с рублями, иностранной валютой и драгметаллами на банковских счетах и вкладах лиц, со дня смерти которых прошло более пяти лет, передает ТАСС.

    Имущество должно быть признано выморочным, в его отношении не должно быть открытых наследственных дел, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

    Перечень такого имущества сформирует Росимущество. Для этого Федеральная налоговая служба (ФНС) до 1 декабря 2026 года соберет сведения об умерших гражданах и их банковских счетах. Эту информацию Росимущество направит в Федеральную нотариальную палату для проверки отсутствия открытых наследственных дел.

    Средства в иностранной валюте будут перечисляться в рублях. Стоимость драгоценных металлов определят по условиям договора банковского счета или по учетной цене Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам вывозить в ряд стран наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    В прошлом году нотариусов обязали информировать наследников о наличии кредитных обязательств у умершего родственника.

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    1 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Трамп заявил о расследовании причастности КНДР ко взлому криптобиржи Binance

    Трамп заявил о расследовании причастности КНДР ко взлому Binance

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон расследует возможную причастность северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у криптовалютной биржи Binance.

    «Мы не знаем. Мы изучаем это», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, следует ли приписывать взлом северокорейским хакерам, передает Bloomberg.

    Ранее ФБР и эксперты по кибербезопасности обвинили хакеров из КНДР в причастности к некоторым из крупнейших краж криптовалюты в последние годы. Западные правительства также обвиняли Пхеньян в использовании хакерских групп для получения средств на программы вооружений.

    В пятницу Binance приостановила вывод средств и обязалась покрыть убытки после взлома. Компания сообщила, что активы на сумму около 3 млрд долларов были заморожены.

    Трамп отметил, что Binance контролирует ситуацию, и добавил, что компания имела связи с предприятиями, связанными с ним и его семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от хакерской атаки. В пятницу ФБР начало расследовать взлом Binance на 6,3 млрд долларов. Во взломе криптобиржи ФБР обвинило северокорейских хакеров.

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    1 ноября 2026, 00:43 • Новости дня
    Средние зарплаты в четырех отраслях превысили в августе 200 тыс. рублей

    Средние зарплаты в 12 отраслях экономики превысили 150 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В августе сотрудники 12 отраслей российской экономики получали среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей, в четырех сферах этот показатель достиг 200 тыс. рублей.

    Средний заработок превысил 200 тыс. рублей в добыче нефти и природного газа, деятельности воздушного и космического транспорта, финансовой и страховой деятельности, а также в области трубопроводного транспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

    Доходы от 170 тыс. до 200 тыс. рублей зафиксированы у занятых на производстве табачных изделий, в добыче металлических руд, в области информации и связи, на производстве нефтепродуктов, а также в рыболовстве и рыбоводстве.

    В диапазоне от 150 тыс. до 170 тыс. рублей оказались средние заработки в сфере водного транспорта, у специалистов по научным исследованиям и разработкам, а также у сотрудников международных организаций.

    В целом по стране средние трудовые доходы в августе составили 103 тыс. рублей, что на 9,8% больше показателя годом ранее. Статистика учитывает доходы всех сотрудников до вычета налогов и включает премии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей зафиксировали в семи субъектах России. Тогда же единственной отраслью российской экономики со средней зарплатой выше 1 млн рублей оказалось морское пастбищное рыбоводство.

    В июле самая высокая средняя зарплата в России пришлась на трубопроводный транспорт.

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    1 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Сайт Росстата подвергся серии кибератак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В период с 29 октября по 1 ноября информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.

    Инфраструктура ведомства сработала в штатном режиме: мониторинговые системы своевременно предупредили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

    В пресс-службе отметили, что компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено.

    «Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», – сообщили в Росстате.

    Доступность официального сайта ведомства будет восстановлена в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство иностранных дел Бельгии временно отключило свои сайты из-за угрозы кибератак.

    Также российский туроператор Tez Tour продолжил работу в штатном режиме после кибератаки на официальный сайт.

    Росфинмониторинг признал террористическими совершавшие кибератаки на инфраструктуру России и Белоруссии хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow.

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    2 ноября 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин подписал закон об аутсорсинге IT на финансовом рынке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основы для аутсорсинга информационных технологий на финансовом рынке России.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Закон разработан для обеспечения стабильности финансового сектора и непрерывности деятельности финансовых организаций в условиях нарушений поставок оборудования.

    Банки и другие участники рынка смогут привлекать сторонние организации к обработке информации ограниченного доступа (кроме гостайны), предварительно уведомив об этом Центробанк. Обработка может начаться через 60 дней после отправки уведомления.

    ЦБ по согласованию с ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и Росфинмониторингом установит порядок привлечения организаций для аутсорсинга, их взаимодействия и требования к ним. В случае нарушения Банк России сможет запретить обработку информации на срок до полугода.

    Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о признании цифровых валют имуществом.

    В июле глава государства разрешил Министерству обороны и Росгвардии получать данные из Единого государственного реестра ЗАГС в электронном формате.

    В том же месяце российские кредитные организации обязали открыто размещать информацию о стоимости услуг по денежным переводам.

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    1 ноября 2026, 01:38 • Новости дня
    Посол Барбин уличил Данию в агрессивном поведении в киберпространстве

    Посол Барбин заявил о перехвате Данией интернет-трафика для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген перехватывает и обрабатывает международный цифровой трафик на своей территории в интересах американских спецслужб.

    «В интересах разведки США осуществляется перехват и обработка международного цифрового трафика, проходящего по кабелям связи через датскую территорию», – заявил Барбин ТАСС.

    Российский дипломат добавил, что поведение Копенгагена в киберпространстве является весьма провокационным и агрессивным. Более того, Дания открыто заявляет, что фокус внимания сосредоточен на России и Китае.

    «Руководители Службы военной разведки Дании в публичном пространстве хвастаются операциями против цифровой инфраструктуры «зарубежных противников», включая взлом информационных систем и личных мобильных устройств», – сказал Барбин.

    По его словам, в этом году состоялся новый набор слушателей в так называемую академию хакеров под эгидой датской военной разведки.

    «Ее выпускникам предоставляется индульгенция при проведении хакерских атак на объекты интереса датских спецслужб за рубежом», – сообщил российский посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы данных на несколько десятков датских наемников в рядах ВСУ. Дипломат назвал развертывание элементов американской системы ПРО в Гренландии угрозой для мировой стратегической стабильности.

    Дания отклонила соглашение с Россией о предотвращении инцидентов на море.

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    2 ноября 2026, 17:22 • Новости дня
    Холодильники в 13 ирландских супермаркетах вышли из строя из-за кибератаки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах после предполагаемой кибератаки.

    Поломка холодильников в 13 магазинах ирландской торговой сети SuperValu произошла из-за возможного вмешательства хакеров, пишет ТАСС. «Инцидент затронул ограниченное количество оборудования конкретной модели холодильных систем. Наши системы мониторинга обнаружили проблему, после чего мы незамедлительно приняли необходимые меры», – сообщили в компании Musgrave.

    Владельцы сети отметили, что тесно сотрудничают с поставщиками оборудования и специалистами по кибербезопасности для устранения проблемы и восстановления нормальной работы систем. В качестве меры предосторожности охлажденные и замороженные продукты в затронутых магазинах сняли с продажи.

    Всего в Ирландии насчитывается около 230 магазинов SuperValu, проблема затронула примерно каждую 18-ю торговую точку в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате серии кибератак в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии резко повысилась температура в холодильниках.

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    2 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    Провайдер Beget связал масштабный сбой с кибератакой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке, которая нарушила работу части сервисов компании.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года наша инфраструктура подверглась массированной кибератаке, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    В результате инцидента провайдер временно не может выполнять часть обязательств по предоставлению услуг. Специалисты непрерывно работают над восстановлением пострадавшей инфраструктуры.

    В компании отметили, что продолжают оценивать масштаб последствий сбоя, поэтому точные сроки полного возобновления работы всех сервисов пока неизвестны. Провайдер прикладывает максимальные усилия для скорейшего решения проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) связал трудности с доступом к сайту системы «Честный знак» со сбоем на стороне Beget.

    Российский облачный провайдер столкнулся с масштабным сбоем, затронувшим все уровни архитектуры.

    Кроме того, МЧС сообщило о взломе мобильного приложения ведомства и рассылке фейковой информации.

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    2 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Провайдер Beget сообщил о «крупном инциденте»

    Облачный провайдер Beget сообщил о масштабном сбое

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский облачный провайдер и регистратор доменов Beget столкнулся с масштабным сбоем, который затронул все уровни архитектуры.

    О «крупном инциденте» компания начала сообщать с утра понедельника. Позже специалисты провайдера признали, что проблема носит комплексный характер, говорится в Telegram-канале Beget.

    Beget также уведомил пользователей о проведении восстановительных работ и расследовании причин произошедшего.

    На фоне сбоя агрегаторы фиксировали жалобы на недоступность сервисов Beget, включая отсутствие ответов от сайтов и серверов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разработчик программного обеспечения для маркировки «Ютрейс» сообщил о нарушениях в работе своего сервиса из-за сбоев в инфраструктуре «Яндекс Облака».

    Ассоциация туроператоров России заявила о возможных задержках выписки ваучеров и билетов для клиентов некоторых турагентств из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса».

    В августе масштабные неполадки в российском сегменте интернета объяснили проблемами с электроснабжением на ключевом инфраструктурном объекте.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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