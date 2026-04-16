    Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    16 апреля 2026, 21:10 • В мире

    Китай выбрал себе главного товарища в ЕС

    Китай выбрал себе главного товарища в ЕС
    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Руководство КНР, принимая премьер-министра Испании Педро Санчеса в Пекине, дало понять, что на испанцев огромные планы. У Санчеса тоже планы на Китай: хочет, чтобы тот бросил глобальный вызов США в вопросах войны и мира. По сути, с Испании начался распад НАТО и даже ЕС как пространства общих экономических интересов. Но почему именно Санчес?

    Визит премьера Испании в Китай – событие по форме дежурное, а по содержанию историческое. По крайней мере, обе стороны постарались, чтобы это было так.

    Прежде всего постарался испанец Санчес, и еще до того, как вылетел в Пекин. А именно: призвал власти КНР взять ответственность за судьбы мира – за прекращение войн повсюду, за нераспространение ядерного оружия и за противодействие глобальному потеплению. Так сказать, приди и владей.

    Это бунт. Как еще назвать ситуацию, когда страна НАТО предлагает роль гегемона стратегическому противнику в условиях, если со стороны Запада эту роль играют США? «Долой Соединенные Штаты Америки, да здравствует Китайская Народная Республика» – так описывается происходящее языком плаката. В Вашингтоне это тоже воспримут так и никак иначе.

    Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин предложение, по сути, принял – правда, без конкретики. Заявлено об углублении «испано-китайского партнерства как инструмента стабилизации миропорядка», что можно трактовать максимально широко.

    Также, согласившись со словами Санчеса о «наилучшем периоде двусторонних отношений в истории», Си констатировал «погружение мира в хаос» и предложил гостю стать главным посредником в диалоге КНР и ЕС.

    После этого не хватало только сцены «господин назначил меня любимой женой». Точнее, товарищ.

    Санчес – самый левый по взглядам лидер в ЕС, и даже Маркса наверняка читал, что способствовало наделению его особым статусом в Поднебесной.

    Раньше таким статусом обладал президент Франции Эммануэль Макрон. Это перед ним, как сейчас перед Санчесом, расстилали в Китае красную дорожку и накрывали поляну. Это его, а не испанца, переговоры с первыми лицами КНР раньше сопровождались смелыми заявлениями о необходимости Европы жить своим умом и не отказываться от сотрудничества с китайцами только из-за того, что Вашингтон об этом просит.

    В Пекине верили в этого парня еще два года назад, хотя с Макроном все стало понятно на его первом сроке. За возвышенными обещаниями, рассчитанным фрондерством и суетой «Фигаро тут, Фигаро там» редко следуют конкретные дела, но это далеко не единственная причина, по которой французскому лидеру нельзя верить на слово. Тысячи их.

    К весне 2026 года Макрон – самый непопулярный президент в истории Франции (буквально худший) и хромая утка, досиживающая последний год последнего срока в презрении народа. А Санчес в то же самое время доказал, что не робкого десятка и может противостоять Вашингтону делами.

    Например, он не только категорично, жестче и раньше всех в ЕС осудил нападение на Иран, но и отказал американцам в использовании совместных баз на испанской территории, несмотря на давление секретариата НАТО. Пренебрег Санчес давлением и в случае обязательств по военному бюджету и сопутствующей инфраструктуре – не менее 5% от ВВП: Испания готова тратить только два с хвостиком – и это не временная экономия, а принципиальная позиция.

    За все за это Трамп пообещал наказать Мадрид, а сидящий в тот момент рядом канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддакнул со свойственным ему изяществом коряги. В рамках противостояния с новым милитаризмом Санчес схлестнулся в том числе с Германией как с проводником антикитайской политики и экономики типа «пушки вместо масла».

    Макрон в той же ситуации просто плывет в глобалистском потоке, но очень хочет, чтобы заметили, как красиво и изящно он плывет.

    Однако, справедливости ради, тут не так важны личные качества, хотя Санчес более талантливый и мобильный политик, чем Макрон, и уж тем более Мерц. Важнее разница между странами.

    У Германии собственный экономический интерес – ставка на развитие оборонных предприятий (а их продукцией с Китаем без фронды внутри НАТО не поторгуешь). В гражданском же секторе товары из КНР, особенно высокотехнологические, зачастую конкуренты немецких предприятий, поэтому Берлин в снятии торговых барьеров и росте китайского импорта не заинтересован.

    В Испании доля ВПК невелика, и она хочет покупать более дешевые китайские технологии (в том числе в области возобновляемой энергии; это одна из целей визита Санчеса). А в КНР экспортирует как раз-таки масло (оливковое), а также вино, свинину, медикаменты, руду и минеральное сырье, поэтому барьеры испанцам мешают.

    У французов промежуточное положение во всем – и в политике, и в экономике, но они любят активное мелькание своего лидера на международной арене из-за имперской ностальгии. У испанцев такого меньше, хотя они когда-то тоже правили морями и для них до сих пор важно присутствие в Латинской Америке.

    Зато у них же самая антиамериканская страна в ЕС, если брать соцопросы о том, кто считает США угрозой: только среди испанцев таких больше половины.

    А еще среди них сильна память о терактах как последствиях участия в американской авантюре в Ираке, да и к вооруженным интервенциям там относятся болезненно. Так что Санчес в каком-то смысле базированный испанец. Ему проще избегать догматов США и НАТО, потому что народ точно поддержит.

    В моменте их страна – не только конфидент Пекина в ЕС, но и главная внутренняя угроза существованию Североатлантического альянса, ставящая рекорды по закупкам российского газа всему Западу назло.

    Посмотрим, что из этого выйдет. С Макроном у китайцев ничего путного не вышло, но, на взгляд из России, от Санчеса и не нужно ждать путного – в смысле созидательного. Он замечательно раскачивает лодку НАТО, пока еще плывущую под американскими флагами, и вбивает очередной клин в отношения США и ЕС (а заодно и внутри самого ЕС) в самое тяжелое для них время, когда все вокруг только и говорят о смерти политического Запада.

    Красиво говорят. Правь, Испания, морями.

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию – и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Французских трудящихся лишают Первомая

    Под лозунгом защиты предпринимателей во Франции предпринята атака на одно из социальных завоеваний XX века – первомайский выходной день. Почему французское правительство пытается изменить статус праздника 1 Мая и с помощью каких политических уловок французское общество убеждают в пользе этого начинания? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

