Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью

Tекст: Дмитрий Бавырин

Провал американского плана в Китае не был бы так заметен, если бы гости из Вашингтона не пытались показать, насколько все хорошо и замечательно. Человек со стороны подумает, что это саммит союзников или дружеский пикник. Человек с минимальным интересом к политике знает, что США и КНР – стратегические соперники в период обострения отношений, а гипотетическая война между ними предмет актуальной дискуссии.

Товарищ председатель Си Цзиньпинь охотно подыгрывал гостям, но по-восточному тонко упомянул «ловушку Фукидида» – термин из американской политологии, именно это и означающий: соперничество США и КНР должно привести к военному столкновению из-за страха одного перед ростом другого, как это было между Афинами и Спартой. Китайский лидер оставил открытым вопрос, смогут ли две свехдержавы ловушки избежать. Не все гости поняли намека, а если кто-то из них погуглил и рассказал стальным (например, Илон Маск), на их внешнем оптимизме это никак не отразилось. Иди-ка, мол, сюда, брат китаец, дай я тебя обниму.

«Это был огромный успех... Мы заключили отличные сделки. Мы заключили отличные соглашения... Многое произошло, и вы ещё услышите об этом – но это был невероятно. Я думаю, это действительно был исторический момент». Так президент США Дональд Трамп описал итоги своего двухдневного визита.

Однако Трамп не добрый дядюшка. Все, к чему он причастен, в его же оценках грандиозно и восхитительно, так что визит в Китай исключением быть не должен. Но Трамп – самый антикитайский президент США в истории. Его любимые инструменты во внешней политике – шантаж тарифами и вербальные угрозы, а если Израиль попросит, то и жесточайшие бомбардировки с одномоментным маневрированием трех авианосных групп.

Одним из наиболее распространенных (что не значит – верным) объяснением нападения США на Иран, которое называют самой непопулярной войной в Америке, было желание Вашингтона ослабить позиции Пекина в преддверии очень важных и давно запланированных переговоров. Исламская республика воспринималась как нефтяной гарант КНР, получающей нефть по Ормузскому проливу.

«Но что-то пошло не так». Китай выдержал перебои с поставками, переключившись на другие источники, зато Иран стал проблемой для администрации Трампа и вынудил умерить аппетиты. Отсрочка визита в Пекин в надежде выиграть время на то, чтобы разобраться с иранцами, по сути ничего не дала: время-то выиграли, но с иранцами не разобрались, а Китай не пошел на заметные уступки, помимо тех, которые согласовали ранее в ходе обсуждения торгового соглашения. Его-то и планировалось подписать в ходе визита Трампа – да такое, чтоб выглядело однозначно выгодным для США, но пришлось утверждать лишь отдельные его положения.

Китай будет закупать американскую сельхозпродукцию и может быть даже нефть, направит инвестиции в американское производство, пустит на свой рынок некоторые компании из США. Субъективно и грубо, это в лучшем случае четверть того, чего добивался Вашингтон. Саммит в Пекине стал для него не прорывом, а унизительной необходимостью довольствоваться малым. И хотя по форме это означает некоторую стабилизацию отношений, изменилось немногое: торговая война всего лишь приостановлена, жесткие переговоры по договору все еще идут, и

каждая из сторон пытается половчее воспользоваться главным козырем, создающим брешь в экономике противника (для США это чипы, для КНР – редкоземы).

А Иран вместо козыря стал вопросом, на котором Трамп моргнул, причем дважды. В первый раз, когда заявил, что США и КНР выступают за полное открытие Ормуза, через который Тегеран не пропускает ассоциированные с Америкой танкеры, пропуская китайские. Однако публично Си его слов не подтвердил и гостя не поддержал, а сам Трамп мог заявить что-то подобное в любой момент, для такого лететь в Пекин совсем необязательно.

Второй раз, когда сказал допекавшим его журналистам, что в целом согласен на 20-летнюю приостановку иранской ядерной программы вместо полного отказа от нее, чего добивался ранее. А вот Китай, наоборот, добился своей главной промежуточной цели, пусть и не торговой (главная цель в экономическом смысле – сдержать натиск Трампа). А именно – недвусмысленного осуждения идеи тайваньской независимости, которое в исполнении импульсивного американского президента прозвучало как наезд на американскую партию на Тайване (пока правящую, но Пекин рассчитывает на скорый приход к власти лояльного к нему Гоминдана).

«Я не хотел бы, чтобы кто-то провозглашал независимость, а нам потом пришлось преодолевать 9,5 тыс. миль, чтобы воевать. Не хотелось бы, чтобы кто-то говорил: а давайте провозгласим независимость, потому что США нас поддержат», – заявил Трамп. По его же словам, вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 млрд долларов пока поставлен на паузу.

Но для внешнего наблюдателя главный и несомненный успех Китая все-таки в другом – в том впечатлении, которое он произвел на делегацию Трампа. По Пекину гости ходили, как туристы из Жмеринки по Москве: хлопая глазами и снимая все подряд на одноразовые смартфоны, выданные им в целях безопасности.

Шпиономания американцев показывала, насколько напускным является дружелюбие. Перед отлетом гости выкинули все подарки и раздатку, вплоть до бейджей, не взяв ничего на борт.

Но то, и другое вполне естественно. В наше высокотехнологическое время шпионский микрочип можно спрятать где угодно, а современные китайские города способны поразить не только технологиями, но и, например, хирургической чистотой, чего многие не ждут от Китая, застряв сознанием в книгах начала века, когда в КНР были большие проблемы и с инфраструктурой, и с экологией.

В XX веке точно так же, глазами хлопая, туристы ходили по американским городам. Теперь, несмотря на сохранение части экономического величия, в них куда менее чисто, безопасно и удобно, чем в витринных мегаполисах КНР (все еще страны контрастов).

Проще говоря, Китай впечатлил американскую элиту и устойчивостью к провокациям, и сам по себе, из-за чего та начала строить из себя добрых овечек, хотя рассчитывала нагрянуть волком.

А испанская газета El Mundo, явно смакуя тактическое поражение американцев (Мадрид в плохих отношениях с Вашингтоном, но в хороших с Пекином), написала о том, что визит президента России Владимира Путина в Китай всего через несколько дней после визита Трампа (19 и 20 мая) показывает истинные приоритеты КНР.

«Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики», – подчеркивают авторы статьи, напоминая, что Пекин наращивает закупки российских энергоносителей, активно расширяет двустороннюю торговлю и предлагает РФ новые возможности.

А Трампу с его тарифами и интервенциями предлагают, грубо говоря, вести себя прилично и делать взаимовогодный бизнес, поскольку время работает на Китай. Он предпочел бы обойти США в ходе мирной гонки, а не большой войны, если «ловушка Фукидида» почему-то не сработает.