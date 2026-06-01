Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.14 комментариев
Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
Известный блогер из США примет участие в Петербургском международном экономическом форуме на фоне громкого судебного разбирательства с семьей французского президента.
Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию на Петербургский международный экономический форум, передает ТАСС. «Да, примет участие», – подтвердил собеседник агентства.
С марта 2024 года обозреватель неоднократно заявляла, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. В сентябре 2025 года президент Франции и его жена собирались представить суду доказательства, опровергающие данные утверждения.
В настоящий момент за публикациями на YouTube-канале американки следят более шести млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце французский суд осудил двух граждан за указание Брижит Макрон в налоговой декларации под мужским именем.
В сентябре прошлого года Кэндис Оуэнс потребовала проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности первой леди Франции.
В августе прошлого года супруги Макрон заказали сбор сведений о связях американской журналистки перед подачей иска о клевете.