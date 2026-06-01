Канцлер ордена Белого Орла поддержал лишение Зеленского награды
Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер одобрил идею отобрать у президента Украины Владимира Зеленского высшую награду Польши из-за его скандальных высказываний.
«Решение президента Зеленского было скандальным, поэтому я, скорее всего, поддержу предложение лишить его ордена Белого Орла», – заявил профессор Михал Клейбер в интервью Radio Zet.
Инициатива исходит от президента Кароля Навроцкого. Поводом стало то, что украинский лидер назвал одно из воинских подразделений «Героями УПА*» (запрещенная в РФ экстремистская организация).
По словам Клейбера, участники орденского капитула возмущены ситуацией, и предстоящая встреча, вероятно, завершится аннулированием награды.
Профессор подчеркнул, что такой шаг может негативно отразиться на польско-украинских отношениях. Он отметил, что Варшава рассчитывает на активное участие в восстановлении Украины, а этот инцидент способен подорвать процесс. Для общественности и самого Зеленского утрата престижного звания станет серьезным потрясением, считает канцлер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Канцелярия польского лидера потребовала от главы украинского государства личных извинений.
МИД республики вызвал посла Украины для разъяснительной беседы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ