  • Новость часаСкачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    Каллас заявила о желании США расколоть Евросоюз
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Силовики сообщили о планах НАБУ арестовать Елену Зеленскую
    При атаке дрона ВСУ в Подмосковье погиб гражданин Индии
    Путин назвал большим событием успешное испытание ракеты «Сармат»
    Советники Трампа спрогнозировали вторжение Китая на Тайвань
    «Зенит» обошел «Спартак» по числу побед в чемпионате России
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    12 комментариев
    17 мая 2026, 20:18 • В мире

    Украина наказывает Прибалтику за русофобию

    Украина наказывает Прибалтику за русофобию
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Руководство Латвии, много лет поддерживающее киевский режим, теперь на собственной шкуре ощутило благодарность Украины за эту поддержку. Налеты украинских БПЛА фактически снесли русофобское правительство Латвии. «Это событие – оно не только про Латвию. Оно про Прибалтику и всю Европу», говорят эксперты.

    Спусковым крючком разразившегося в Латвии политического кризиса стала очередная попытка Украины атаковать инфраструктурные объекты на территории России, неподалеку от Санкт-Петербурга. В ночь на 7 мая часть украинских беспилотников оказалась в воздушном пространстве Латвии, а один из них упал на территории нефтебазы в городе Резекне и повредил четыре резервуара. Премьер-министр страны Эвика Силиня нашла козла отпущения за эти ЧП – и настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса, который принадлежит к партии «Прогрессивных».

    Однако эта отставка обострила противоречия в местной правящей коалиции, которая формирует правительство из разных партий. Обидевшаяся партия «Прогрессивные» фактически поставила премьеру ультиматум – уход добровольный или через вотум недоверия. Затем к требованиям ухода премьера присоединилась оппозиция – и буквально за сутки 14 мая все было решено. Эвика Силиня подала в отставку.

    Уже бывший премьер обвинила оппонентов в «политической зависти и узких партийных интересах», которые оказались сильнее чувства ответственности перед народом. «Увидев сильного кандидата на пост министра обороны, политики выбрали правительственный кризис», – добавила Силиня.

    На самом же деле ее карьеру пустили под откос украинские беспилотники. И это несмотря на то, что Прибалтика активно поддерживала и поддерживает киевский режим.

    Так, объем помощи Украине, оказанной одной только Латвией с 2022 года, превысил один миллиард долларов, 665 миллионов из которого составила военная поддержка. Не отстает и Литва, которая на военную помощь Украине потратила уже больше миллиарда, так что в прошлом году поддержка Украины составила 0,28% ВВП страны. Чуть скромнее оказалась Эстония, потратившая «всего» 805 млн евро. В публичном пространстве поддержка Украины превратилась для Прибалтики в нечто вроде культа: президент Латвии Эдгар Ринкевич, например, заявлял, что «сейчас Украина защищает и нас», и называл ее «первой линией нашей обороны».

    Однако в итоге оборона понадобилась самой Прибалтике, и именно от Украины.

    Еще 23 марта украинский беспилотник рухнул на территории Литвы, в ночь на 25 марта другой беспилотник взорвался на территории Латвии. В качестве оправдания Ринкевич утверждал, что дрон «был частью операции, координируемой Украиной, против объектов на территории России».

    Это правда, целью украинских БПЛА были не страны Прибалтики, а объекты на территории Ленинградской области России. И до поры до времени сам факт того, что воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии используется Украиной для агрессии против России, вполне устраивал руководство прибалтийских государств. Хотя эти страны категорически отрицали, что давали разрешение Украине на использование своего воздушного пространства – де-факто они закрыли на это глаза по причине своей русофобии. И в самом деле, ваш союзник через вашу территорию бьет по вашему противнику – чем плохо, казалось бы?

    А плохо оказалось то, что местное население по понятным причинам перепугалось тем фактом, что над их головами летают чужие военные аппараты – и не только летают, но и падают и взрываются. А их правительство никак происходящему не препятствует – разве что за исключением легких укоров в адрес Киева. И более того, инциденты с беспилотниками стали происходить все чаще и чаще.

    Теперь, когда выяснилось, что украинские беспилотники могут не только направляться через территории прибалтийских союзников с целью нанесения ущерба России, но и подрывать политические карьеры, соседи Латвии заволновались. Президент Литвы Гитанас Науседа уже сделал крайне решительное заявление о том, что военные должны сбивать любой чужой БПЛА, появившийся над территорией страны. Это нечто новое, потому что раньше никто не осмеливался заявить, что будет сбивать украинские беспилотники: как так можно, наносить удары по своему союзнику из «первой линии обороны»?

    «Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что прежде всего мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого БПЛА», – подчеркнул литовский президент. А ведь еще два года назад тот же Науседа заявлял о намерении сбивать российские ракеты над Украиной. Между тем российские беспилотники не падали на территорию Литвы.

    Ирония судьбы заключается в том, что буквально на днях Литва заявляла о намерении задействовать опыт специалистов с Украины для повышения эффективности защиты от беспилотных летательных аппаратов. То есть украинцы, по замыслу Вильнюса, должны будут защищать небо Литвы от своих же украинских коллег.

    Стоит отметить, что если бы прибалтийские власти сразу же в самом начале жестко потребовали от украинцев прекратить атаки на Россию с использованием их воздушного пространства, то все могло бы сложиться иначе. Однако русофобия и желание навредить России застило прибалтийским элитам глаза. Прибалты заявляли, что виновата в происходящем вовсе не Украина, а Россия.

    И вот теперь, когда киевский режим парадоксальным образом наказал Прибалтику за эту русофобию, с опозданием до прибалтов стало доходить, что дружба с Украиной может быть и опасной в чисто военном смысле, и токсичной политически. Причем настолько, что приводит к отставкам правительства.

    Как отмечает политолог Александр Носович,

    «это событие – оно не только про Латвию. Оно про Прибалтику и всю Европу. За четыре года военного конфликта это первый на Западе случай, когда антироссийское правительство страны НАТО уходит в отставку из-за поддержки Украины и в результате действий Украины.

    Это катастрофа внешней политики, вполне сравнимая с катастрофой межвоенной Польши, когда на нее после многих лет заигрываний с Гитлером напал Третий рейх».

    Это начинают понимать еще в одной стране, где тоже все чаще падают украинские беспилотники – в Финляндии. Финский премьер Петтери Оппо заявил: «Мы проинформировали Украину, что ни при каких обстоятельствах недопустимо, чтобы беспилотники залетали на территорию Финляндии». Впрочем, такие предупреждения звучали и ранее, но в Киеве их неоднократно игнорировали. «Финляндии стоит в срочном порядке остановить военную помощь Зеленскому после того, как украинские беспилотники в четвертый раз залетели в воздушное пространство Финляндии», – требует финский политик Армандо Мема. Все большему количеству европейских стран становится очевидно, насколько опасна дружба с киевским режимом – и насколько ненадежен подобного рода «союзник».

    Главное
    Власти ДНР сообщили о начале боев внутри Рай-Александровки
    Украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС
    Газпром сообщил об историческом антирекорде закачки газа в Европе
    Партия АдГ потребовала проведения досрочных выборов в Германии
    Американские пенсионеры лишили молодые семьи просторных домов
    Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
    В Эрмитаже задержали севшего на императорский трон нарушителя

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина наказывает Прибалтику за русофобию

    Руководство Латвии, много лет поддерживающее киевский режим, теперь на собственной шкуре ощутило благодарность Украины за эту поддержку. Налеты украинских БПЛА фактически снесли русофобское правительство Латвии. «Это событие – оно не только про Латвию. Оно про Прибалтику и всю Европу», говорят эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации