Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ

Tекст: Ольга Иванова

Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию на Петербургский международный экономический форум, передает ТАСС. «Да, примет участие», – подтвердил собеседник агентства.

С марта 2024 года обозреватель неоднократно заявляла, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. В сентябре 2025 года президент Франции и его жена собирались представить суду доказательства, опровергающие данные утверждения.

В настоящий момент за публикациями на YouTube-канале американки следят более шести млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце французский суд осудил двух граждан за указание Брижит Макрон в налоговой декларации под мужским именем.

В сентябре прошлого года Кэндис Оуэнс потребовала проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности первой леди Франции.

В августе прошлого года супруги Макрон заказали сбор сведений о связях американской журналистки перед подачей иска о клевете.