«Уральские авиалинии» устранили сбой с раскрытием чужих данных
Авиакомпания «Уральские авиалинии» устранила техническую неисправность, из-за которой некоторые пассажиры при покупке билетов на сайте могли видеть чужие личные данные, передает РИА «Новости». В пресс-службе перевозчика подтвердили факт сбоя и заявили, что проблема уже решена.
По сообщениям СМИ, сбой проявился в среду: пользователи сайта после входа в личный кабинет и выбора рейса видели информацию других пассажиров. Система показывала фамилии, паспортные данные, дату рождения и детали бонусной программы посторонних людей.
Представитель авиакомпании отметила: «К сожалению, произошел кратковременный технический сбой, на данный момент неполадки устранены».
