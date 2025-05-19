Власти Нагасаки заявили о намерении пригласить Россию на памятную церемонию

Tекст: Вера Басилая

Власти Нагасаки отправят приглашения всем странам и регионам, имеющим дипломатические представительства в Японии, сообщили в администрации города. В числе адресатов будет и Россия, а также другие страны, которым ранее приглашения не направлялись, передает РИА «Новости».

По словам представителей администрации, отправка приглашений пройдет по устоявшейся процедуре, в отличие от Хиросимы, где в этом году решили рассылать уведомления о церемонии и ее целях вместо официальных приглашений. Для представительств ООН власти Нагасаки подготовят отдельное информационное письмо с просьбой посетить церемонию в качестве нового шага.

Организаторы отметили, что обычно рассылка начинается в конце мая – начале июня. В этом году даты сохраняются. Церемонии памяти проходят в Хиросиме 6 августа и в Нагасаки 9 августа ежегодно.

С 2022 года послы России и Белоруссии не получали приглашения на церемонии в связи со спецоперацией на Украине. Не отправлялись приглашения и некоторым странам без дипмиссий в Японии, а также Палестине. В 2023 году Израиль не был приглашен в Нагасаки из-за военных действий в секторе Газа, хотя Хиросима Израиль пригласила.

Ранее в 2023 году японские политики предпочли не упоминать США во время церемонии памяти жертв ядерной бомбардировки в Хиросиме.

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о причастности Вашингтона к трагическим событиям вопреки сложившейся традиции.

