  В результате артиллерийского удара ВСУ обесточен Энергодар
    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Медведев: США не смогли защитить союзников в Персидском заливе
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    29 марта 2026, 20:58 • Новости дня

    Пушилин сообщил о подходе штурмовиков к обороне ВСУ перед Славянском

    Штурмовые группы России приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который считается важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские штурмовые подразделения приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который считается ключевым оборонительным узлом ВСУ перед Славянском, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин отметил: «Касаемо Рай-Александровки, поступает информация, что уже штурмовые группы находятся непосредственно в близости данного населенного пункта. Напомню, данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском».

    Пушилин подчеркнул, что противник оказывает серьёзное сопротивление, однако российские подразделения планомерно продолжают продвижение вперед. По его словам, интенсивные бои в этом районе были ожидаемы из-за стратегической важности направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике.

    29 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс

    @ Александр Река/ТАСС

    Минирование ВСУ канала Северский Донец – Донбасс усложнит продвижение российских войск на данном участке. Противнику приходится идти на такие шаги: за Донбасской агломерацией начинаются степи и ВСУ будет негде закрепиться, объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Минирование канала Северский Донец – Донбасс – это достаточно логичное действие со стороны противника. Дело в том, что артерия протекает с севера на юг и является естественной преградой для продвижения российских войск», – объясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, канал «прикрывает» для противника Славянск, Краматорск и Дружковку. «Артерия фактически нами преодолена в районе Часова Яра. Но на всех остальных направлениях сохраняется данная линия обороны. Сложность ее форсирования, среди прочего, заключается в том, что канал широкий и достаточно глубокий», – продолжает спикер.

    Собеседник выразил уверенность в том, что и Северский Донец – Донбасс, и прилегающие к нему территории могу быть заминированы достаточно плотно. «Я неоднократно видел, как ВСУ просто оставляют на обочинах дорог километры противотанковых мин. Противник очевидно не испытывает недостатка в этом виде вооружений», – считает он.

    В заключение Онуфриенко отметил, что такое плотное минирование определенно создаст трудности для российских военных и в некотором смысле замедлит их продвижение. «У ВСУ просто нет особой альтернативы. В Донецкой агломерации за каналом и укрепрайоном начинаются степи и там противник практически не сможет выстраивать укрепления и держать позиции, поэтому за текущее положение он будет цепляться изо всех сил», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    В субботу сообщалось, что после освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу, расстояние составляет лишь несколько километров.

    Примечательно, что по информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.

    Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.

    29 марта 2026, 09:43 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали завод в Тольятти

    ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти Самарской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Федорищев сообщил в Mах, что ВСУ осуществили атаку на промышленное предприятие в Тольятти с помощью беспилотников. По его словам, «по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти в Самарской области, удары были отражены, пострадавших не было.

    Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленные предприятия Самарской области, при падении дронов в Сызрани погибли два человека, еще двое пострадали.

    Беспилотные летательные аппараты ранее атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, на месте работали оперативные службы, угрозы жизни людей не было.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ

    Вооруженные силы России нанесли удары по месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также по авиационной технике на военных аэродромах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

    В сообщении в Max говорится: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго»».

    Как сообщили в ведомстве, ВС России поразили также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

    В воскресенье российские войска освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО сбиты 62 управляемые авиабомбы, 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 2154 беспилотника.

    29 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине

    @ Кадр из видео

    Киев все сильнее «закручивает гайки» в части мобилизации населения. И чем острее будет ощущаться нехватка людей в ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости отправить на фронт всех, включая женщин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее на Украине появились слухи о подготовке к мобилизации женщин.

    «На Украине вновь усилились меры по мобилизации: Киев «закручивает гайки» в части различных броней, например. Однако людей на фронте все равно не хватает, а число уклонистов и так называемых «сочников», самовольно оставляющих часть, продолжает расти», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    При этом часть женщин действительно подлежат призыву – преимущественно это медики. «Их объявляют в розыск, объявляют «уклонистами». Но они тоже не горят желанием идти воевать. Так что на Украине звучат разные голоса, в том числе с призывами ввести обязательную мобилизацию для всех с 18 лет». – рассуждает аналитик.

    Что любопытно, в Сети масса видео, на которых «все кричат сотрудникам ТЦК «подонки, мерзавцы и сволочи», однако «никакого серьезного сопротивления пока не наблюдается», замечает Корнилов. В заключении он выразил уверенность: «Чем сильнее будет дефицит живой силы у ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости обязательно мобилизовать и женщин. Впрочем, об этом говорится с первых дней спецоперации».

    Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в Харькове порядка 30 женщин были объявлены в розыск как «уклонистки». Что примечательно, в базе они числятся как военнообязанные, в то время как минимум одна из них – математик.

    Также психолог Агата Захарян написала в социальных сетях, что уже больше года числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а на учет в ТЦК она не вставала, передает ТАСС.

    Впрочем, в минобороны Украины инциденты не отрицают. Так, под одним из постов пострадавших ведомство написало, что «реестры, к сожалению, не идеальны, и бывают казусные ситуации».

    «На данном этапе установлено, что законных оснований для розыска этих женщин не было. Это исправляется. Мы рассматриваем жалобы и будем снимать их с учета. Мы исправляем ошибки», – сказал в свою очередь замначальника областного ТЦК Алексей Шапка.

    Между тем, в украинских городах появились плакаты с наружной рекламой и слоганом «Защита Украины – это женское дело». В Сети люди активно обсуждают эти баннеры, высказываясь о них негативно с использованием ненормативной лексики и указывая на потенциальную принудительную мобилизацию женщин.

    Впрочем, власти продолжают настаивать, что реклама носит исключительно информационный характер. «Плакаты в разных городах Украины – это рекрутинговая и информационная кампания беспилотной составляющей сил обороны. Присоединиться к армии – добровольное желание женщин», – подчеркивает глава Управления коммуникаций Сухопутных войск Андрей Подык.

    29 марта 2026, 07:42 • Новости дня
    ВСУ заминировали канал Северский Донец – Донбасс

    Украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках, сообщили представители российских силовых структур.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что российские войска значительно приблизились к каналу, сократив дистанцию до нескольких километров.

    Канал обеспечивает водой регион Донбасса, что придает особое значение контролю над этим объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что взятие Графского открыло путь для продвижения вдоль Северского Донца. Пушилин связал освобождение Славянска с решением водной проблемы Донбасса, а до этого он заявлял о намеренном уничтожении украинскими военными части канала Северский Донец – Донбасс.


    29 марта 2026, 09:53 • Новости дня
    Сальдо заявил о превращении Херсона Киевом в военную базу

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что нормальной гражданской жизни в Херсоне становится все меньше на фоне милитаризации города.

    Сальдо сообщил, что Украина превращает Херсон в военную базу, нормальной гражданской жизни в городе становится всё меньше, передает РИА «Новости». Он добавил, что поступающие данные свидетельствуют о том, что Херсон фактически стал военной зоной.

    Глава региона подчеркнул, что коммунальная инфраструктура изнашивается и разрушается, а жители не видят полноценного восстановления. «Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание», – заявил губернатор.

    Сальдо подчеркнул, что заявления Киева о «заботе о Херсоне» не соответствуют действительности. Он отметил, что город используется как военный ресурс, а мирные жители вынуждены находиться в условиях постоянного давления и страха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины превращают Херсон в ключевой оборонный пункт и устраивают в городе облавы и репрессии против гражданского населения.

    Украинские военные переоборудуют высотные дома Херсона в пункты управления беспилотниками и тем самым затрудняют восстановление мирной жизни.

    Вооруженные силы Украины вытесняют жителей Херсона на запад, стремясь полностью обезлюдить город.

    29 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска
    Российские войска освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны.

    В сообщении в Max говорится, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по живой силе и технике трех бригад теробороны в районах ряда населенных пунктов Харьковской и Сумской областей.

    Кроме того, в Харьковской области поражены подразделения двух механизированных, мотопехотной и артиллерийской бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и 13 автомобилей. Также уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

    Группировка войск «Запад» сообщила об освобождении Ковшаровки и нанесении потерь противнику. Он потерял до 190 военнослужащих, танк, две боевых бронированных машины, 15 автомобилей и два склада боеприпасов в Харьковской области и ДНР.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, уничтожив до 225 бойцов противника, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения «Центра» улучшили положение, поразив живую силу и технику девяти украинских бригад и штурмового полка в районах ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 310 военнослужащих, танк, две бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две артиллерийских установки, включая 155-мм САУ Paladin производства США, и станция радиоэлектронной борьбы.

    В Запорожской и Днепропетровской областях группировка «Восток» продолжила наступление, уничтожив более 280 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и склад материальных средств. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, уничтожив до 70 военнослужащих ВСУ, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского производства.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам запуска беспилотников и хранения крылатых ракет «Фламинго», а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 129 093 беспилотника, 652 зенитных комплекса, 28 562 танка и других боевых бронированных машин, 1694 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 150 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 58 093 единицы специальной военной автомобильной техники, заявили в Минобороны России.

    Накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в ДНР.

    Напомним, ВС России ранее взяли под контроль четыре населенных пункта, в частности в четверг они освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого освободили Никифоровку в ДНР.

    28 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    L' AntiDiplomatico предупредила киевский режим о «сгущающихся над ним тучах»

    Не слишком радужные отношения между двумя сторонами Атлантики значительно влияют на киевский режим и позволяют заявлять не только о свинцовом небе над ним, но и вполне грозовыми тучами, отметило издание L' AntiDiplomatico.

    В материале Фабрицио Поджи отмечен тот факт, что новости об Украине в последнее время довольно печальны для режима.

    «Например, если до вчерашнего дня ситуация для Киева уже казалась проблематичной, когда Bloomberg сообщал, что у Украины может хватить средств на военные операции только до июня, то теперь появились «новости», опубликованные Politico, о том, что чиновники администрации [президента США Дональда] Трампа предупреждают о возможном прекращении поставок американского оружия в Украину в ближайшие месяцы», – пишет L' AntiDiplomatico.

    Автор напоминает, что Пентагон теперь отдает приоритет использованию своего оружия в войне в Иране.

    Кроме того, другие источники сообщают, что «из-за резкого роста цен на топливо украинская армия вынуждена ограничивать использование военной техники на некоторых участках фронта», а запасов дизельного топлива, по всей видимости, хватит только до конца марта.

    «Если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что оно затянуто грозовыми тучами», – подчеркивает Поджи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 27 февраля Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона. Глава киевского режима запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины. Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года. Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах.


    28 марта 2026, 21:15 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 26 украинских дронов над пятью регионами

    ПВО России уничтожила 26 украинских БПЛА над пятью регионами

    В течение девяти часов дежурные расчеты ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами.

    В период с 11.00 до 20.00 по московскому времени были уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в канале Max Минобороны.

    Средства ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, а также в воздушном пространстве Московского региона и Республики Крым.

    ПВО за минувшую ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России.

    29 марта 2026, 01:56 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России заставляют ВСУ отступать у Червоного в ДНР

    Российские военнослужащие продвигаются к поселку Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и делают это так, что украинские войска оказываются в окружении и вынуждены отступать, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие ВС России пытаются обойти хорошо укрепленные позиции украинских боевиков в Червоном с запада.

    «Именно по этой причине мы с Новодмитровки продвигаемся в северном направлении – по направлению населенного пункта Стенки. Это как раз позволит охватить сразу три населенных пункта: это Николаевка, Подольская, Червоное», – рассказал он ТАСС.

    Марочко считает, что такая тактика вынудит украинских боевиков либо отступать, либо оказаться в окружении российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окрестности Червоного у Часова Яра в ДНР контролируют операторы БПЛА ВС России, а подразделения ВСУ оттуда ушли. Марочко сообщил о зачистке Червоного армией России от ВСУ, а также об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке.

    29 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА в Шосткинском районе

    Российские бойцы группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Лужков, Червоного, Бубликово, Эсмани, Вольной Слободы, Эсмани и села Новая Сечь на Сумском направлении.

    «В Шосткинском районе продолжаются ожесточенные бои в приграничных лесных массивах. Наши штурмовики продвинулись на трех участках до 200 метров. Российские войска уничтожили цех по производству БпЛА на отдалении от государственной границы, подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли удары ТОС по опорному пункту 101 обр ТерО», рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском – на четырех. За сутки продвижение составило до 550 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды в ходе ожесточенных стрелковых боев отодвигают противника от государственной границы. За сутки продвижение составило до 800 м.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Верхней Писаревки, Покаляного и села Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку переброски двух штурмовых групп на бронетехнике БТР-80 и ББМ «Козак» в направлении ЛБС. В результате огневого воздействия «Северян» живая сила и техника противника уничтожены.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как в ВСУ «мотивируют» отказавшихся воевать. Марочко сообщил о начале боев за Амбарное в Харьковской области. ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.


    29 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Российский боец спас гаубицу от атаки 12 беспилотников ВСУ

    Командир артиллерийского расчета 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» из стрелкового оружия отразил атаку 12 FPV-дронов Вооруженных сил Украины на огневую позицию в Херсонской области. Военнослужащий спас личный состав и гаубицу, сообщил командир взвода с позывным Тихон.

    Тихон рассказал, что командир артиллерийского расчета 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» успешно отразил атаку двенадцати FPV-дронов Вооруженных сил Украины на огневую позицию в Херсонской области, передает ТАСС. Военнослужащий, действуя решительно, спас не только личный состав, но и гаубицу.

    По словам командира взвода с позывным Тихон, командир расчета занял позицию в пяти метрах от оружия и открыл огонь по дронам, когда те приближались вплотную. «Он встал буквально в пяти метрах и открывал огонь, когда они [дроны] подлетали уже к нему. Умело и грамотно он действовал, руководил личным составом, рассредоточил их по лесополосе и отдавал команды. Тем самым он сбил порядка дюжины FPV и смог сохранить орудие», – сообщил Тихон.

    После инцидента военнослужащие открыли ответный огонь по выявленным наблюдательным пунктам и точкам управления украинскими беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превращает Херсон в военную базу и фактически лишает город нормальной гражданской жизни.

    Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской армии группировки «Днепр» уничтожили в Запорожской области два тщательно замаскированных артиллерийских орудия ВСУ на дальности более 25 километров.

    Военнослужащий 33-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Охотник» спас четверых сослуживцев от атаки украинского FPV-дрона ценой собственного ранения средней степени тяжести.

    29 марта 2026, 08:22 • Новости дня
    В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту «Пулково», сообщает Росавиация.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Пулково, передает РИА «Новости». Росавиация сообщила, что меры носят временный характер и необходимы для поддержания безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в 11 российских аэропортах, включая Волгоград, Казань, Уфу и другие.

    В петербургском аэропорту Пулково ранее ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов после уничтожения силами ПВО и РЭБ 15 беспилотников над Ленинградской областью.

    В конце недели на фоне ограничений из Пулково более 20 самолетов ушли на запасные аэродромы, а десятки рейсов были задержаны и отменены.

    29 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    В Запорожской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

    В результате атаки украинского беспилотника в селе Лесное Запорожской области пострадали двое местных жителей, они доставлены в больницу с травмами средней тяжести, сообщили в Минздраве региона.

    Два человека получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Лесное Запорожской области, передает РИА «Новости». По информации Минздрава региона, пострадавшие – местные жители Васильевского муниципального округа.

    В ведомстве уточнили, что оба человека получили ранения средней степени тяжести. Их оперативно доставили в районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии ударов беспилотников по жилым районам Энергодара были ранены двое местных жителей. Молодая девушка и мужчина были госпитализированы с ранениями в результате удара беспилотника в Энергодаре.

    29 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Часть Запорожской области осталась без света после обстрелов ВСУ

    В результате обстрелов несколько населенных пунктов Куйбышевского округа и город Энергодар в Запорожской области остались без света, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электричества после обстрелов, передает РИА «Новости». Губернатор Евгений Балицкий отметил, что электроснабжение нарушено в отдельных населенных пунктах Куйбышевского муниципального округа и в городе Энергодаре.

    По словам Балицкого, сейчас ведутся восстановительные работы. Он также предупредил, что риски повторных ударов сохраняются, что значительно осложняет работу энергетиков на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотника в селе Лесное Запорожской области пострадали двое местных жителей.

    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    В Ростове-на-Дону прошла акция в защиту Армянской апостольской церкви
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    Эксперт Минпросвещения рассказала о принципах оценки поведения в школе
    Полиция Алтая начала проверку после видео с Киркоровым

    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

