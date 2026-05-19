  • Новость часаВласти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ
    Bild: Германия готовит систему гражданской обороны к военному сценарию
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    Инспекторам МАГАТЭ показали атакованный ВСУ транспортный цех Запорожской АЭС
    Reuters: Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность
    В Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    2 комментария
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    10 комментариев
    19 мая 2026, 08:50 • Политика

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР.

    Владимир Путин совершит двухдневный визит в Китай с 19 по 20 мая. В Пекине главу государства ожидает крайне плодотворная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином: как отметил помощник президента Юрий Ушаков, ожидается, что стороны подпишут около 40 документов. Поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

    Сперва приветствовать российского лидера будет лично глава китайского МИД Ван И. Кроме того, в церемонии в аэропорту также примут участие почетный караул и дети. После завершения мероприятия Путин направится в резиденцию для почетных гостей Дяоюйтай. Встреча же с Си Цзиньпином состоится на главной площади страны – Тяньаньмэнь.

    В переговорах со стороны России примут участие 39 человек, цитируют «Ведомости» Ушакова. По его словам, в делегацию войдут первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Кроме того, в Китай приедут главы восьми министерств: Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Ирек Файзуллин, Валерий Фальков. Компанию им составят руководители ВТБ, «Сбера», «Роскосмоса», «Росатома» и ВЭБ.РФ. Помимо них в переговорах будут участвовать губернаторы нескольких регионов, а также представители неназванных информагентств и университетов.

    Известно, что Москва и Пекин намерены подписать два принципиально важных документа. Первый – Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Как отметил Ушаков, взгляды двух стран на глобальную повестку совпадают практически полностью.

    Второй документ носит двусторонний характер – Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Предполагается, что он станет определяющим для будущего развития связей РФ и КНР.

    Но этим визит не ограничится. Как уточнил Ушаков, стоит ожидать подписания и других соглашений, которые дадут импульс к наращиванию партнерства в сферах торговли, образования, культуры и транспорта. Отдельно будет обсуждаться энергетическое сотрудничество.

    К переговорам по нефтегазовому треку привлекут представителей различных компаний, задействованных в реализации совместных проектов. «Просто не буду забегать вперед по этим вопросам», – добавил Ушаков. Впрочем, возможные значимые соглашения в этой сфере еще 9 мая анонсировал сам Путин. «В принципе, мы находимся в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере, серьезный», – рассказывал он журналистам.

    «Россия и Китай настроены на стратегический курс укрепления суверенитета независимых и самостоятельных цивилизаций.

    Понимание необходимости перехода к многополярному миру долгое время являлось фундаментом нашей дружбы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сейчас же Москва и Пекин пытаются проецировать логику двусторонних контактов на глобальный уровень, вырабатывая концептуальные принципы нового порядка, которые, видимо, и будут вписаны в совместную декларацию о многополярном мире», – продолжает он.

    «Конечно, между нашими странами еще есть некоторые разночтения относительно того, как именно должна выглядеть международная система будущего. Но это лишь споры вокруг деталей – глобальное понимание текущих тенденций у нас во многом сходится», – поясняет собеседник.

    Важную роль в грядущем визите, скорее всего, сыграет обсуждение экономического сотрудничества.

     «Успехи в этой сфере уже неоспоримы: наш товарооборот достиг 240 млрд долларов. Усилить этот показатель сможет расширенная дискуссия по вопросам использования национальных платежных систем для взаимных расчетов», – уточняет эксперт.

    Кроме того, значительное внимание, по его словам, будет уделено и проекту «Сила Сибири – 2». «Нестабильность на Ближнем Востоке рискует спровоцировать напряженность на газовом рынке. КНР же, как ответственная держава, пытается минимизировать для себя все возможные риски. И сотрудничество с Москвой на этом фоне дает гарантии стабильности», – рассуждает Ткаченко.

    То, что энергетика станет центральной темой визита, считает и Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. «Состав российской делегации говорит сам за себя. В Китай едут руководители «Газпрома», «Роснефти» и «Новатэка». Главное, чего все ждут, – это подписания коммерческого контракта на поставку газа по «Силе Сибири – 2», – отметил он.

    Юридически обязывающий меморандум по этому проекту был подписан еще в прошлом году,

    однако стройка начнется только после заключения коммерческого соглашения. Если контракт не будет подписан сейчас, стороны могут договориться о его подписании уже на Петербургском экономическом форуме.

    К ускорению процессов Китай подталкивает сложившаяся международная ситуация. Атаки на танкеры, перекрытие Ормузского пролива, общая нестабильность на Ближнем Востоке и в Африке наглядно показывают, что российские трубопроводы остаются наиболее надежным способом доставки энергоресурсов.

    «Сам газопровод будет построен лет через пять, и к тому моменту дефицит газа в Китае может оказаться куда серьезнее. Конкуренция с США к тому времени также ужесточится, и американцы наверняка предпримут новые попытки создать Китаю ресурсный голод. Именно поэтому в стратегических интересах Пекина – подписать контракт сейчас», – поясняет Юшков.

    Логично предположить и активизацию сотрудничества в сфере СПГ.

    До недавнего времени танкеры «Арктик СПГ – 2» фактически год простояли у берегов Китая непринятыми. Лишь в 2025 году Китай выделил отдельный терминал для приема подсанкционной продукции, и теперь стоит ожидать дальнейших шагов.

    «Первый из них – совместное строительство газовозов арктического класса, ведь именно их нехватка не позволяет наращивать отгрузки с «Арктик СПГ – 2». Второй – расширение приемной инфраструктуры: Китаю предстоит выделить дополнительные терминалы под растущие объемы поставок», – отметил он.

    Не менее важен вопрос возобновления передачи китайских модулей для СПГ-заводов. Раньше Китай собирал их на своих верфях и направлял сначала в Сабетту для «Ямал СПГ», затем в Белокаменку (Мурманская область) для «Арктик СПГ – 2», где они устанавливались на железобетонные платформы.

    Именно так были построены первая и вторая очереди завода.

    Если Китай возобновит эту практику, в Белокаменке можно будет запустить производство платформ и достроить уже третью очередь проекта. Без китайских модулей этого не сделать – вся необходимая номенклатура крупнотоннажного СПГ-оборудования в России попросту не производится.

    «В перспективе, если дефицит газовозов арктического класса сохранится, можно сосредоточиться на Мурманске. Незамерзающий порт позволяет обойтись обычными газовозами, которые можно купить на вторичном рынке. Это делает «Арктик СПГ – 2» более реализуемым в нынешних условиях», – отметил эксперт.

    По линии «Роснефти» может зайти речь об увеличении поставок нефти и даже о строительстве дополнительного нефтепровода из России в Китай. Пекину нужны дополнительные объемы, Москве – новые рынки сбыта, и здесь интересы совпадают полностью.

    «Обе стороны понимают, что трубопроводный экспорт обходится значительно дешевле морского – только на фрахт и страховку судов уходит более 20 долларов с барреля. Это весомый аргумент в пользу того, чтобы двигаться вместе именно в энергетическом направлении», – акцентирует Юшков.

    За энергетическими договоренностями может последовать и прорыв в сфере финансов.

    В частности, экономист Иван Лизан отмечает, что недавний запрет КНР на исполнение санкций США против пяти российских компаний теоретически открывает большие возможности для Москвы и Пекина.

    «Раньше китайские фирмы с осторожностью вели бизнес с Россией, опасаясь вторичных ограничений со стороны Штатов, – что существенно сдерживало двустороннее сотрудничество. Теперь этот барьер формально снят, и местные компании получают возможность работать с российскими партнерами без угрозы внешнего вмешательства», – поясняет он.

    На этом фоне показательно присутствие в делегации главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а также руководителей ряда госкорпораций. «Вполне вероятно, что будут обсуждаться финансовые транзакции и механизмы их выстраивания в новых условиях. Конкретные договоренности предугадать сложно, однако сам факт такого состава делегации говорит о серьезности намерений обеих сторон», – резюмировал Лизан.

    Главное
    Захарова объяснила влиянием «европейских ценностей» накричавшего на женщину Пашиняна
    США перебросили в Израиль боеприпасы для войны с Ираном
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    Аукцион по продаже небоскреба РЖД в Москва-Сити сорвался из-за отсутствия заявок
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    Против лидера группы «Ляпис Трубецкой» в Белоруссии возбудили дело по двум статьям

    Технологические альянсы изменят экспортную модель России

    Россия намерена создавать и расширять технологические альянсы с другими государствами, заявил президент Путин. Как ни парадоксально, технологический суверенитет России от взаимодействия с другими государствами не только не пострадает, но даже возрастет. Правда, при соблюдении определенных условий. Каких именно – и с какими странами России лучше всего сотрудничать? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР. Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации