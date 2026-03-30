Пушилин сообщил о заходе штурмовиков России на окраину Белицкого в ДНР
Российские штурмовые подразделения зашли на окраины Белицкого и улучшили позиции в центре Константиновки и у Нового Донбасса, что открывает путь на Доброполье, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что российские штурмовые подразделения вошли на окраину населенного пункта Белицкое в ДНР, передают «Вести».
По словам главы ДНР, в этом районе зафиксировано значительное улучшение позиций российских войск.
По информации Пушилина, российские военные также продвинулись в центральной части Константиновки. Он отметил, что основные боевые действия сейчас разворачиваются именно в этом районе, где удалось укрепить позиции. Похожая тактическая ситуация наблюдается на восточном направлении города и возле железнодорожного вокзала.
Кроме того, российские войска улучшили позиции у населенного пункта Новый Донбасс. Пушилин подчеркнул, что противник оказывает здесь серьезное сопротивление, поскольку после освобождения Нового Донбасса открывается практически прямой путь для дальнейшего продвижения к Доброполью.
Ранее Пушилин сообщил, что штурмовые группы России приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который является важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску.
