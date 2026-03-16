Суд получил подтверждение госпитализации Лерчек в онкоцентр
Гагаринский суд Москвы получил официальное подтверждение из Центра онкологии имени Н. Н. Блохина о том, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) была госпитализирована с онкологическим заболеванием.
Суд ранее направил экстренный запрос в медучреждение для проверки информации о состоянии здоровья Чекалиной, передает ТАСС.
«Суд сделал экстренный запрос в онкоцентр Блохина и получил ответ о том, что Чекалина действительно госпитализирована в данное учреждение с онкологическим диагнозом», – сообщили агентству в суде.
Напомним, Лерчек начала лечение в онкоцентре из-за метастазов в легких. В понедельник ей начали лучевую терапию. Близкие блогера отказались обсуждать ее состояние.
В декабре Лерчек отказалась признать вину по делу о выводе средств за рубеж. В октябре ей заблокировали банковские счета за долги по налогам.