Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.12977 комментариев
Российские войска уничтожили десятки укрытий противника и терминалы Starlink
Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 37 блиндажей с личным составом и 6 терминалов спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Вооруженные силы России нанесли серьезный урон подразделениям украинской армии, передает ТАСС. За прошедшие сутки бойцы Южной группировки войск успешно ликвидировали 37 укрытий с живой силой противника и шесть станций спутниковой связи Starlink. Информацию о потерях подтвердил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено четыре антенны связи и БПЛА, шесть терминалов Starlink, семь наземных робототехнических комплексов», – сообщил офицер. Кроме того, российские военнослужащие успешно поразили восемь пунктов управления беспилотниками. В ходе боевой работы средства противовоздушной обороны сбили десять дронов неприятеля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Южная группировка войск уничтожила 62 блиндажа украинских боевиков.
В конце апреля потери противника на трех направлениях составили 14 беспилотников и шесть терминалов Starlink.
Месяцем ранее российские военнослужащие поразили 24 укрытия с личным составом ВСУ.