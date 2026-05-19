Внебиржевой курс доллара упал ниже отметки в 71 рубль

Расчетный курс американской валюты опустился до минимума с начала 2023 года

Tекст: Мария Иванова

Ориентировочный расчетный курс американской валюты для внебиржевого рынка показал рекордное падение с восьмого февраля 2023 года, передает РИА «Новости».

К середине дня показатель снизился более чем на один рубль по сравнению с предыдущим закрытием. В моменте стоимость опускалась до 70,98 рубля.

После остановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года основным ориентиром для российской валюты стал юань. Биржевые операции с китайской валютой проходят в период с 10.00 до 19.00 по московскому времени. Именно в эти часы осуществляется вычисление стоимости американской валюты. Для этого используется кросс-курс доллара к юаню на международном рынке и юаня к рублю на отечественной площадке. Данный механизм служит главным маркером для внебиржевых сделок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость американской валюты на внебиржевых торгах достигла отметки ниже 72 рублей.

Несколькими днями ранее расчетный курс доллара опустился ниже 73 рублей.

С начала апреля российская валюта выросла к доллару почти на 12%.