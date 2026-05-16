До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.9 комментариев
Росстат указал на замедление инфляции в России до 0,14% в апреле
Уровень инфляции в апреле оказался ниже мартовского значения, а продукты немного подешевели по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.
«Индекс потребительских цен в апреле 2026 года к марту 2026 года составил 100,14%, к декабрю 2025 года – 103,11%», – приводит РИА «Новости» статданные ведомства.
При этом на продовольственные товары в апреле цены снизились на 0,2% после роста на 0,38% в марте, а в годовом выражении продукты подорожали на 4,02%.
Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,26% против 0,47% месяцем ранее; в годовом выражении рост составил 3,88%.
Услуги подорожали на 0,47% за месяц и на 9,9% по сравнению с апрелем 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил положительные тенденции в российской экономике.
Решетников назвал основные источники экономического роста России.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда экономика России