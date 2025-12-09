  • Новость часаПутин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    9 декабря 2025, 20:08 • Новости дня

    Путин заявил, что Россия достигнет всех целей СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    На заседании Совета по правам человека глава государства подчеркнул, что работа по достижению целей спецоперации будет завершена, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    Ранее Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о продолжении СВО до достижения целей России.

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    9 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро

    Le Soir: Бизнесмены из России потребовали от ЕС более 53 млрд евро компенсации

    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро
    @ Christian Ohde/mageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции, подали в суды ЕС иски на сумму 53 млрд евро, пишет Le Soir.

    По данным Le Soir, эти обращения основаны на применении механизма урегулирования инвестиционных споров (ISDS), который служит для защиты иностранных инвесторов от принудительного изъятия активов государством, передает «Фонтанка».

    Издание отмечает, что использование ISDS увеличивает шансы на взыскание компенсации, даже если дело связано с введением санкций. В настоящее время в судах Евросоюза рассматриваются 28 дел, из которых 24 поданы именно в арбитражном порядке в рамках ISDS.

    Все иски относятся к вопросам блокировки частных активов, однако заявленная сумма уже получила макроэкономическое значение. Сумма требований составляет более 53 млрд евро, что превышает четверть всех замороженных в ЕС суверенных резервов Банка России, составляющих примерно 210 млрд евро.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    9 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках ежегодного исследования «Винный гид России» наивысшие оценки получили игристые вина и петнаты из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.

    В рамках проекта «Винный гид России» были названы лучшие игристые вина и петнаты страны, передает РИА «Новости». В топ вошли образцы из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, отмеченные за высокое качество и вкусовые характеристики.

    Среди белых брютов, изготовленных классическим методом, первенство получили вина «Brut d'Or Блан де Блан« и »Brut d'Or Блан де Нуар» от «Абрау-Дюрсо», а также «Блан де Блан» от «Фанагория».

    Методом Шарма лидировали «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание» от «Мысхако», «Пар ла Мер. Пино Блан» от «Шато Тамань» и «Артэ Просека» от «Аристов».

    Лучшие розовые брюты среди классических вин – «Пино Нуар» от «Новый Свет» и «Империал Кюве» от «Абрау-Дюрсо». Вина резервуарного метода – «Пар ла Мер. Пино Нуар» от «Шато Тамань» и «Рутсток Кобер» от «Мысхако».

    Белые полусладкие вина в топе: «Мускат» от «Винодельня №78», «Граф Воронцов» от «Дербент Вино» и «Брюле. Кюве» от «Фанагория».

    Лучшим розовым полусладким назван напиток «Новый свет» от одноименного производителя. Среди резервуарных вин – «Москато» от «ЗБ вайн» и «Инкерман» от «Инкерманского завода марочных вин».

    Эксперты оценили белые полусухие вина: «Мускат» от «Эссе», розовое «Фриззанте» от «ЗБ вайн» и белое «Кюве» от «Цимлянское».

    Лучшие сладкие игристые – оба «Тет де Шеваль» от «Поместье Голубицкое» и красное «Цимлянское» от «Цимлянские вина».

    В категории петнатов выделены «Кокур Белый» от «Два брата», «Пет-Нат» от «Ведерниковъ» и «Петнат» от «Такое вино».

    Ежегодный проект проводится Роскачеством при поддержке профильных министерств и ассоциаций, а медиагруппа «Россия сегодня» обеспечивает информационное сопровождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росалкогольтабакконтроль зафиксировал сокращение производства водки в январе–ноябре 2025 года до 69,5 млн декалитров.

    Выпуск вин в России увеличился за тот же период. Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Цены на шампанское перед Новым годом остаются стабильными.

    9 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейска частями 2-й армии, главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова, сообщило Минобороны.

    Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, проверил выполнение боевых задач соединениями и частями общевойсковой армии группировки «Центр» на днепропетровском направлении зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе инспекции на передовом пункте управления Герасимов отметил, что после освобождения Красноармейска основной задачей для группировки войск «Центр» стала ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Командующий заслушал доклады руководства 2-й и 51-й армий и командиров соединений о прогрессе выполнения задач.

    По итогам работы Герасимов вручил государственные награды лучшим военнослужащим за освобождение Красноармейска и поблагодарил их за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.

    Напомним, российские войска освободили города Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту Владимиру Путину об освобождении южной части Димитрова.

    9 декабря 2025, 09:51 • Новости дня
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Япония отказалась участвовать в европейском плане передачи Украине замороженных российских госактивов, подчеркнув невозможность выделить сумму около 30 млрд долларов на эти цели, сообщило Politico.

    Япония отказалась поддержать инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования Украины, передает Politico.

    На встрече министров финансов G7 Токио отверг просьбу Брюсселя поддержать план выплаты Украине денежных средств, полученных за счет российских активов, находящихся в банке Euroclear в Бельгии.

    Япония заявила, что не сможет использовать примерно 30 млрд долларов замороженных российских активов на своей территории для предоставления займа Украине, отметили два дипломата ЕС. По их словам, отказ Японии продиктован нежеланием действовать вразрез с позицией США, которые выступают против конфискации замороженных активов России.

    Напомним, Европейская комиссия добивается согласия стран ЕС на использование до 210 млрд евро замороженных средств до саммита 18 декабря, однако Бельгия опасается, что ей придется возмещать всю сумму в случае возврата денег России.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивает, что участие других стран G7 снизит риски ответных мер со стороны России против самой Бельгии. Тем не менее США и Япония отказались присоединиться к европейской схеме, оставив ЕС основным источником финансирования для Украины. В ходе встречи представитель США заявил, что поддержка Украины будет прекращена после выдачи последних траншей займа, согласованного администрацией Байдена.

    Страна сталкивается с дефицитом бюджета почти 71,7 млрд евро, а уже с апреля 2025 года правительству Украины придется сокращать расходы, если не поступят новые средства. Министры финансов G7 в совместном заявлении подчеркнули, что продолжат искать способы финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов, однако любые решения будут соответствовать национальным законодательствам.

    Глава Минфина Японии Сацуки Катаяма уточнил, что использование российских активов невозможно из-за юридических сложностей, а анонимные официальные лица отмечают: позиция Токио во многом связана с отказом США использовать эти активы для Украины. Президент Дональд Трамп дал понять, что намерен применить российские средства как инструмент давления на переговоры с Владимиром Путиным и предлагал вернуть их России частично, а остальное использовать для инвестиций в Украину.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по-прежнему поддерживает использование российских активов для поддержки Украины.

    «Наш проект репарационного займа сложен, но его суть – увеличить цену войны для России», – заявила она после встречи с Владимиром Зеленским, Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

    Британия и Канада выразили готовность последовать примеру Европы при условии, что ЕС реализует свой план – этот вопрос станет ключевым на переговорах между Стармером и Де Вевером в пятницу.

    Ранее Франция поддержала идею предоставления Киеву «репарационного кредита», но отказалась использовать замороженные в частных банках страны российские активы в этой схеме.

    Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями такого кредита для Украины. Венгрия заблокировала вариант финансирования Киева за счет выпуска евробондов на 90 млрд евро на заседании послов Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии заявил, что страна не готова передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    9 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре порядка приема в образовательные учреждения детей соотечественников, вернувшихся из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным.

    Путин отметил, что основной задачей должна стать помощь детям в адаптации и освоении учебных предметов, если такая поддержка необходима, а не проведение дополнительных экзаменов. Глава государства также поручил внести коррективы в ранее утвержденные нормативные документы.

    «Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В ноябре переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская записала обращение из-за невозможности учиться в российской школе.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    В октябре в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    9 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    Подполье: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    ТАСС: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    Tекст: Денис Тельманов

    В подполье появилась информация о готовности иностранных боевиков поддержать Вооруженные силы Украины в Херсоне, где их группа может насчитывать около 20 человек.

    Около 20 наемников из Франции намеревались приехать в Херсон для содействия украинским войскам в разведывательных действиях, передает ТАСС.

    По сообщению представителей пророссийского подполья, французы планировали помощь ВСУ, однако точный состав и детали их пребывания неизвестны. Собеседник агентства пояснил, что данная группа французских боевиков относительно небольшая.

    Также источник рассказал о происшествии с одним из канадских наемников, который приобрел жилье за доллары в Николаеве. Как сообщили жители, координаты его нового дома стали известны, и в этот район произошло случайное попадание.

    В результате канадец получил ранения и на прошлой неделе отправился домой, однако происшествие не получило огласки в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта.

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области.

    Российские силы между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ, состоящую из иностранцев.

    9 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    В Петербурге суд наказал клинику за требование к внешности медсестер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Петербурге привлек к ответственности медклинику за публикацию вакансий с ограничениями по внешности и семейному положению кандидатов.

    Петербургскую медицинскую клинику привлекли к административной ответственности за размещение дискриминационных вакансий. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила РИА «Новости», что ООО «ОЗ Мед» опубликовало два объявления о поиске медсестры: в одном требовалась одинокая гражданка России в возрасте 45 лет, во втором – девушка приятной внешности.

    Как отметила Лебедева, мировой судья судебного участка № 165 города признала компанию виновной по статье 13.11.1 КоАП РФ. Речь в этой статье идет о распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

    Суд назначил медклинике два штрафа по 10 тыс. рублей за каждое нарушение. Компания должна выплатить в общей сложности 20 тыс. рублей.

    Лебедева напомнила, что российское законодательство строго запрещает дискриминацию работников по признакам пола, возраста, происхождения, вероисповедания, а также по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд признал незаконным один из пунктов требований «Аэрофлота» к размеру одежды бортпроводников.

    До этого суд отказал в иске стюардессе Ирине Иерусалимской, оспаривавшей критерии внешности компании.

    Сообщалось, что около 400 стюардесс «Аэрофлота» оказались в группе, которую они в шутку называют «СТС» – «старые, толстые, страшные» – и которую не допускают к работе на международных рейсах.

    9 декабря 2025, 16:42 • Новости дня
    СМИ сообщили о завершении освобождения Северска силами российской армии

    СМИ: Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных

    СМИ сообщили о завершении освобождения Северска силами российской армии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Северск в Донецкой народной республике был освобожден российскими войсками, а украинские подразделения практически полностью покинули город, сообщил Telegram-канал Mash. Одними из первых в город вошли казачьи подразделения.

    Освобождение города Северска в Донецкой народной республике завершили российские военные, передает Газета.ru. Населенный пункт, по данным Telegram-канала Mash, теперь находится под полным контролем российских сил.

    Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что стали одними из первых, кто вошел в город. В результате операции казачьим подразделениям удалось нейтрализовать элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины.

    Сейчас украинские военнослужащие практически полностью покинули Северск, оставив в городе только небольшие группы, которые прячутся в подвалах и постройках. Российские военные в настоящее время проводят зачистку территории города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы сузили горловину нового огневого котла западнее Северска в Донецкой народной республике. Там уже вырисовываются очертания огневого кармана, где ВСУ могут оказаться в окружении в случае несвоевременного отвода своих сил.

    9 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием
    Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин осудил случаи выселения родственников участников спецоперации на Украине из жилья, в том числе служебного.

    Он, отвечая на доклад по этой проблеме на заседании Совета по правам человека, отметил: «Странно, что членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье – человек на фронте, воюет. Что за бред вообще? Это вообще безобразие», передает ТАСС.

    Путин поручил разбираться с каждым подобным случаем индивидуально и подчеркнул, что необходимо установить личности ответственных за выселения. «Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие смогут претендовать на жилье или средства для его приобретения только один раз, за исключением случаев, связанных с улучшением жилищных условий, говорится в законопроекте правительства России, внесенном на рассмотрение в Госдуму.

    В феврале Путин поручил сохранить за военными в зонах СВО и КТО право пользования служебным жильем, закрепив это поручение в итоговом перечне заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    9 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Варваровки, Косовцево, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Рыжевки, Андреевки, Варачино, Искрисковщины и Иволжанского Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Ветеринарным, Старицей и Вильчей.

    При этом потери противника составили до 235 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска-Узлового, Глушковки, Ковшаровки, Подолов Харьковской области и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, танк, семь бронемашин, в том числе британский бронетранспортер Spartan, станцию РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Северска, Платоновки, Степановки, Миньковки и Константиновки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 135 военнослужащих, шесть бронмашин, включая американский бронетранспортер Stryker и канадский и бронеавтомобиль Senator. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Вольного, Водянского, Белицкого, Родинского, Торского, Гришино, Сергеевки, Новокриворожья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный.

    Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две бронемашины и арторудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР

    За день до этого они  освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    ВС России освободили семь населенных пунктов за предыдущую неделю.

    9 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин вручил «Золотую звезду» героям СВО за подвиги на фронте
    Путин вручил «Золотую звезду» героям СВО за подвиги на фронте
    @ Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    Одним из награжденных стал сержант Виталий Кондратов, который принимал участие более чем в 250 наступательных операциях, лично доставляя штурмовые подразделения к линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    При выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Малый Северск в Донецкой народной республике, Кондратов получил осколочные ранения, однако сумел самостоятельно остановить кровотечение и продолжил выполнение задания.

    Высокой государственной награды был также удостоен капитан Сергей Терзиян, начальник службы беспилотных систем штаба 68 гвардейской мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа. По данным наградных материалов, благодаря действиям Терзияна были уничтожены восемь танков, пять БМП, шесть бронетранспортеров М113, три HMMWV, пять других бронированных машин, более 150 единиц автотехники, миномет, девять самоходных установок, 14 пунктов управления беспилотниками, шесть опорных пунктов и живая сила противника.

    Еще одним героем стал подполковник Павел Ендовицкий, командир батальона морской пехоты 55 гвардейской дивизии Тихоокеанского флота, чьи подразделения сумели полностью блокировать и выбить силы ВСУ из Белгородской области. Благодаря руководству Ендовицкого противник был полностью вытеснен. Офицер лично возглавлял оборону, координировал действия по всей линии соприкосновения и отразил 19 контратак, а затем во главе группы «Север» полностью освободил населенный пункт Варачино в Сумской области.

    В числе награжденных – генерал-майор Александр Майданкин, чьи подразделения 127 мотострелковой дивизии 5 гвардейской армии Восточного военного округа нанесли существенный урон силам противника. Под его руководством были освобождены шесть населенных пунктов, уничтожены семь танков, 27 бронемашин, девять артиллерийских орудий и более 3700 беспилотников различного типа.

    Также медали удостоены командир штурмового отряда 336 гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота Евгений Саввин и подполковник Денис Бухановский, которые отличились в Запорожской и Курской областях. Штурмовой отряд Саввина смог продвинуться на четыре километра, освободив важные опорные пункты. Бухановский эффективно заблокировал и ликвидировал диверсионную группу противника, перерезав их пути снабжения в Белгородской области.

    Ранее Путин вручил золотые медали Героев России троим летчикам-испытателям.

    9 декабря 2025, 15:30 • Новости дня
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании

    Касперская назвала ИИ монстром и призвала запретить его в образовании

    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
    @ Polozovsky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская высказалась за введение запретов на применение искусственного интеллекта в ряде сфер.

    Во время выступления на открытой конференции ИСП РАН, глава правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что искусственный интеллект стал «монстром», призвав к существенному ограничению его внедрения во всех областях, способных нанести вред человеку, передает ТАСС. Она особо отметила опасность проникновения ИИ в образовательные процессы, где, по ее словам, дети используют генеративные технологии для написания сочинений, что приводит к утрате самостоятельного мышления.

    Касперская сообщила: «Самое страшное катастрофическое последствие – они отучиваются думать. Мы рискуем вырастить поколение вообще ничего не понимающих людей». Она подчеркнула, что учащиеся все чаще обращаются к ИИ даже по простейшим вопросам, теряя навыки запоминания.

    В связи с этим Касперская предложила запретить разработку образовательных материалов и автоматизацию обучения с помощью ИИ, а также ограничить автоматизацию в государственном управлении, включая запрет на автоматическое начисление штрафов и введение социальных рейтингов. Также она выступила против создания нормативно-правовых актов и законопроектов через ИИ и их проверки автоматизированными системами.

    В области правосудия Касперская призвала не использовать искусственный интеллект для генерации судебных решений и исков. В сфере искусства она отметила необходимость решить вопросы авторских прав, не допускать генерацию образов известных личностей и предотвращать мошенничество с дипфейками.

    Выступление завершилось призывом к широкой общественной дискуссии и введению запретов во всех сферах, где ИИ потенциально может нанести вред людям: «ИИ – это некая экзистенциально угрожающая технология, которая вообще угрожает жизни на Земле» – резюмировала Касперская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Касперская объявила о создании рабочей подгруппы для поддержки экспорта российских технологий.

    Также в «Отечественном софте» рассказали о деградации иностранного программного обеспечения. На Западе опасаются окончательного ухода с российского рынка, чтобы не потерять влияние на россиян через интернет-технологии.

    А сама Касперская подчеркнула, что компания Google продолжает работать на рынке России как инструмент влияния, несмотря на начало спецоперации на Украине.


    9 декабря 2025, 18:24 • Новости дня
    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Reuters: Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы
    @ Ina Hesmer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сведения о том, что Токио отказывается использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, пишет Reuters.

    «Это полная ложь», – приводит Reuters слова Мимуры, который прокомментировал публикацию Politico о якобы отказе Японии привлечь около 30 млрд долларов в виде замороженных средств на ее территории для выдачи кредита Украине по предложению ЕС, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова предупредила Японию о последствиях передачи активов России.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    9 декабря 2025, 18:44 • Новости дня
    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время заседания Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин поделился, что иногда передвигается по столице без кортежа и мигалок.

    Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по правам человека, что иногда ездит по Москве без сопровождения кортежа и использования спецсигналов, передает ТАСС.

    В ходе встречи Путин отметил: «Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами». Глава государства добавил, что предпочитает иногда передвигаться по городу «по-тихому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg назвало совместную поездку Владимира Путина и Нарендры Моди на российском «Аурусе» «лимузинной дипломатией». В ходе визита в Индию Владимир Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле премьер-министра Нарендры Моди.

