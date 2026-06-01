  • Новость часаВ День защиты детей Путин наградил многодетных родителей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу
    Эксперт назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем
    Путин и Пашинян обсудили по телефону членство Армении в ЕАЭС
    Замглавы МИД Борисенко: США не победили Иран – а значит, проиграли
    ФСБ получила право согласовывать допуск иностранных судов во внутренние воды России
    Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    5 комментариев
    1 июня 2026, 15:46 • Новости дня

    Атака украинского дрона под Белгородом унесла жизнь мирного жителя

    Мирный житель погиб при детонации беспилотника в белгородском селе Пушкарное

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара вражеского аппарата по населенному пункту в Белгородском округе смертельные ранения получил местный житель, еще один человек серьезно пострадал.

    Трагедия произошла в селе Пушкарное, куда прилетел дрон Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Оперативный штаб региона опубликовал подробности инцидента.

    «В Белгородском округе в селе Пушкарное в результате детонации беспилотника погиб мужчина», – заявили в ведомстве.

    Представители штаба добавили, что второго пострадавшего с предварительным диагнозом акубаротравмы везут во вторую городскую больницу Белгорода. Врачи бригады скорой помощи оказывают раненому всю необходимую медицинскую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Новая Нелидовка украинский беспилотник при детонации убил местного жителя.

    В Белгороде атака дрона ВСУ повредила более 70 квартир в многоэтажном доме. В селе Головчино из-за удара вражеского аппарата по частному подворью погиб мужчина.

    1 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Безработица в России достигла исторического минимума

    ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня безработицы в России до рекордных значений

    Tекст: Мария Иванова

    Показатель безработицы в России опустился до рекордно низких 2,2%, обогнав по этому критерию ведущие мировые экономики.

    В марте уровень безработицы в стране сохранился на минимальных значениях за почти 35 лет, передает ВЦИОМ. Индекс аналитического центра составил минус 45 пунктов.

    На данный момент уровень незанятости населения составляет составил 2,2%, при этом, что естественный уровень безработицы оценивается в 4-5%.

    У 76% респондентов в окружении нет знакомых, потерявших работу за последний месяц.

    О проблемах с трудоустройством чаще сообщали граждане с плохим материальным положением – 39% против 12% в обеспеченной группе. В мегаполисах этот показатель достигает 27-29%, тогда как в малых городах и селах он равен 22%.

    На фоне европейских государств Россия стала безоговорочным лидером по низкому уровню незанятости. Страна опережает Соединенные Штаты Америки с показателем 4,3% и Китай, где он составляет 5,2%.

    Российский рынок труда прошел путь от массовой безработицы к высокой занятости. Теперь главной задачей становится использование текущей ситуации для активного роста производительности, отмечает ВЦИОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин сообщил о самом низком уровне данного показателя среди государств G20.

    Министр труда и соцзащиты Антон Котяков подтвердил достижение исторического минимума на отечественном рынке труда.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о пользе небольшого роста безработицы для перестройки экономики.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 21:23 • Новости дня
    Более 10 млн россиян поучаствовали в предварительном голосовании «Единой России»

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершилось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в котором приняли участие более 10 млн избирателей по всей стране.

    Более 1300 участников специальной военной  подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России», передают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя партии Дмитрия Медведева.

    «Наша партия исполняет поручение президента о максимальном увлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной», – заявил политик.

    По словам Медведева, в качестве избирателей во время партийного праймериз свои голоса отдали более 10 млн граждан страны. При этом конкурс на места в Госдуме составил около 12 человек на место, а в региональные парламенты – около семи.

    Отмечается, что процедура прошла практически без нарушений, несмотря на попытки извне нарушить работу цифровой системы. Окончательные итоги онлайн-голосования, которое проходило с 25 по 31 мая, партия обсудит в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование на специализированном портале.

    В списках кандидатов на выборы в Госдуму числятся более 4 тыс. человек.

    На предварительном голосовании для участников спецоперации сохраняется надбавка в виде дополнительных 25% голосов.

    Комментарии (5)
    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО

    Зеленский пожаловался на молчание США о поставках ракет для ПВО

    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон проигнорировал обращение Киева с просьбой увеличить поставки зенитных комплексов и ракет на фоне растущего дефицита в украинской армии.

    Владимир Зеленский сообщил, что Белый дом и американский Конгресс оставили без ответа его письмо о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Ранее он направил официальное обращение президенту США Дональду Трампу, указав на острую нехватку боеприпасов в вооруженных силах страны.

    «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS. По данным The New York Times, ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывает Киев, сейчас активно расходуются на Ближнем Востоке.

    Зеленский выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО.

    Американские власти оставили данное послание без ответа.

    Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал найти способ для оказания военной поддержки Киеву.

    Комментарии (8)
    31 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ереване может сложиться очень сложная ситуация с резким скачком цен на газ из-за необходимости закупать российское топливо через посредников с 30% экспортной пошлиной, считает вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Оверчук заявил, что у закавказской республики фактически нет альтернативы российскому топливу. Главным вопросом остается маршрут его поставок, передают «Вести». Политик предупредил о возможных трудностях с обеспечением Армении энергоносителями.

    «Им всего лишь нужно взглянуть на карту, посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют. Сразу увидят, от кого они будут получать российский газ с учетом экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена. И с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода», – подчеркнул вице-премьер.

    Оверчук отметил, что из-за пошлин, рыночной стоимости и участия посредников топливо станет значительно дороже. В результате в Армении сложится очень тяжелая ситуация, хотя Россия совершенно не желает такого исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД допустил денонсацию соглашения по льготным поставкам газа в Армению.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спрогнозировал переход Еревана на европейские цены на топливо.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем планы армянского руководства по организации нового газового транзита.

    Комментарии (12)
    1 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни путешественников застряли на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва 1» в ожидании перехода на российскую территорию из-за работы эстонских служб, так как с российской стороны очереди не было, сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

    «Перед пунктом пропуска «Нарва 1» на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов», – сказал он РИА «Новости».

    Скорюков указал на то, что на российской границе скоплений людей не зафиксировано, таможенный пост в Ивангороде работает штатно, принимая прибывающих без задержек.

    Напомним, 31 мая на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода. В начале мая на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.


    Комментарии (6)
    1 июня 2026, 08:52 • Новости дня
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    Макрон заявил о задержании нефтетанкера из России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французские военные корабли перехватили в Атлантике судно под флагом Мадагаскара, перевозившее топливо из Мурманска, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, – Tagor», – заявил Макрон, передает ТАСС.

    Операция прошла при поддержке Британии и других союзников Парижа. По информации сервиса VesselFinder, судно Tagor ходит под мадагаскарским флагом. Последний раз нефтяной танкер заходил в порт Мурманска в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте французские военные задержали в Средиземном море танкер Deyna из Мурманска. В январе ВМС Франции провели операцию по перехвату другого нефтяного судна из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Комментарии (39)
    31 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Очередь выстроилась на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Ольга Иванова

    На контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Скопление людей на границе зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения, передает РИА «Новости». Трансляция показывает, что очередь на въезд в Россию сохраняется с эстонской стороны.

    На опубликованных кадрах видно несколько десятков человек, многие из которых ожидают перехода границы с чемоданами. Кроме того, на прилегающей парковке скопилось около 70 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода.

    В начале месяца на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.

    В прошлом году глава эстонского МВД отказался смягчать пропускной режим на российской границе.

    Комментарии (5)
    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


    Комментарии (5)
    1 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров

    Эксперт Юшков: России надо действовать зеркально и задерживать европейские суда

    Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    @ EmmanuelMacron

    Tекст: Олег Исайченко

    Формальным поводом для перехвата Францией судов, перевозящих российскую нефть, служит не то, что они числятся в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. При этом перевод танкеров под флаг России не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал задержание танкера Tagor.

    «Франция не в первый раз задерживает судно, которое перевозит российскую нефть. При этом с точки зрения международного права оснований для ареста нет», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что формальным поводом для перехвата судна служит не то, что оно числится в санкционных списках, а якобы отсутствие флага или его подмена. «Танкер сопровождают во французский порт, где проверяют документы. Как показывает практика, Париж через короткое время – иногда буквально на следующий день – отпускает танкер», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Пятая республика такими акциями преследует несколько целей. «Во-первых, это пиар. Французские власти хотят выставить себя «борцами» с Россией. Во-вторых, это попытка удержать в повестке статус «токсичности» российской нефти», – пояснил Юшков. Вместе с тем действия Франции приводят к дополнительным экономическим издержкам для экспортеров энергоресурсов из РФ.

    «Собственники судов могут поднять стоимость фрахта и удерживать ее на высоком уровне», – указал спикер. Он назвал возможные варианты того, как избавить перевозящие российскую нефть суда от пиратских нападений ЕС. Первый – перевод танкеров под флаг России. Впрочем, оговорился аналитик, такой шаг не станет стопроцентной гарантией отсутствия претензий со стороны европейцев.

    «Мы видели, как действовали США в случае с Венесуэлой: американцам было абсолютно все равно, какие танкеры задерживать, под каким флагом они идут. Я думаю, страны Европы возьмут пример с Вашингтона», – отметил Юшков. Он допустил, что если бы Tagor шел под флагом РФ, то ВМС Франции «его бы задержали и отпустили спустя сутки».

    Второй вариант – сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота, продолжил собеседник. Эксперт напомнил, что в апреле российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера во время их прохода через Ла-Манш, за ними следовал корабль ВМС Британии. «Проблема состоит в том, что для таких масштабов, которыми мы вывозим нашу нефть морским транспортом, боевого флота просто недостаточно», – считает он.

    Третий вариант – менять маршруты – выглядит сомнительным. «Суда, которые загружаются в балтийском порту в интересах Индии и Китая, идут через Европу. Часть проходит вокруг Африки, еще часть – Средиземное море и потом через Суэцкий канал. Найти альтернативу – крайне сложно. Уход западнее в Атлантику не дает гарантий, поскольку нет никаких сил, чтобы защитить танкеры. Их могут точно так же перехватить», – детализировал экономист.

    Четвертый вариант – действовать зеркально: задерживать европейские суда, добавил Юшков. «Если ничего не делать, то ситуация будет усугубляться. Есть риски, что европейцы начнут перехватывать чуть ли не каждый второй танкер – пусть и затем отпускать через день. Такие действия, повторюсь, создают дополнительные издержки, и на это нужно реагировать», – заключил он.

    Ранее французские ВМС задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Британию, и якобы «при строгом соблюдении морского права».

    «Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право <…> Эти суда, не соблюдающие самые элементарные правила морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и всеобщей безопасности», – написал он. Согласно сведениям VesselFinder, танкер в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

    Судно задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, уточнила морская префектура республики по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», – говорится в сообщении. Танкер сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

    По предварительным данным, капитан задержанного танкера Tagor – россиянин. Официально сведения пока не подтверждены. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – указано в сообщении посольства России в Париже.

    В Кремле считают незаконным задержание Францией и Британией танкера в Атлантическом океане. «Такие действия граничат с международным пиратством. Мы категорическим не согласны, что они осуществляются в соответствии с международным правом», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, страны ЕС фактически объявили охоту на танкеры, перевозящие российскую нефть, а лидером выступил Париж, который уже штрафовал суда. Так, в конце марта французские силы перехватывали следовавший из Мурманска танкер Deyna под флагом Мозамбика. Макрон заявил, что танкер занимался обходом санкций и нарушал морское право. При этом позже власти республики сняли арест.

    До этого, в январе, в Средиземном море ФМС Франции задержали нефтяной танкер Grinch. По словам Макрона, судно шло под поддельным флагом. Оно простояло чуть меньше месяца на якорной стоянке Фос-сюр-Мер в районе Марселя, потом было отпущено. Осенью 2025 года сообщалось о задержании танкера Boracay (под флагом Бенина) у побережья Сен-Назера. Президент России Владимир Путин назвал пиратством арест судна. Он объяснил эти действия желанием отвлечь французов от внутренних проблем страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о схеме, позволяющей и продавать нефть, и сделать цену нападений на танкеры для Запада крайне высокой. Она заключается в переводе судов под российскую юрисдикцию с поднятием российского флага.

    Комментарии (18)
    1 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    Bloomberg: ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз приступил к изучению вариантов поддержки крупнейшего европейского депозитария Euroclear после решения московского суда о взыскании с него крупной суммы.

    Страны Европейского союза находятся на начальном этапе анализа возможных мер помощи европейской площадке Euroclear, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Необходимость в поддержке возникла после постановления Арбитражного суда Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро компенсации. Позже Центральный банк России потребовал немедленного исполнения данного судебного решения.

    В ответ бельгийская финансовая структура подала апелляцию на это определение столичной инстанции.

    Комментарии (7)
    1 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    Российские войска получили новые тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД-90А
    Российские войска получили новые тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД-90А
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска завершили перевооружение двух авиационных полков на глубоко модернизированные тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД-90А, сообщил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

    Перевооружение на тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А проведено в двух полках военно-транспортной авиации, сказал Бенедиктов в интервью «Красной звезде», передает ТАСС.

    «В 2025 году гособоронзаказ для нас был выполнен в полном объеме. Мы получили новые самолеты Ил-76МД-90А, которыми уже перевооружены два полка», – сообщил военачальник.

    Параллельно проводится модернизация ранее введенной в строй техники, в частности, перспективные самолеты линейки Ил-76МД улучшаются до модификации Ил-76-МД-М.

    По словам Бенедиктова, в последние годы военно-транспортная авиация активно расширяет свой состав и географию базирования. За прошедшие пять лет зафиксированы случаи восстановления воинских частей, и эта работа не останавливается.

    1 июня в России отмечается День военно-транспортной авиации. Ровно 95 лет назад, 1 июня 1931 года, в составе Ленинградского военного округа был сформирован первый опытный воздушно-десантный отряд.

    В 2024 году предприятие «Ил» обещало выполнить в срок гособоронзаказ на транспортники Ил-76МД-90А. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал о планах нарастить выпуск этих самолетов до 12 бортов к 2027 году.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 18:18 • Новости дня
    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы
    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы
    @ Spasiyana Sergieva/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    На завершившемся в болгарской Варне чемпионате Европы по художественной гимнастике россиянки завоевали девять наград, став первыми по общему числу медалей.

    Спортсменки из России принесли в копилку сборной две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, передает РИА «Новости». Второе место по общему числу призовых мест досталось представительницам Болгарии, у которых восемь медалей. Замкнула тройку лидеров команда Израиля с семью наградами.

    В зачете по количеству золота россиянки оказались на четвертой строчке турнирной таблицы. Лидерами в этой категории стали болгарские гимнастки, вторую позицию заняли немки, а третью – испанки. Само первенство проходило с 27 по 31 мая.

    Ранее, 17 мая, исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским атлетам участвовать в турнирах с использованием национального флага и гимна. Спустя неделю аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем.

    Национальная сборная выиграла серебряные награды в групповых выступлениях.

    Гимнастка Мария Борисова стала бронзовым призером в дисциплине с лентой.

    Комментарии (9)
    1 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиабаза американских вооруженных сил оказалась под ответным ударом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщили в самой КСИР.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении авиабазы, с территории которой ранее был совершен налет на иранский остров Сирик, передает ТАСС.

    «В ответ на недавнее нападение армии США на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, ВКС КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой было совершено нападение», – говорится в заявлении КСИР.

    Перед этим Центральное командование вооруженных сил США сообщило о проведении локальной операции на выходных. Американские военные атаковали радиолокационную станцию и пункты управления беспилотными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции из-за бомбардировок объекта около Бендер-Аббаса. Министр финансов США Скотт Бессент назвал все действия Вашингтона в отношении Ирана исключительно оборонительными.

    Комментарии (3)
    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    Боец «Донор» назвал самый востребованный боевой беспилотник в ВС России

    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


    Комментарии (3)
    1 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развернутая в Триполи группировка украинских боевиков совершает нападения на российские суда, рассказал директор департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин.

    «Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики, которые атаковали в том числе и наши суда», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Он также констатировал, что украинские военные советники в Ливии активно занимаются подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов, специалистов по противодействию БПЛА, а также инструктируют бойцов спецназа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинского морского беспилотника, запущенного с побережья Западной Ливии.

    Позднее ливийские службы с помощью буксира «Марадиф» взяли под контроль поврежденный газовоз и отбуксировали его в безопасный район.

    В конце мая в МИД России заявили о налаживании киевскими властями канала поставок вооружений и беспилотников африканским боевикам и их обучении.

    Комментарии (13)
    Главное
    Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России
    Турция заключила 15-летний контракт на поставки газа из Азербайджана
    Mysl Polska: Зеленскому отвели несколько недель на спасение Украины
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    Канцлер ордена Белого Орла поддержал лишение Зеленского награды
    Умерла звезда фильма «Война и мир» Лариса Жуковская

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Перейти в раздел

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно с ним по аналогичному обвинению задержан явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации