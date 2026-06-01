В Кузбассе троих охотников задержали по подозрению в убийстве подростка в лесу
Тело 17-летнего юноши с огнестрельным ранением головы нашли в лесном массиве рядом с селом Междугорное в Кемеровской области, подозреваемыми стали трое охотников, сообщили в региональном СУ СК.
Дело завели по статье «Убийство», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
По версии следствия, ночью 31 мая в лесу обнаружили убитого юношу. Предварительные данные указывают на причастность к преступлению троих мужчин. Один из них во время охоты выстрелил в сторону потерпевшего, предположительно, действуя по наводке своих товарищей.
Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте и предъявлении обвинений. Местные издания отмечают, что охотники могли перепутать подростка с косулей, глядя в тепловизор. По другой версии, нетрезвая компания якобы гонялась по полям за несовершеннолетними на питбайках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хакасии охотник по ошибке застрелил своего товарища вместо дикого зверя.