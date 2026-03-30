Tекст: Дмитрий Зубарев

Астафьев сообщил, что потери Вооружённых сил Украины за сутки в результате действий Южной группировки войск составили 24 блиндажа с личным составом и 6 пунктов управления беспилотниками, передает ТАСС. Он добавил, что атаки велись на краматорском, константиновском и славянском направлениях.

По словам Астафьева, подразделения войск беспилотных систем уничтожили 17 антенн связи и беспилотников, а также наземный робототехнический комплекс. Он добавил: «Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 24 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 5 беспилотников противника».

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Южной группировки войск за последние сутки поразили 60 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ на краматорском, константиновском и славянском направлениях.

Ранее подразделения группировки войск «Южная» уничтожили три блиндажа, три пункта управления беспилотниками и одно укрытие ВСУ.

В феврале ВСУ за сутки от действий Южной группировки войск лишились 30 блиндажей и укрытий с личным составом и трех терминалов спутниковой связи Starlink.