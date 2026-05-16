Росстат указал на замедление инфляции в России до 0,14% в апреле

Tекст: Катерина Туманова

«Индекс потребительских цен в апреле 2026 года к марту 2026 года составил 100,14%, к декабрю 2025 года – 103,11%», – приводит РИА «Новости» статданные ведомства.

При этом на продовольственные товары в апреле цены снизились на 0,2% после роста на 0,38% в марте, а в годовом выражении продукты подорожали на 4,02%.

Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,26% против 0,47% месяцем ранее; в годовом выражении рост составил 3,88%.

Услуги подорожали на 0,47% за месяц и на 9,9% по сравнению с апрелем 2025 года.

