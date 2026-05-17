Украина наказывает Прибалтику за русофобию

Tекст: Валерия Вербинина

Спусковым крючком разразившегося в Латвии политического кризиса стала очередная попытка Украины атаковать инфраструктурные объекты на территории России, неподалеку от Санкт-Петербурга. В ночь на 7 мая часть украинских беспилотников оказалась в воздушном пространстве Латвии, а один из них упал на территории нефтебазы в городе Резекне и повредил четыре резервуара. Премьер-министр страны Эвика Силиня нашла козла отпущения за эти ЧП – и настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса, который принадлежит к партии «Прогрессивных».

Однако эта отставка обострила противоречия в местной правящей коалиции, которая формирует правительство из разных партий. Обидевшаяся партия «Прогрессивные» фактически поставила премьеру ультиматум – уход добровольный или через вотум недоверия. Затем к требованиям ухода премьера присоединилась оппозиция – и буквально за сутки 14 мая все было решено. Эвика Силиня подала в отставку.

Уже бывший премьер обвинила оппонентов в «политической зависти и узких партийных интересах», которые оказались сильнее чувства ответственности перед народом. «Увидев сильного кандидата на пост министра обороны, политики выбрали правительственный кризис», – добавила Силиня.

На самом же деле ее карьеру пустили под откос украинские беспилотники. И это несмотря на то, что Прибалтика активно поддерживала и поддерживает киевский режим.

Так, объем помощи Украине, оказанной одной только Латвией с 2022 года, превысил один миллиард долларов, 665 миллионов из которого составила военная поддержка. Не отстает и Литва, которая на военную помощь Украине потратила уже больше миллиарда, так что в прошлом году поддержка Украины составила 0,28% ВВП страны. Чуть скромнее оказалась Эстония, потратившая «всего» 805 млн евро. В публичном пространстве поддержка Украины превратилась для Прибалтики в нечто вроде культа: президент Латвии Эдгар Ринкевич, например, заявлял, что «сейчас Украина защищает и нас», и называл ее «первой линией нашей обороны».

Однако в итоге оборона понадобилась самой Прибалтике, и именно от Украины.

Еще 23 марта украинский беспилотник рухнул на территории Литвы, в ночь на 25 марта другой беспилотник взорвался на территории Латвии. В качестве оправдания Ринкевич утверждал, что дрон «был частью операции, координируемой Украиной, против объектов на территории России».

Это правда, целью украинских БПЛА были не страны Прибалтики, а объекты на территории Ленинградской области России. И до поры до времени сам факт того, что воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии используется Украиной для агрессии против России, вполне устраивал руководство прибалтийских государств. Хотя эти страны категорически отрицали, что давали разрешение Украине на использование своего воздушного пространства – де-факто они закрыли на это глаза по причине своей русофобии. И в самом деле, ваш союзник через вашу территорию бьет по вашему противнику – чем плохо, казалось бы?

А плохо оказалось то, что местное население по понятным причинам перепугалось тем фактом, что над их головами летают чужие военные аппараты – и не только летают, но и падают и взрываются. А их правительство никак происходящему не препятствует – разве что за исключением легких укоров в адрес Киева. И более того, инциденты с беспилотниками стали происходить все чаще и чаще.

Теперь, когда выяснилось, что украинские беспилотники могут не только направляться через территории прибалтийских союзников с целью нанесения ущерба России, но и подрывать политические карьеры, соседи Латвии заволновались. Президент Литвы Гитанас Науседа уже сделал крайне решительное заявление о том, что военные должны сбивать любой чужой БПЛА, появившийся над территорией страны. Это нечто новое, потому что раньше никто не осмеливался заявить, что будет сбивать украинские беспилотники: как так можно, наносить удары по своему союзнику из «первой линии обороны»?

«Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что прежде всего мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого БПЛА», – подчеркнул литовский президент. А ведь еще два года назад тот же Науседа заявлял о намерении сбивать российские ракеты над Украиной. Между тем российские беспилотники не падали на территорию Литвы.

Ирония судьбы заключается в том, что буквально на днях Литва заявляла о намерении задействовать опыт специалистов с Украины для повышения эффективности защиты от беспилотных летательных аппаратов. То есть украинцы, по замыслу Вильнюса, должны будут защищать небо Литвы от своих же украинских коллег.

Стоит отметить, что если бы прибалтийские власти сразу же в самом начале жестко потребовали от украинцев прекратить атаки на Россию с использованием их воздушного пространства, то все могло бы сложиться иначе. Однако русофобия и желание навредить России застило прибалтийским элитам глаза. Прибалты заявляли, что виновата в происходящем вовсе не Украина, а Россия.

И вот теперь, когда киевский режим парадоксальным образом наказал Прибалтику за эту русофобию, с опозданием до прибалтов стало доходить, что дружба с Украиной может быть и опасной в чисто военном смысле, и токсичной политически. Причем настолько, что приводит к отставкам правительства.

Как отмечает политолог Александр Носович,

«это событие – оно не только про Латвию. Оно про Прибалтику и всю Европу. За четыре года военного конфликта это первый на Западе случай, когда антироссийское правительство страны НАТО уходит в отставку из-за поддержки Украины и в результате действий Украины.

Это катастрофа внешней политики, вполне сравнимая с катастрофой межвоенной Польши, когда на нее после многих лет заигрываний с Гитлером напал Третий рейх».

Это начинают понимать еще в одной стране, где тоже все чаще падают украинские беспилотники – в Финляндии. Финский премьер Петтери Оппо заявил: «Мы проинформировали Украину, что ни при каких обстоятельствах недопустимо, чтобы беспилотники залетали на территорию Финляндии». Впрочем, такие предупреждения звучали и ранее, но в Киеве их неоднократно игнорировали. «Финляндии стоит в срочном порядке остановить военную помощь Зеленскому после того, как украинские беспилотники в четвертый раз залетели в воздушное пространство Финляндии», – требует финский политик Армандо Мема. Все большему количеству европейских стран становится очевидно, насколько опасна дружба с киевским режимом – и насколько ненадежен подобного рода «союзник».