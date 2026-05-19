Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.
В Подмосковье выявили десятки нарушителей миграционного законодательства
В Ленинском округе Московской области задержали десятки выходцев из азиатских и африканских стран за несоблюдение правил пребывания в России, сообщила глава управления информации ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.
Полицейские выявили 70 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, пояснила Петрова, передает ТАСС.
Из них 28 человек будут выдворены за пределы страны.
«В отношении 49 мигрантов за нарушение сроков постановки на миграционный учет составлены административные протоколы», – сказала она.
Петрова уточнила, что каждому задержанному выписан штраф в размере 5 тыс. рублей. В настоящее время полицейские продолжают проверки для выявления работодателей, которые незаконно нанимали этих иностранных граждан.
Осенью 2025 года подмосковные суды вынесли более 4 тыс. решений о выдворении иностранцев по итогам операции «Нелегал-2025». Незадолго до этого полиция задержала почти 100 нарушителей миграционного режима на складе в Подольске.