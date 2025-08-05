NYT назвала спасительными ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки

Tекст: Ирма Каплан

«Было ли оправдано применение атомной бомбы, является одним из самых спорных вопросов в истории Америки, но это, безусловно, было правильное решение. Приятно думать, что императорская Япония решила бы капитулировать в те же сроки, не будь Хиросимы и Нагасаки, но доказательств этому нет», – говорится в материале New York Post.

Газета пишет, что Япония была настроена воинственно и собиралась нанести удар по США, более того, у нее были рычаги для заключения мирного договора на выгодных условиях, но атомная бомба сорвала эти планы.

Критики решения президента США Гарри Трумэна указывают на то, что начало советского вторжения убедило имперскую Японию капитулировать, а если бы США предложили более умеренные условия, а не требовали безоговорочной капитуляции, Токио поступил бы разумнее.

Газета заявляет, что использование нового оружия, атомной бомбы, спасло тысячи жизней, которые пали бы жертвами ненужной войны.

«Окончание войны сделало ненужным вторжение в США, которое могло бы привести к сотням тысяч жертв среди американцев; спасло миллионы жизней японцев, которые погибли бы в боях на родных островах и от голода; предотвратило кратковременное советское вторжение (только из-за него погибли сотни тысяч японцев); и положил конец агонии, которую императорская Япония принесла региону, особенно Китаю», – заявляет таблоид.

NYP подчеркивает, что США использовали атомную бомбу, чтобы «положить конец ужасной войне, а не для доминирования в Европе или в других циничных целях».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, городские власти Нагасаки подтвердили отправку приглашений всем странам с диппредставительствами в Японии, в том числе России, на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки.

В июне директор Национальной разведки США Тулси Габбард после визита в японский город Хиросима заявила, что мир как никогда близок к ядерному уничтожению.