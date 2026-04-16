Китай выбрал себе главного товарища в ЕС

Tекст: Дмитрий Бавырин

Визит премьера Испании в Китай – событие по форме дежурное, а по содержанию историческое. По крайней мере, обе стороны постарались, чтобы это было так.

Прежде всего постарался испанец Санчес, и еще до того, как вылетел в Пекин. А именно: призвал власти КНР взять ответственность за судьбы мира – за прекращение войн повсюду, за нераспространение ядерного оружия и за противодействие глобальному потеплению. Так сказать, приди и владей.

Это бунт. Как еще назвать ситуацию, когда страна НАТО предлагает роль гегемона стратегическому противнику в условиях, если со стороны Запада эту роль играют США? «Долой Соединенные Штаты Америки, да здравствует Китайская Народная Республика» – так описывается происходящее языком плаката. В Вашингтоне это тоже воспримут так и никак иначе.

Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин предложение, по сути, принял – правда, без конкретики. Заявлено об углублении «испано-китайского партнерства как инструмента стабилизации миропорядка», что можно трактовать максимально широко.

Также, согласившись со словами Санчеса о «наилучшем периоде двусторонних отношений в истории», Си констатировал «погружение мира в хаос» и предложил гостю стать главным посредником в диалоге КНР и ЕС.

После этого не хватало только сцены «господин назначил меня любимой женой». Точнее, товарищ.

Санчес – самый левый по взглядам лидер в ЕС, и даже Маркса наверняка читал, что способствовало наделению его особым статусом в Поднебесной.

Раньше таким статусом обладал президент Франции Эммануэль Макрон. Это перед ним, как сейчас перед Санчесом, расстилали в Китае красную дорожку и накрывали поляну. Это его, а не испанца, переговоры с первыми лицами КНР раньше сопровождались смелыми заявлениями о необходимости Европы жить своим умом и не отказываться от сотрудничества с китайцами только из-за того, что Вашингтон об этом просит.

В Пекине верили в этого парня еще два года назад, хотя с Макроном все стало понятно на его первом сроке. За возвышенными обещаниями, рассчитанным фрондерством и суетой «Фигаро тут, Фигаро там» редко следуют конкретные дела, но это далеко не единственная причина, по которой французскому лидеру нельзя верить на слово. Тысячи их.

К весне 2026 года Макрон – самый непопулярный президент в истории Франции (буквально худший) и хромая утка, досиживающая последний год последнего срока в презрении народа. А Санчес в то же самое время доказал, что не робкого десятка и может противостоять Вашингтону делами.

Например, он не только категорично, жестче и раньше всех в ЕС осудил нападение на Иран, но и отказал американцам в использовании совместных баз на испанской территории, несмотря на давление секретариата НАТО. Пренебрег Санчес давлением и в случае обязательств по военному бюджету и сопутствующей инфраструктуре – не менее 5% от ВВП: Испания готова тратить только два с хвостиком – и это не временная экономия, а принципиальная позиция.

За все за это Трамп пообещал наказать Мадрид, а сидящий в тот момент рядом канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддакнул со свойственным ему изяществом коряги. В рамках противостояния с новым милитаризмом Санчес схлестнулся в том числе с Германией как с проводником антикитайской политики и экономики типа «пушки вместо масла».

Макрон в той же ситуации просто плывет в глобалистском потоке, но очень хочет, чтобы заметили, как красиво и изящно он плывет.

Однако, справедливости ради, тут не так важны личные качества, хотя Санчес более талантливый и мобильный политик, чем Макрон, и уж тем более Мерц. Важнее разница между странами.

У Германии собственный экономический интерес – ставка на развитие оборонных предприятий (а их продукцией с Китаем без фронды внутри НАТО не поторгуешь). В гражданском же секторе товары из КНР, особенно высокотехнологические, зачастую конкуренты немецких предприятий, поэтому Берлин в снятии торговых барьеров и росте китайского импорта не заинтересован.

В Испании доля ВПК невелика, и она хочет покупать более дешевые китайские технологии (в том числе в области возобновляемой энергии; это одна из целей визита Санчеса). А в КНР экспортирует как раз-таки масло (оливковое), а также вино, свинину, медикаменты, руду и минеральное сырье, поэтому барьеры испанцам мешают.

У французов промежуточное положение во всем – и в политике, и в экономике, но они любят активное мелькание своего лидера на международной арене из-за имперской ностальгии. У испанцев такого меньше, хотя они когда-то тоже правили морями и для них до сих пор важно присутствие в Латинской Америке.

Зато у них же самая антиамериканская страна в ЕС, если брать соцопросы о том, кто считает США угрозой: только среди испанцев таких больше половины.

А еще среди них сильна память о терактах как последствиях участия в американской авантюре в Ираке, да и к вооруженным интервенциям там относятся болезненно. Так что Санчес в каком-то смысле базированный испанец. Ему проще избегать догматов США и НАТО, потому что народ точно поддержит.

В моменте их страна – не только конфидент Пекина в ЕС, но и главная внутренняя угроза существованию Североатлантического альянса, ставящая рекорды по закупкам российского газа всему Западу назло.

Посмотрим, что из этого выйдет. С Макроном у китайцев ничего путного не вышло, но, на взгляд из России, от Санчеса и не нужно ждать путного – в смысле созидательного. Он замечательно раскачивает лодку НАТО, пока еще плывущую под американскими флагами, и вбивает очередной клин в отношения США и ЕС (а заодно и внутри самого ЕС) в самое тяжелое для них время, когда все вокруг только и говорят о смерти политического Запада.

Красиво говорят. Правь, Испания, морями.