Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Южной группировки уничтожили три блиндажа, три пункта управления беспилотниками и укрытие с личным составом ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В сообщении ведомства отмечается: «В ходе боевых действий разведчики 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили два блиндажа с находящейся в них живой силой противника... Точными попаданиями артиллерии и FPV-дронов два блиндажа с находящейся в них живой силой противника были уничтожены».

Также было ликвидировано укрытие с личным составом ВСУ. В районе Северска артиллеристы выявили и поразили еще один блиндаж с пехотой противника, а операторы беспилотников и артиллерийские расчеты уничтожили пикап с военнослужащими ВСУ.

На Константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили три пункта управления беспилотниками, с которых осуществлялись запуски дронов. После передачи координат артиллерии, точными ударами были уничтожены все три объекта, вместе с находящимся там личным составом ВСУ.

