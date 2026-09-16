На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Tez Tour продолжил штатную работу после кибератаки на сайт
Российский туроператор Tez Tour продолжает работу в штатном режиме после кибератаки на официальный сайт, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию.
Tez Tour продолжает работу в стандартном режиме, несмотря на инцидент информационной безопасности на официальном сайте компании, передает РИА «Новости»
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию заявили, что данные клиентов находятся в безопасности.
«Несмотря на то, что официальный сайт Tez Tour подвергся инциденту информационной безопасности, туроператор продолжает работать в стандартном операционном режиме. Признаков утечки персональных данных туристов или партнеров на текущий момент не зафиксировано», – отметили в АТОР.
Представители компании подчеркнули, что все ранее оформленные туры и бронирования остаются действительными. Обязательства перед туристами и партнерами выполняются в полном объеме. Цифровая платформа, отвечающая за ключевые бизнес-процессы, не пострадала.
Ключевой операционный контур Tez Tour был оперативно изолирован и работает стабильно. Специалисты уже локализовали инцидент, проводят проверку инфраструктуры и подключают сервисы обратно по мере прохождения тестов безопасности. О полном восстановлении работы сайта туроператор сообщит дополнительно.
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